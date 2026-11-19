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Umum mengetahui kata laluan ialah kunci pertama melindungi hampir setiap akaun peribadi kita hari ini termasuklah media sosial, bank dan lain-lain.

Namun ramai yang masih memilih kombinasi paling mudah yang boleh menjadikan diri sasaran untuk digodam.

Satu kajian global mendapati kombinasi 000000 kini menjadi kata laluan paling kerap digunakan dalam pengguna internet di Malaysia, mengatasi 123456.

Sebanyak 120,617 Pengguna Internet Malaysia Guna Kata Laluan 000000

Kata laluan mudah berisiko tinggi untuk digodam. (Foto: Malay Mail)

Kajian daripada NordPass merekodkan 120,617 kes penggunaan 000000 di Malaysia, berbanding 83,896 kes bagi kombinasi 123456.

Kata laluan kombinasi 111111 pula menduduki tempat ketiga.

Selain itu, separuh daripada 20 kata laluan teratas di Malaysia terdiri sepenuhnya daripada nombor. Manakala, perkataan password berada di tangga ke-11.

Kajian yang dijalankan oleh NordPass merupakan platform menguruskan kata laluan dilakukan bersama firma pendedahan ancaman NordStellar. Kedua-duanya berada di bawah kumpulan keselamatan siber dari Lithuania, Nord Security.

Penyelidikan telah dilakukan merangkumi 44 buah negara dan menganalisis kata laluan yang terdedah antara September 2025 hingga September 2026.

Mereka turut meneliti pelanggaran data awam dan koleksi kata laluan yang bocor di dark web.

Di peringkat global, 12346 kekal di tangga teratas diikuti admin dan 12345678.

Pakar Jelaskan Kenapa Kata Laluan Lemah Mudah Digodam

Ramai masih leka dengan ancaman serangan siber. (Foto: Malay Mail)

Menurut pengamal keselamatan siber Malaysia, Murugason R. Thangaratnam, kedudukan itu banyak bergantung kepada perkhidmatan mana yang terjejas dan apa yang dibenarkan oleh perkhidmatan tersebut.

“Kebanyakan platform lama ini perkhidmatan PIN bernombor telah direka dengan mengutamakan kemudahan dan bukannya keselamatan.”

Dia juga menekankan tanggungjawab itu terletak pada perkhidmatan itu sendiri.

“Jika sebuah platform menerima enam digit sifar, atau tidak mempunyai

“Kebanyakan platform ini lebih lama, berkeutamaan rendah atau perkhidmatan bergaya PIN bernombor, yang direka dengan mengutamakan kemudahan dan bukan keselamatan,” katanya.

Beliau turut menekankan tanggungjawab menyediakan keselamatan kepada pengguna ialah platform itu sendiri.

“Jika sebuah platform menerima kombinasi enam digit sifar, atau tidak mempunyai had minimum, tiada semakan kerumitan dan tapisan terhadap kata laluan yang pernah terjejas.

“Tambahan pula, e-mel menjadi kebimbangan utama kerana ia ibarat kunci induk dan sesiapa yang mengawalnya boleh menetapkan semula dengan mudah.”

Malah, beliau turut menyentuh akaun membeli-belah dan penghantaran yang menyimpan alamat rumah, butiran kad, akuan media sosial menjadi sasaran untuk scammer menyamar dan menipu.

Agensi Keselamatan Siber Negara Rekod 5,110 Insiden Dalam Tempoh Sembilan Bulan

Peranti digodam. (Foto: Malay Mail)

Menurut Bernama, Agensi Keselamatan Siber Negara telah merekodkan 5,110 insiden keselamatan siber dalam sembilan bulan pertama tahun ini.

Perkara itu dinyatakan sendiri oleh Ketua Pegawai Eksekutif, Megat Zuhairy Megat Tajuddin.

Penemuan ini muncul ketika Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyeru supaya keselamatan siber dikaji semula merentas agensi kerajaan, bank dan syarikat berkaitan kerajaan.

Penemuan ini muncul ketika Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyeru supaya keselamatan siber dikaji semula merentas agensi kerajaan, bank dan syarikat Government Link Companies (GLC).

Malaysia turut meletakkan tahap ancaman siber negara daripada rendah kepada sederhana awal bulan ini.

Pada 7 November, pihak berkuasa mengarahkan pengendali infrastruktur memantau sistem sepanjang masa dan mewajibkan dua langkah bagi mengesahkan identiti pengguna.

Arahan ini dikeluarkan sehari selepas penggodam mencacatkan paparan laman korporat Bank Rakyat.

Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata penggodam hanya mengubah paparan laman itu, dikendalikan oleh pihak luar dilantik oleh bank berkenaan.

“Sektor perbankan dan kewangan kita kekal selamat, dan transaksi dalam talian masalah selamat,” kata Fahmi.

Menurut pengasas firma keselamatan siber Malaysia LGMS, Fong Choong Fook, ramai pemilik perniagaan masih menganggap penggodam hanya berminat terhadap bank.

“Selalunya, apabila kita menggunakan peranti baharu. Kita tidak pernah menukar kata laluan,” kata Fong.

Dia juga menekankan bahawa tidak pernah melihat begitu banyak serangan siber, pencerobohan berlaku pada masa sama dalam tempoh 30 tahun.

Cara Mudah Bina Kata Laluan Kukuh

Kata laluan kompleks boleh elak kena scam. (Foto: Malay Mail)

Menurut Cybernews, terdapat beberapa ciri utama untuk menghasilkan kata laluan selamat dan kukuh bagi melindungi pengguna daripada serangan siber atau digodam.

Kata laluan memerlukan sekurang-kurangnya 15 atau lebih abjad

Menggabungkan huruf besar, kecil, nombor dan simbol

Tidak dicipta berdasarkan maklumat peribadi atau perkataan biasa

Unik untuk setiap akaun pengguna miliki

Tidak digunakan semula atau diambil daripada kata laluan lama

Rawak atau sukar diteka

Selain itu, frasa laluan (passphrase) boleh jadi pilihan baik untuk cuba mengingati kata lalaun sendiri yang kompleks.

Daripada bergantung kepada satu perkataan atau kombinasi mudah diramal. Gunakan beberapa perkataan yang tidak berkaitan untuk membina frasa panjang dan mudah diingati.

Contohnya, ayat “I first went to Disneyland when I was 4 years old and it made me happy” boleh ditukar menjadi “I1stw2DLwIw8yrs&immJ”.

Namun begitu, pengguna perlu elak mengguna frasa biasa kerana ia akan memudahkan hacker untuk meneka kata laluan.

Satu lagi kaedah popular yang disyorkan ialah membuka kamus atau buku dan memilih perkataan secara rawak.

Satu perkataan tunggal agak mudah untuk diteka, tetapi dengan menggabungkan beberapa perkataan denga nombor dan simbol boleh mencipta kata laluan kompleks.

Contohnya, perkataan seperti jigsaw, quest, trait dan fork boleh ditukar jadi Jigsaw%Quest7trait/fork48.

Pengguna juga boleh mengambil frasa atau petikan yang bermakna supaya ia sukar diteka oleh hackers tetapi mudah diingati.

Caranya pun mudah sahaja, pilih frasa mudah ingat. Kemudian, gantikan sebahagian huruf dengan nombor dan simbol seperti, “One for all and all for One” boleh ditukar jadi 14A&A413Mu$keteers!.

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