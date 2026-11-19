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Pulau Pinang merupakan salah satu negeri di Malaysia yang sangat terkenal dengan warisan sejarah, budaya, makanan menjadikannya antara tempat pelancongan popular.

Namun, siapa sangka satu jalan di George Town berjaya mencuri perhatian sehingga menerima satu pengiktirafan.

Lebuh Pantai telah tersenarai antara 28 Jalan Paling Cool Di Dunia bagi tahun 2026 oleh majalah Time Out.

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Lebuh Pantai Menduduki Tempat Ke-9 Dalam Senarai Time Out

Jalan Lebuh Pantai, Pulau Pinang. (Foto: Penang Property)

Menurut Time Out, pengiktirafan itu diberikan berdasarkan perkembangan pesat landskap kreatif, perniagaan dan kepelbagaian makanan serta minuman yang ditawarkan di Lebuh Pantai.

Mereka turut menyifatkan Lebuh Pantai antara jalan tertua di George Town yang kini bangkit semula ekoran kemasukan sektor kreatif banyak didorong oleh usaha golongan usahawan muda tempatan.

“Pelbagai projek yang diusahakan oleh golongan muda ini seperti kafe, barangan vintaj dan restoran makanan Malaysia mempunyai pendekatan tersendiri menjadikan kawasan tersebut menarik untuk dikunjungi,” ujar penulis Time Out.

Jalan ini juga disifatkan sebagai titik permulaan baik untuk meneroka George Town.

“Jalan ini merupakan lokasi permulaan baik untuk menikmati aktiviti makan, minum dan membeli-belah sekitar George Town. Lorong-lorong kecil di sekitar kawasannya menawarkan pelbagai tarikan untuk diterokai.”

Time Out turut mengambil peluang untuk mengesyorkan beberapa lokasi menarik boleh dinikmati di Lebuh Pantai.

Rembar. (Foto: Malay Mail)

Bagi aktiviti makan, Time Out mengetengahkan Rembar yang terkenal dengan sajian moden Asia Tenggara.

Membeli-belah pula, Mano Plus Select Store dicadangkan kerana menawarkan produk jenama tempatan, barang kelengkapan rumah dan cenderahati berkonsep rekaan.

Sixth Sense. (Foto: Singapore Airlines)

Tarikan lain seperti Sixth Sense, sebuah butik pakaian menggunakan kain linen yang sesuai dengan iklim tropika negara Malaysia.

Tambahan pula, Ome by Spacebar Coffee juga disenaraikan antara kedai kopi terbaik dunia terletak di Lebuh Pantai.

Sejarah Lebuh Pantai Di George Town

Lebuh Pantai beberapa abad lalu. (Foto: Penang StreetView)

Menurut Penang Travel Tips, Lebuh Pantai telah dibangunkan sekitar 1786 dan 1787 yang asalnya dibina mengikut bentuk lengkukan pesisiran pantai.

Kawasan pantai ketika itu terletak bersebelahan dengan jalan tersebut, berbeza dengan Jalan Light yang mempunyai laluan lurus.

Ia juga merupakan salah satu jalan raya tertua di Malaysia yang boleh diterokai bermula dari Menara Jam Peringatan Ratu Victoria sehingga Sia Boey.

Asalnya, Kapten Francis Light telah membina beberapa jalan yang bercabang daripada Lebuh Pantai.

Di persisiran laut bertentangan dengan simpang jalan tersebut, tangga kecil telah dibina supaya sampan dan perahu mudah berlabuh.

Tangga-tangga itu dipanggil gat.

Gat ini dirombak pada lewat abad ke-19 apabila kerja penambakan dijalankan untuk mengalirkan pantai ke arah luar.

Penambakan itu berlaku di antara tahun 1880 hingga 1904 dan telah mengubah wajah Lebuh Pantai secara menyelruuh.

Di antara pertengahan abad ke-19 hingga permulaan abad ke-20, George Town menikmati perkembangan pesat ekoran hasil kekayaan perlombongan bijih timah.

Bijih timah dari Larut, Perak menjadi pendorong utama perkembangan ekonomi ketika itu.

Ia dibawa ke Pulau Pinang untuk proses peleburan sebelum dihantar ke Great Britain.

Kepesatan dan kekayaan ini menghasilkan banyak peluang pekerjaan didorong oleh kemasukan tenaga buruh murah dari China dan India.

Malah, kerja penambakan itu juga telah membuka kawasan baharu yang dibina untuk menampung aktiviti komersial baharu.

Song Wat Road, Bangkok Berada Dianggap Jalan Paling Cool

Memetik semula senarai Time Out, mereka menobatkan Song Wat Road di Bangkok, Thailand sebagai jalan paling cool.

Berikut ialah 10 kedudukan tertinggi dalam senarai tersebut:

Song Wat Road, Bangkok Golborne Road, London Fernandez de Enciso, Buenos Aires Vaasankatu, Helsinki Neil Road, Singapore Boulevard Saint-Laurent, Montreal Upper Lascar Row, Hong Kong Rua do Forno do Tijolo, Lisbon Beach Street, George Town Karl-Heine-Strasse, Leipzig

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