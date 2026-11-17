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Taarana, pusat pendidikan untuk kanak-kanak keperluan khas yang memenangi anugerah merancang untuk menjadi Sekolah Rendah Pendidikan Khas pada Mac 2027.



Peralihan itu turut disertai pembukaan kampus baharu yang lebih besar di Petaling Jaya.

Pengerusi Yayasan RYTHM, Datin Sri Umayal Eswaran mengumumkan pelan tersebut pada sambutan Hari Tahunan 2026 Pusat Pendidikan Khas Sinaran @ Taarana.

Bermula Sebagai Pusat Perkembangan Minda Berdaftar Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Hari Tahunan Taarana. (Foto: Taarana)

Menurut Taarana, peralihan menjadi sekolah rendah pendidikan khas yang berdaftar secara rasmi akan memperkukuh pendekatan sedia ada.

Antaranya termasuk pelan pembelajaran berstruktur, pemantauan perkembangan dan sokongan yang disesuaikan mengikut keperluan setiap murid.

Dalam masa sama, pendidikan peringkat rendah yang disediakan akan selaras dengan keperluan KPM berkaitan.

Langkah ini juga menjawab keperluan terhadap ruang pembelajaran khusus bagi kanak-kanak yang memerlukan sokongan lebih rapi.

Berdasarkan data terkini Kementerian Pendidikan, bilangan Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBPK) terus meningkat kepada hampir 162,000 orang di seluruh negara, setakat 31 Mei 2026.

Selain itu, data Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) pula menunjukkan lebih 800,000 orang kurang upaya (OKU) berdaftar di negara ini.

Daripada jumlah tersebut, ketidakupayaan pembelajaran menjadi kategori terbesar, iaitu 37.1%.

Justeru, Taarana menyediakan laluan belajar alternatif untuk membina kemahiran asas dan mempersiapkan murid bagi pendidikan lebih inklusif.

Selari Dengan Usaha Negara Perkukuh Pendidikan Khas

Menerusi Belanjawan 2027, elaun bulanan murid berkeperluan pendidikan khas ditingkatkan daripada RM150 kepada RM200, termasuklah inisiatif intervensi awal diperluas.

Seiring dengan itu, Taarana mahu memperkukuh model pendidikannya menerusi kemudahan khusus, kepakaran pelbagai bidang dan pembangunan murid secara menyeluruh.

Usaha itu turut disokong dengan menjadikan amalan terbaik antarabangsa sebagai penanda aras.

Taarana dalam proses memohon kelulusan dari KPM bagi memudahkan peralihan ini.

Setelah diluluskan, Taarana akan mendapatkan kebenaran berkanun daripada Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Bomba serta Penyelamat.

Operasi dijangka bermula pada Mac 2027 di Wisma SAHOCA, Kelana Jaya (SS6), Petaling Jaya.

Bangunan setinggi empat setengah tingkat itu mempunyai keluasan 17,222 kaki persegi, hampir dua kali ganda saiz premis sedia ada.

Ruang luas ini membolehkan pengambilan murid dipertingkatkan secara berperingkat daripada 35 ke 100 orang.

Taarana juga merancang untuk mengekalkan nisbah seorang guru bagi setiap tiga murid apabila pendaftaran bertambah.

Setiap Kanak-Kanak Berhak Mendapat Pendidikan

Datin Sri Umayal Eswaran. (Foto: Taarana)

Bagi Datin Sri Umayal Eswaran, setiap kanak-kanak berhak mendapat pendidikan yang mengiktiraf kelebihan masing-masing.

“Setiap kanak-kanak berhak mendapat pendidikan yang mengiktiraf kekuatan mereka dan memberi sokongan diperlukan untuk belajar.

“Bagi sesetengah kanak-kanak, keupayaan menyatakan keperluan kepada orang lain, membuat pilihan atau melakukan sesuatu sendiri merupakan satu pencapaian besar.

“Detik sebegini amat bermakna bagi kanak-kanak dan keluarga mereka,” katanya.

Menurutnya lagi, premis baharu yang lebih besar membolehkan Taarana menyokong lebih ramai kanak-kanak.

“Premis baharu yang lebih besar akan membolehkan kami menyokong lebih ramai kanak-kanak melalui pengajaran khusus, terapi dan pembelajaran praktikal.

“Kami tekad membantu setiap kanak-kanak berkembang mengikut rentak masing-masing dan membina kemahiran yang boleh digunakan di luar bilik darjah. Yang paling penting, kami mahu melihat mereka semakin yakin, lebih berdikari dan melibatkan diri dalam komuniti mereka,” tambahnya.

Bangunan baharu itu akan menempatkan sekolah rendah pendidikan khas di tiga tingkat pertama.

Setiap tingkat dilengkapi bilik sensori dan terapi bersama studio serba guna untuk aktiviti pergerakan serta kreatif.

Seterusnya, satu setengah tingkat di bahagian atas akan menempatkan pusat pengayaan.

Taarana turut menyediakan ruang khas untuk program pembelajaran pra vokasional lengkap dengan dapur berfungsi dan kawasan latihan pengemasan rumah.

Kemudahan ini bertujuan membangunkan kemahiran kehidupan seharian dalam kalangan murid.

Pengetua Taarana, Dr. Sunitha Sivakumaran berkata pelan pembelajaran individu telah pun digunakan untuk memantau perkembangan setiap kanak-kanak.

“Pelan pembelajaran individu kami telah pun digunakan untuk memantau perkembangan setiap kanak-kanak dari segi akademik, komunikasi, fizikal dan kemahiran kehidupan seharian.

“Peralihan kepada sekolah rendah formal akan berasaskan pendekatan ini, manakala premis yang lebih besar akan memberi lebih banyak peluang kepada murid untuk mempraktikkan dan mengaplikasikan kemahiran mereka.

“Melalui kerjasama erat dengan pihak keluarga, tumpuan kami kekal dalam kemajuan yang membawa perubahan bermakna dalam kehidupan seharian kanak-kanak,” jelasnya.

Bagi menyokong peralihan ini, sebuah Lembaga Pengelola telah ditubuhkan untuk memberikan hala tuju strategik dan mengawasi tadbir urus Sekolah Rendah Pendidikan Khas Taarana.

Datin Sri Umayal Eswaran berkhidmat sebagai Pengerusi, manakala Ketua Pegawai Operasi Quest International University (QIU), Encik Nicholas Goh pula sebagai Pengerusi Lembaga Pengelola.

Antara ahli lain ialah Naib Canselor dan Ketua Eksekutif QIU serta bekas Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia, Prof. Zita Mohd Fahmi.

Turut menyertainya ialah Pakar Perunding Pediatrik Komuniti dan pendukung hak kanak-kanak serta orang kurang upaya, Dato’ Dr. Amar Singh HSS.

Seterusnya, Pengarah Pusat Serantau SEAMEO untuk Keperluan Pendidikan Khas (SEAMEO SEN), Puan Jamilah Kadir juga menganggotai lembaga tersebut.

Ahli lain ialah Pakar Psikologi Pendidikan Bertauliah di Subang Jaya Medical Centre, Cik Tan Cheng Yi.

Kepakaran mereka dalam bidang pendidikan, tadbir urus, perkembangan kanak-kanak dan keperluan pendidikan khas akan menyokong pertumbuhan jangka panjang sekolah tersebut.

Diumumkan Sempena Hari Tahunan Bertemakan Perpaduan Dalam Kepelbagaian

Hari tahunan bertemakan Unity in Diversity: Together We Shine. (Foto: Taarana)

Pengumuman ini dibuat bersempena sambutan Hari Tahunan Taarana bertemakan Unity in Diversity: Together We Shine.

Sambutan itu dimeriahkan lagi dengan persembahan dari 30 murid menunjukkan bakat kreativiti, kemahiran komunikasi dan keyakinan mereka yang semakin berkembang.

Malah, Taarana turut mengetengahkan aktiviti pembelajaran kelestarian menerusi The Magic of Recycling.

Aktiviti tersebut melibatkan sekolah awam berhampiran di bawah PPD Petaling Utama iaitu, SK Alam Shah 1 dan 2, SJKT Vivekananda bersama kumpulan alam sekitar Generasi Peduli Sampah.

Mengulas impak sekolah itu, ibu kepada seorang murid Taarana, Puan Kalaivani berkongsi perubahan yang dilihatnya pada anaknya, Herveen Muralitharan.

“Dengan bimbingan guru dan ahli terapinya, Herveen kini semakin yakin mengurus emosinya, mengekspresikan diri dan menguasai kemahiran adaptif dalam kehidupan seharian.

“Taarana telah menjadi ‘talian hayat’ bagi Herveen, dan peluasan institusi ini memberi harapan sebenar kepada lebih ramai ibu bapa,” katanya.

Bagi Taarana, langkah ini bukan sekadar tentang ruang yang lebih luas, tetapi peluang untuk lebih ramai kanak-kanak berkeperluan khas belajar dan berkembang.

Buat para ibu bapa, peralihan ini menjadi harapan baharu untuk melihat anak mereka membina keyakinan dan berdikari.

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