Toyota Lancar Yaris 2027 Dengan Rupa Sporty, Ciri Keselamatan & Bantuan Memandu Baharu

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Toyota Yaris 2027 tampil dengan wajah lebih sporty dengan penambahan pelbagai ciri keselamatan baharu berdasarkan pelancaran dari UMW Toyota Motor.

Model segmen B ini ditawarkan dalam dua varian berbeza, iaitu 1.5E Automatic Transmission (AT) dan 1.5G AT.

Harganya bermula RM90,400 bagi varian 1.5E, manakala RM96,400 untuk 1.5G AT.

Wajah Hammerhead Di Depan Beri Penampilan Agresif

Rupa facelift baharu Yaris 2027. (Foto: Malay Mail)

Perubahan paling ketara yang boleh dilihat pada Yaris 2027 ialah reka bentuk depan berwajah Hammerhead kini menjadi identiti kereta Toyota.

Gaya ini digunakan pada model baharu Toyota seperti Camry dan Prius.

Lampu LED projektor bersama daytime running lights (DRL) turut melengkapi bahagian hadapan Yaris 2027 sekali gus memberikan penampilan lebih moden dan agresif.

Meninjau ke bahagian belakang pula, satu lampu panjang menghubungkan kedua-dua lampu belakang.

Manakala itu, bampar bawah telah direka semula dengan hiasan kemasan menyerupai gentian karbon (carbon fiber).

Kedua-dua varian ini hadir bersama roda aloi 16 inci dengan kemasan dua warna (two-tone finish).

Lima Pilihan Warna Menarik Ditawarkan Untuk Yaris 2027

Warna Red Mica Metallic yang sinonim dengan Yaris 2027. (Foto: Toyota)

Menurut Malay Mail, Yaris 2027 hadir dalam tiga warna tunggal dan dua kombinasi warna two-tone.

Tiga warna tunggal ialah Red Mica Metallic, Platinum White Pearl dan Silver Metallic.

Seterusnya, Platinum White Pearl dan Red Mica Metallic turut ditawarkan dalam kombinasi dua warna.

Dalam ruang kabin pula, terdapat paparan 4.2 inci untuk maklumat pemanduan.

Untuk hiburan pula, paparan seluas sembilan inci menyokong Apple CarPlay dan Android Auto tanpa wayar.

Ini membolehkan pemandu mengakses muzik, navigasi dan aplikasi telefon tanpa perlu menggunakan wayar.

Kelengkapan lain yang memenuhi hiasan dalaman ialah pengecasan telefon tanpa wayar, port USB-C dan empat atau enam speaker bergantung pada varian dipilih.

Varian 1.5G Lebih Premium Berbanding 1.5E

Paparan hiburan menghiasi ruang kabin. (Foto: Toyota)

Varian 1.5G menawarkan kelengkapan lebih menarik berbanding 1.5E.

Ia dilengkapi dengan tempat duduk kulit, stereng berbalut kulit dan penghawa dingin automatik.

Varian 1.5E hadir dengan tempat duduk fabrik bersama penghawa dingin manual.

Tambahan pula, Yaris 2027 menawarkan ruang but sebanyak 390 liter dan tempat duduk belakang boleh dilipat secara 60:40 untuk memuatkan barang lebih besar.

Kereta ini turut mempunyai ruang menyimpan barang di bahagian pintu dan tengah.

Enjin 1.5 Liter Menawarkan Tiga Mod Pemanduan Berbeza

Enjin 1.5 liter Toyota Yaris. (Foto: Malay Mail)

Kedua-dua varian Yaris 2027 menggunakan enjin 1.5 liter yang digandingkan dengan tranmisi automatik.

Ia membolehkan pemandu memilih antara tiga mod pemanduan berbeza iaitu Normal, Eco atau Sport mengikut keselesaan dan keadaan jalan raya.

Bercakap tentang soal keselamatan pula, Yaris 2027 dilengkapi ciri Toyota Safety Sense seperti:

Amaran perlanggaran hadapan sambil bantu menekan brek

Amaran terkeluar daripada lorong jalan

Tujuh beg udara

Pemantauan titik buta

Amaran trafik silang belakang

Paparan kamera 3D ketika memandu di ruang sempit

Selain itu, varian 1.5E dilengkapi dengan sensor parking hadapan dan empat di bahagian belakang.

Dalam masa sama, Yaris 2027 turut menyediakan kamera dashcam hadapan resolusi 4K bersama sistem telematik kereta Toyota yang menyediakan amaran dan maklumat perjalanan.

Model Yaris Mempunyai Peranan Penting Dalam Segmen B

Presiden UMW Toyota Motor, Datuk Ravindran K. berkata Yaris merupakan sebahagian penting dalam barisan segmen B syarikat itu.

“Penambahbaikan ini membawa reka bentuk lebih sporty, banyak teknologi dan ciri keselamatan tambahan, sambil mengekalkan praktikal dan kebergantungan yang dijangkakan oleh pelanggan daripada Toyota,” katanya.

Menurutnya lagi, model ini sesuai untuk pemandu muda, terutama mereka yang baru memiliki kereta pertama.

“Buat pemandu muda, terutama mereka yang mula memiliki kereta pertama, ia menawarkan sebuah hatchback harian lebih ekspresif, disokong lambang Toyota dan kepercayaan yang datang bersamanya,” tambahnya.

Tambahan pula, Yaris 2027 turut menyediakan waranti selama lima tahun tanpa sebarang had jarak memandu.

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