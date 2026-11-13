MediAsas Hadir Di Seluruh Negara Hujung Januari 2027, Tawar Perlindungan Lebih Murah

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Kos insurans perubatan yang semakin meningkat menyebabkan ramai rakyat Malaysia terbeban.

Namun, satu pilihan yang lebih mampu bilik bakal hadir tidak lama lagi.

MediAsas ialah sebuah pelan insurans dan takaful perubatan asas dijangka bakal diperkenalkan di seluruh negara pada akhir Januari 2027.

MediAsas Disokong Insentif Kewangan Di Bawah Belanjawan 2027

Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. (Foto: Malay Mail)

Menurut MalayMail, MediAsas dibangunkan bagi meluaskan akses rakyat Malaysia kepada perlindungan perubatan asas.

Pelan ini disokong insentif kewangan di bawah Belanjawan 2027 untuk menggalakkan lebih ramai mendapatkan perlindungan.

Langkah ini sangat relevan bagi pekerja yang majikannya tidak menyediakan insurans perubatan.

Malah, ia juga sesuai bagi mereka yang semakin sukar mengekalkan polisi sedia ada berikutan kenaikan harga insurans premium.

Selain itu, pemegang polisi insurans dan takaful perubatan sedia ada boleh bertukar kepada MediAsas dengan syarikat atau pengendali takaful.

Pertukaran itu tidak memerlukan pengunderaitan (underwriting) perubatan atau tempoh menunggu yang baharu.

Namun begitu, pengguna perlu kekal dengan syarikat insurans atau pengendali takaful yang sama.

Mudah kata, pilihan ini boleh membantu golongan yang berdepan bayaran premium tinggi tetapi mahu mengekalkan servis perlindungan.

Bank Negara Malaysia (BNM) Hadkan Pelarasan Premium Kepada 10% Sehingga Akhir 2026

BNM menggalakkan pemegang polisi mengekalkan perlindungan sedia ada sehingga MediAsas tersedia.

Selepas itu, mereka bebas mempertimbangkan keputusan untuk bertukar sekiranya diperlukan.

Langkah interim BNM mengehadkan kenaikan premium tahunan akibat inflasi tuntutan perubatan kepada tidak lebih 10% bagi kebanyakan pemegang polisi kekal berkuat kuasa sehingga akhir tahun 2026.

Namun, had itu hanya terpakai untuk kenaikan berpunca daripada inflasi tuntutan, dan bukan semua sebab lain kenaikan premium.

Apa Yang Bakal Ditawarkan Oleh MediAsas?

Bilik rawatan hospital. (Foto USMC)

Berbeza dengan produk insurans perubatan biasa, MediAsas direka berdasarkan satu pakej perlindungan yang diseragamkan.

Syarikat insurans dan pengendali takaful yang menyertainya menawarkan manfaat asas serta terma sama.

Pengguna pula lebih mudah membandingkan perlindungan antara satu syarikat dengan yang lain.

Seterusnya, pelan ini ditawarkan sebagai produk sendiri dan tidak dikaitkan dengan sebarang produk pelaburan.

MediAsas menawarkan had perlindungan tahunan sebanyak RM100,000.

Bagi individu berumur 61 tahun dan ke atas, hadi itu meningkat kepada RM150,000.

Selain itu, satu pilihan Standard-Plus turut dicadangkan dengan had lebih tinggi iaitu RM300,000 bersama deductible dan premium lebih rendah.

Secara umum, perlindungan ini merangkumi rawatan dan perkhidmatan perubatan biasa.

Antaranya seperti bilik dan makan hospital, pembedahan, bekalan hospital, ubat-ubatan, pembedahan harian, rawatan pesakit luar terpilih serta perkhidmatan sebelum dan selepas kemasukan hospital.

Perlindungan pesakit luar yang dicadangkan turut merangkumi rawatan denggi, influenza A dan B, bronkitis, pneumonia dan bronkopneumonia.

Walaupun begitu, ia masih tertakluk kepada pengesahan muktamad oleh BNM.

Individu boleh membeli pelan ini sehingga berumur 75 tahun, dengan perlindungan kekal sehingga pemegangnya mencapai umur 85 tahun.

MediAsas Kekalkan Premium Menerusi Bayaran Semasa Berperingkat

Doktor. (Foto: Malay Mail)

Selain menyeragamkan perlindungan, MediAsas turut menerapkan langkah kawalan kos supaya premium kekal lebih stabil dari semasa ke semasa.

Salah satunya ialah susunan bayaran bersama berperingkat, iaitu pesakit menanggung sebahagian kos rawatan menerusi deductibles dan dalam keadaan tertentu pembayaran tambahan.

Menurut cadangan BNM, pelan Standard mempunyai deductible RM500 bagi setiap kecacatan.

Bagi individu berumur 61 tahun dan ke atas, jumlah itu meningkat kepada RM1,000.

Seterusnya, pesakit yang dirawat di hospital dalam rangkaian tidak perlu membayar apa-apa bayaran bersama tambahan.

Tetapi, mereka yang dirawat di hospital luar rangkaian perlu menanggung bayaran bersama 20% terhad kepada RM3,000 bagi setiap kecacatan termasuklah deductible.

BNM menyatakan deductible lebih tinggi antara RM10,000 hingga RM15,000 sedang dipertimbangkan bagi pilihan Standard-Plus.

Ringkasnya, deductible lebih tinggi bermakna pemegang polisi menanggung banyak kos awal sendiri.

Ini bermaksud, pelan tersebut mampu menawarkan premium lebih rendah sambil melindungi pengguna daripada bil hospital yang mahal.

MediAsas Menggunakan Sistem Pembayaran Diagnosis Related Group (DRG) Secara Berperingkat

Menerusi sistem ini, hospital bakal menerima bayaran tetap bagi setiap pesakit mengikut kod diagnosis dan rawatan standard.

Hospital tidak lagi mengenakan bayaran secara berasingan bagi setiap perkhidmatan.

Tujuannya adalah untuk menggalakkan hospital mengawal kos rawatan sambil memastikan pesakit menerima penjagaan sewajarnya.

BNM juga telah menerbitkan anggaran julat premium bulanan bagi pelbagai kumpulan umur dan pilihan perlindungan.

Namun, angka itu hanyalah anggaran awal, dengan premium muktamad dijangka diumumkan lebih dengan pelancaran pelan pada 2027.

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