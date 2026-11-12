Konsep Bandar Span Mampu Tangani Isu Banjir Di Malaysia? Ini Penjelasan Pakar

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Banjir kilat semakin kerap melanda beberapa kawasan utama di Malaysia ketika berdepan musim tengkujuh.

Malah, Kampung Melayu Subang sahaja sudah dilanda banjir kilat sebanyak empat kali dalam bulan November ini.

Langkah apa yang wajar dilakukan supaya perkara seperti ini dapat dielakkan dalam masa akan datang?

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Ramai Penduduk Kampung Melayu Subang Terpaksa Tanggung Kerugian Banyak

Keadaan banjir. (Foto: Malay Mail)

Semalam (11 November), hujan lebat sekali lagi menyebabkan beberapa kawasan di Jalan Merbau, Kampung Melayu Subang dinaiki air.

Akibatnya, penduduk di sekitar kawasan itu buntu selain terpaksa menanggung kerugian berikutan kerosakan rumah dan harta benda.

Seorang penduduk berkata, kediamannya sudah beberapa kali ditenggelami banjir teruk, khususnya pada Februari, September dan November tahun ini.

Dan masalah ini bukan sahaja berlaku di Kampung Melayu Subang.

Menurut kajian daripada Universiti Sains Malaysia (USM), Malaysia sering berdepan bencana banjir terutama ketika musim tengkujuh.

Sebagai contoh, beberapa negeri termasuk Johor, Pahang dan Sabah dilanda hujan lebat pada 25 Januari 2023 menyebabkan ramai penduduk terpaksa dipindahkan.

Keadaan itu diikuti satu lagi bencana banjir melibatkan negeri Melaka, Negeri Sembilan dan Sarawak.

Kejadian itu sahaja telah menjejaskan kehidupan seramai 35,000 orang.

Tambahan pula, kajian ini turut menyebut seramai 160,000 orang telah terjejas dalam tempoh satu tahun ekoran bencana banjir berulang.

Bangunan, Jalan Raya & Permukaan Konkrit Tidak Mampu Menampung Jumlah Air Banyak

Konsep bandar span. (Foto: New Yorker)

Pensyarah Fakulti Sains Bumi Universiti Malaysia Kelantan (UMK), Prof Dr. Aweng Eh Rak berkongsi pandangannya mengenai punca sebenar masalah ini.

“Jumlah hujan turun dalam sesuatu kawasan adalah sama tetapi yang berubah ialah keupayaan tanah untuk menyerap air.

“Apabila kawasan tidak telap air seperti bangunan, jalan raya dan permukaan konkrit semakin bertambah, kapasiti penyerapan air semakin berkurangan.

“Pada peringkat awal, reka bentuk bandar itu mungkin mencukupi berdasarkan keluasan kawasan yang boleh menyerap air. Tetapi apabila lebih banyak kawasan ditukar kepada permukaan tidak telap, jumlah air yang menjadi aliran permukaan meningkat dan reka bentuk asal tidak lagi mampu menampung air hujan,” katanya.

Konsep Bandar Span Boleh Membantu Menangani Isu Banjir & Hujan Lebat?

Bandar span yang digunakan di China. (Foto: Sino)

Di sinilah konsep bandar span dilihat mampu memainkan peranan penting.

Secara ringkasnya, ia merujuk kepada bandar yang mempunyai sistem air mudah menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran dan bencana alam.

Seperti namanya, bandar ini berfungsi ibarat span iaitu menyerap, menyimpan, menapis dan membersihkan air hujan sebelum dilepaskan semula untuk digunakan semula.

Menurut Kongjian Yu, seorang arkitek landskap dan perancang bandar, konsep ini memberi fokus kepada kaedah semula jadi dan ekologi untuk menampung air hujan serta memulihkan semula keseimbangan hidrologi di kawasan bandar.

Pembinaan bandar span akan menggabungkan pelbagai teknologi bagi menghadapi bencana seperti banjir, pencemaran dan kekurangan sumber air.

Apa Ciri Utama Bandar Span?

Konsep bandar span boleh menampung jumlah air banyak. (Foto: Obermeyer)

Bandar span mempunyai beberapa ciri tersendiri yang membezakannya daripada bandar biasa.

Antaranya ialah pengurusan air secara ekologi dan penggunaan bahan telap yang dapat meniru kitaran air semula jadi.

Ini membolehkan air hujan diserap, dikumpul dan ditapis dengan efisien.

Contohnya menggunakan bumbung hijau, taman hujan dan turapan bagi mengurangkan larian air permukaan (surface runoff).

Dalam masa sama, ia dapat membantu mengisi semula air bawah tanah dan memulihkannya secara semula jadi.

Konsep bandar span mula diperkenalkan di China pada 2014.

Namun, perancangan konsep ini telah dikaji seawal pertengahan abad ke-20 oleh beberapa buah negara.

Australia memperkenalkan Water Sensitive Urban Design (WSUD) bagi memperbaiki sistem kitar semula airnya secara saintifik.

Amerika Syarikat pula menggunakan kaedah Low-Impact Development (LID) dalam reka bentuk bandar bagi menguruskan air hujan.

Jiran kita, Singapura memperkenalkan garis panduan tersendiri iaitu Active, Beautiful, Clean Waters (ABC Waters) Programme.

Masih Ada Cabaran Perlu Ditangani Sebelum Konsep Ini Boleh Diguna Pakai

Walaupun konsep bandar span dilihat dapat banyak menyelesaikan masalah banjir di Malaysia. Negara kita juga berdepan beberapa cabaran dalam melaksanakan perubahan tersebut.

Memetik semula kajian USM, masalah air bandar seperti kekurangan bekalan, air bertakung, pencemaran dan kemerosotan ekologi adalah antara cabaran utama dihadapi.

Selain itu, pembangunan pesat dan peningkatan jumlah penduduk meningkatkan permintaan air, infrastruktur kurang cekap dan perubahan iklim hanya memburukkan lagi keadaan semasa.

Sistem saliran lemah dan pembangunan tidak terkawal menyebabkan air bertakung sehingga merosakkan infrastruktur dan menggangu kehidupan seharian.

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