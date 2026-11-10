TOUS les JOURS Sunway Pyramid Kini Bersijil Halal

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Penggemar roti segar, pastri premium dan kek berinspirasikan Korea kini boleh menikmati sajian TOUS les JOURS dengan lebih yakin apabila cawangannya di Sunway Pyramid secara rasminya memperoleh pensijilan Halal.

Pencapaian itu menandakan satu perkembangan penting buat rangkaian bakeri kafe dari Korea Selatan berkenaan dalam usaha mengalu-alukan lebih ramai pelanggan di Malaysia.

Ditubuhkan di Korea Selatan pada 1997, TOUS les JOURS yang bermaksud ‘setiap hari’ dalam bahasa Perancis membawa konsep hidangan bakeri segar sebagai sebahagian daripada kehidupan seharian pelanggan.

Menggabungkan teknik pembuatan roti berinspirasikan tradisi Perancis dengan sentuhan cita rasa Korea, bakeri ini menawarkan pelbagai pilihan roti, pastri dan kek yang disediakan segar setiap hari.

Antara menu yang menjadi tarikan termasuk kroisan bermentega, Salt Butter Roll (Shiopan), kek krim segar, karipap, bagel rendang dan pelbagai lagi pilihan yang menepati cita rasa rakyat Malaysia.

Duriankimchi Meriahkan Sambutan Pensijilan Halal TOUS les JOURS

Bagi meraikan pencapaian tersebut, pencipta kandungan popular, Duriankimchi, turut dijemput khas untuk mengambil alih cawangan TOUS les JOURS Sunway Pyramid selama sehari.

Menerusi acara istimewa itu, pengunjung berpeluang menikmati pelbagai aktiviti menarik termasuk demonstrasi penyediaan minuman, sesi ramah mesra, kuiz serta perkongsian mengenai produk kegemaran Duriankimchi.

Duriankimchi berkata beliau berbesar hati dapat menjadi sebahagian daripada sambutan bermakna itu, sekali gus memperkenalkan lebih banyak pilihan roti, pastri dan kek kepada pengunjung.

TOUS les JOURS Sasar Pensijilan Halal Untuk Semua Cawangan

Sementara itu, Ketua Projek Halal TOUS les JOURS Malaysia, Nor Lydia binti Noor Azmi, berkata kejayaan mendapatkan pensijilan Halal bagi cawangan Sunway Pyramid merupakan satu langkah penting dalam memastikan produk jenama itu dapat dinikmati oleh lebih ramai rakyat Malaysia.

Menurutnya, pihak syarikat turut menyasarkan untuk mendapatkan pensijilan Halal bagi kesemua cawangannya di negara ini.

Usaha berkenaan diharap dapat membolehkan lebih ramai pelanggan menikmati pilihan roti segar dan sajian bakeri autentik Korea yang ditawarkan oleh jenama tersebut.

Durian Burst Bun Antara Tarikan Menu TOUS les JOURS

Dalam perkembangan sama, TOUS les JOURS turut memperkenalkan Durian Burst Bun bagi menambah variasi pilihan buat pelanggan.

Pengenalan produk baharu itu melengkapkan rangkaian sajian bakeri yang ditawarkan, selain memberikan lebih banyak pilihan kepada penggemar durian dan pelanggan yang ingin mencuba kelainan.

Sambutan pensijilan Halal tersebut turut diserikan dengan pelbagai aktiviti dan promosi istimewa yang berlangsung dari 6 hingga 12 November 2026, termasuk tawaran kek dan roti terpilih pada harga RM1 serta peluang memenangi baucar RM5 menerusi aktiviti khas di cawangan berkenaan.

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