TOUS les JOURS Sunway Pyramid Kini Bersijil Halal
Boleh makan roti tanpa was-was!
- TOUS les JOURS Sunway Pyramid kini memperoleh pensijilan Halal, membolehkan lebih ramai pelanggan Malaysia menikmati sajian bakeri Korea mereka.
- Pencipta kandungan Duriankimchi dijemput meraikan pencapaian tersebut dengan demonstrasi minuman, kuiz dan sesi ramah mesra bersama pengunjung.
- TOUS les JOURS menyasarkan pensijilan Halal untuk semua cawangan di Malaysia, turut memperkenalkan menu baharu Durian Burst Bun.
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Penggemar roti segar, pastri premium dan kek berinspirasikan Korea kini boleh menikmati sajian TOUS les JOURS dengan lebih yakin apabila cawangannya di Sunway Pyramid secara rasminya memperoleh pensijilan Halal.
Pencapaian itu menandakan satu perkembangan penting buat rangkaian bakeri kafe dari Korea Selatan berkenaan dalam usaha mengalu-alukan lebih ramai pelanggan di Malaysia.
Ditubuhkan di Korea Selatan pada 1997, TOUS les JOURS yang bermaksud ‘setiap hari’ dalam bahasa Perancis membawa konsep hidangan bakeri segar sebagai sebahagian daripada kehidupan seharian pelanggan.
Menggabungkan teknik pembuatan roti berinspirasikan tradisi Perancis dengan sentuhan cita rasa Korea, bakeri ini menawarkan pelbagai pilihan roti, pastri dan kek yang disediakan segar setiap hari.
Antara menu yang menjadi tarikan termasuk kroisan bermentega, Salt Butter Roll (Shiopan), kek krim segar, karipap, bagel rendang dan pelbagai lagi pilihan yang menepati cita rasa rakyat Malaysia.
Duriankimchi Meriahkan Sambutan Pensijilan Halal TOUS les JOURS
Menerusi acara istimewa itu, pengunjung berpeluang menikmati pelbagai aktiviti menarik termasuk demonstrasi penyediaan minuman, sesi ramah mesra, kuiz serta perkongsian mengenai produk kegemaran Duriankimchi.
TOUS les JOURS Sasar Pensijilan Halal Untuk Semua Cawangan
Sementara itu, Ketua Projek Halal TOUS les JOURS Malaysia, Nor Lydia binti Noor Azmi, berkata kejayaan mendapatkan pensijilan Halal bagi cawangan Sunway Pyramid merupakan satu langkah penting dalam memastikan produk jenama itu dapat dinikmati oleh lebih ramai rakyat Malaysia.
Menurutnya, pihak syarikat turut menyasarkan untuk mendapatkan pensijilan Halal bagi kesemua cawangannya di negara ini.
Durian Burst Bun Antara Tarikan Menu TOUS les JOURS
Dalam perkembangan sama, TOUS les JOURS turut memperkenalkan Durian Burst Bun bagi menambah variasi pilihan buat pelanggan.
Pengenalan produk baharu itu melengkapkan rangkaian sajian bakeri yang ditawarkan, selain memberikan lebih banyak pilihan kepada penggemar durian dan pelanggan yang ingin mencuba kelainan.
Sambutan pensijilan Halal tersebut turut diserikan dengan pelbagai aktiviti dan promosi istimewa yang berlangsung dari 6 hingga 12 November 2026, termasuk tawaran kek dan roti terpilih pada harga RM1 serta peluang memenangi baucar RM5 menerusi aktiviti khas di cawangan berkenaan.
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Siti Murni Azman is a Malaysian journalist and editor currently serving as Head Writer and Assistant Editor for The Rakyat Post BM. Known for her relatable and distinctly local storytelling, she frequently covers lifestyle topics including food, café culture, entertainment, consumer trends, and viral social conversations, while also contributing across multiple editorial pillars. Before joining The Rakyat Post, she was involved in social media marketing for AirAsia BIG Rewards, where she worked on digital campaigns and audience engagement. Beyond editorial work, she also manages sponsored content and client collaborations, working closely with brands on digital storytelling tailored for Malaysian audiences.