Rindu Zaman Walkman? Sony Kembalikan Headphone Klasik Era 80-an, MDR-3R

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Syarikat elektronik Jepun, Sony menghidupkan semula nostalgia era 1980-an menerusi fon kepala (headphone) Walkman MDR-3R.

Model yang muncul bersama pemain kaset Walkman mudah alih pertama pada tahun 1979 kelihatan tiada perubahan ketara.

Namun, model tahun ini kini hadir dengan wayar USB-C yang serasi dengan kebanyakan peranti moden.

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Sony Hidupkan Semula Siri Walkman

Dua warna cantik boleh ditukar biru atau oren. (Foto: Sony Malaysia)

Menurut Malay Mail, Sony memperkenalkan semula MDR-3R, sepasang fon kepala (headphone) berwayar yang telah muncul pertama kali bersama Walkman TPS-L2 pada tahun 1979.

Sony turut menggabungkan rupa klasik era 1980-an dengan wayar sambungan jenis USB-C yang lebih sesuai untuk telefon pintar hari ini.

Ia tidak lagi bergantung pada sambungan jenis analog lama atau bateri tanpa wayar (wireless).

Kini Dibuka Untuk Pre-Order Di Malaysia

Peminat Sony MDR-3R boleh lakukan pra-tempahan menerusi kedai ataupun dalam talian menerusi laman web rasmi jenama tersebut.

Model standard dijual pada harga RM259.

Manakala edisi siri popular dari Netflix, Stranger Things pula berharga RM299.

Tempoh penghantaran untuk model standard dijangka bakal bermula pada pertengahan bulan ini.

Namun, bagi peminat yang memilih edisi Stranger Things perlu menunggu lama sedikit kerana unitnya akan dikeluarkan menjelang hujung tahun 2026.

Reka Bentuk Klasik Dikekalkan Untuk Peminat Moden

Klasik dan nostalgik. (Foto: Sony Malaysia)

Menariknya, Sony MDR-3R masih mengekalkan reka bentuk terbuka yang minimalist. Ia merupakan ciri penting yang berjaya membentuk trend audio mudah alih wujud beberapa tahun lalu.

Semuanya bermula dengan gelang kepala diperbuat daripada besi nipis bersama span pad telinga yang boleh ditukar bila-bila masa.

Ia juga hadir dalam warna oren dan biru terang mengimbau semula rasa nostalgia tahun 1980-an.

Malah, kotak pembungkusan dan dokumennya juga direka semula mengikut gaya asal era Walkman dahulu.

Seterusnya, MDR-3R menggunakan USB-C bagi melaraskan headphone ini dengan peranti moden yang kebanyakannya tidak lagi menggunakan lubang 3.5 mm.

Wayarnya juga dilengkapi dengan alat kawalan dan mikrofon untuk menjawab panggilan dan mengawal audio.

Ini membolehkan pengguna terus memasang dan menggunakannya pada telefon pintar, tablet dan komputer yang menyokong USB-C.

Tambahan pula, pengguna tidak lagi memerlukan dongle, bateri atau proses menghubungkan headphone menerusi proses bluetooth.

Speakers 23mm Menghasilkan Semula Bunyi Asal MDR-3R

Bercakap tentang kualiti audio pula, MDR-3R menggunakan speaker dinamik 23mm yang direka untuk menghasilkan semula ciri bunyi asal model ini.

Menurut Sony, speaker itu telah dinaik taraf secara moden bagi menghasilkan bunyi lebih baik dan seimbang.

Sony juga memberi fokus dan penekanan kepada penghasilan bunyi vokal yang lebih semula jadi.

Dalam masa sama, kerana mempunyai reka bentuk open-ear headphone, pengguna masih boleh mendengar bunyi sekeliling ketika digunakan.

Ini sangat sesuai bagi mereka yang mahu kekal dan peka dengan persekitaran ketika lagu dipasang.

Kenapa Sony Mengeluarkan Edisi Stanger Things?

Sony MDR-3R edisi Netflix. (Foto: Sony Malaysia)

Sony juga mengeluarkan versi MDR-3R edisi Stranger Things sempena siri Netflix yang menggunakan era 1980-an sebagai latar belakang.

Edisi ini mengambil inspirasi daripada headphone yang digunakan oleh watak Max Mayfield dalam siri tersebut.

Perbezaannya ialah mempunyai ukiran logo francais pada bahagian rangka, span pad telinga berwarna merah dan hitam serta pembungkusan bertemakan Stranger Things.

Sony Walkman Telah Dihasilkan Sejak Tahun 1979

Sony Walkman. (Foto: Sony Malaysia)

Menurut The Verge, idea Walkman telah bermula apabila pengasas Sony pada waktu itu, Masaru Ibuka mahukan cara lebih mudah untuk mendengar lagu.

Tugas itu diserahkan kepada pereka Sony, Norio Ohga yang berjaya membina satu prototaip menggunakan perakam kaset Pressman tepat pada masanya sebelum Ibuka menaiki kapal terbang.

Walaupun jualan pada bulan pertamanya sangat mengecewakan, Walkman akhirnya menjadi antara jenama paling berjaya dalam produk Sony sepanjang zaman.

Tambahan pula, ini beberapa model penting yang telah dikeluarkan oleh Sony dalam siri Walkman.

Bermula dengan model TPS-L2, Walkman mudah alih pertama mula dijual pada 1 Julai 1979.

Lebih 400 juta unit pemain muzik Walkman berjaya dijual, dengan 200 juta daripadanya ialah pemain kaset.

Formatnya berubah mengikut zaman, daripada kaset kepada CD, MiniDisc, MP3 dan akhirnya muzik strim.

Barisan Walkman kaset klasik ditamatkan pada tahun 2010.

Model Walkman Sports WM-B52 pula digelar ‘Yellow Monster’ oleh peminat.

Manakala model NW-E505 dikatakan terinspirasi daripada sebotol minyak wangi.

Malah, Sony pernah menjual headphone Walkman kalis air, NWD-W273 dalam bekas berisi air sebagai promosi kempen.

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