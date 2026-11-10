Ini Penjelasan Dari Pakar, Kenapa Bahan Semula Jadi Bukan 100% Selamat

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Pakar toksikologi Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Dr Siew E Ling mengingatkan pengguna supaya tidak menganggap sesuatu produk selamat kerana dilabel “Natural”.

Label tersebut hanya menggambarkan asal usul sesuatu bahan, bukan jaminan keselamatan sesuatu produk untuk digunakan.

Sebaliknya, Siew menegaskan keselamatan produk perlu dinilai berdasarkan formulasi, tujuan penggunaan dan tahap pendedahan sebenar.

Natural Rujuk Kepada Asal Usul Bahan, Bukan Jaminan Keselamatan

Gambaran produk menggunakan bahan semula jadi. (Foto: Unsplash)

Menurut Siew, pengguna tidak sepatutnya menganggap produk kosmetik, suplemen kesihatan atau ubat tradisional selamat semata-mata kerana dipasarkan sebagai natural.

Baginya, pengetahuan tradisional dilihat sebagai panduan berharga, tetapi keselamatan tetap perlu dinilai secara saintifik.

Natural hanya menggambarkan asal usul bahan tersebut. Ia tidak menentukan tahap ketulenan atau keselamatan produk apabila digunakan.

“Bahan natural boleh berbeza mengikut spesies tumbuhan, bahagian tumbuhan, kaedah pengekstrakan dan tahap kepekatan,” tambah Siew.

Malah, sebahagian bahan itu mungkin juga akan mencetuskan tindak balas alahan.

Dalam masa sama, pencemaran dengan persekitaran, sisa racun perosak atau mikroorganisma berbahaya juga boleh berlaku.

Bebas Bahan Kimia Tiada Makna Dari Segi Saintifik

Siew turut menegaskan satu lagi salah faham yang biasa dalam kalangan pengguna.

Menurutnya, setiap bahan termasuklah air dan ekstrak tumbuhan terdiri daripada bahan kimia.

Oleh itu, label seperti bebas bahan kimia tidak memberi sembarang jaminan keselamatan yang bermakna dari segi saintifik.

“Penilaian keselamatan yang tidak mencukupi boleh meninggalkan beberapa ruang kritikal berpotensi membawa kepada berlakunya alahan dan kegatalan kulit.”

Tambahan pula, Siew turut menegaskan risiko lebih tinggi kepada golongan terdedah seperti kanak-kanak dan ibu hamil jika penilaian keselamatan tidak dilakukan dengan betul.

Siew juga mengingatkan pengguna dan pengeluar supaya tahu membezakan antara dakwaan pemasaran dan bukti yang terhasil daripada kajian saintifik.

Pembelian Secara Online Juga Tidak Menjamin Keselamatan Produk

Pembelian dalam talian menjadi satu norma. (Foto: Malay Mail)

Siew yang merupakan seorang pengarah Makmal Bioserasi ALAF-UKM mengingatkan tentang risiko membeli produk secara dalam talian.

Kemudahan membeli dalam talian atau penghantaran dari luar negara tidak secara automatik menjamin keselamatan atau pengesahan bebas sesuatu produk.

Oleh itu, keberkesanan produk menjadi perkara wajar diambil berat.

“Pengguna perlu menilai dakwaan seperti ‘100% selamat’ atau ‘tiada kesan sampingan’.

“Sebaliknya, semak bahan yang ditulis terlebih dahulu, syarikat boleh disahkan atau tidak dan bukannya bergantung pada dakwaan pempengaruh semata-mata,” katanya.

Selain itu, pengguna boleh menyemak status produk menerusi sistem carian rasmi Pihak Berkuasa Kawalan Dadah Kebangsaan (NPRA).

Siew turut menggalakkan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) supaya merancang risiko keselamatan sesuatu produk ketika awal peringkat penyelidikan.

Langkah awal ini dapat mengelakkan kos tinggi untuk menghasilkan semula formula baharu pada peringkat akhir.

“Keselamatan sepatutnya menjadi sebahagian daripada inovasi yang bertanggungjawab sejak awal, bukan sesuatu yang difikirkan kemudian.” tambah Siew.

Perkembangan Kecerdasan Buatan (AI) Turut Meningkatkan Kadar Kes Penipuan Produk

Janaan video deepfake yang ramai salah guna pakai. (Foto: Malay Mail)

Dalam perkembangan berkaitan, AI semakin kerap digunakan sebagai salah satu cara scam yang semakin sukar dikesan.

Menurut Free Malaysia Today, semakin ramai pengguna menjadi mangsa menerusi video deepfake yang mencipta persona palsu yang dilihat boleh dipercayai.

Sebagai contoh, pakar kardiologi perunding, Dr Onn Akbar Ali telah menemui satu video deepfake yang mempromosikan teh herba.

Teh tersebut didakwa mampu mengawal diabetes tanpa ubat, suntikan dan kesan sampingan.

Namun, keseluruhan video itu sebenarnya dihasilkan menggunakan AI, dengan meminjam wajah dan suara doktor tersebut untuk dilihat seperti sumber boleh dipercayai.

Malah, produk yang didakwa itu juga mungkin mengandungi bahan yang boleh menambah masalah kesihatan sedia ada, sekali gus mendorong seseorang tidak mendapatkan rawatan sepatutnya.

Perkara seperti ini hanyalah sebahagian daripada satu masalah besar.

Scammer boleh menyamar sebagai ahli farmasi, penjual terkenal dan seorang doktor menggunakan logo, nama dan dokumen sama menerusi janaan imej AI untuk kelihatan sah.

Pengguna juga dinasihati untuk berwaspada terhadap ubat ajaib, harga yang terlalu rendah dan doktor yang melakukan dakwaan tidak selari dengan nasihat perubatan lain.

Seterusnya, pastikan penjual adalah sah menjual produk berdaftar menerusi saluran rasmi dan elakkan mempercayai video di media sosial semata-mata kerana menggunakan wajah seseorang.

Mesejnya mudah, jangan percaya pada dakwaan. Sebaliknya semak fakta sebelum membeli.

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