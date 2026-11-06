TOFU G Bawa Butter Tteok Tular Dari Korea Ke Malaysia, Kini Di KLGCC!

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Kuih beras Korea yang semakin mendapat perhatian di kafe, kedai serbaneka dan media sosial di seluruh Korea kini tiba di Malaysia.

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TOFU G, jenama gelato Korea pertama di Malaysia yang dimiliki warga Korea dan mengkhusus dalam gelato berasaskan tauhu, membawakan trend Butter Tteok ke KLGCC dengan menggabungkan pencuci mulut popular itu bersama gelato istimewanya yang dikisar segar secara langsung.

Di TOFU G KLGCC, Butter Tteok menawarkan tekstur mentega yang rangup di bahagian luar serta lembut dan kenyal di bahagian dalam.

Disediakan segar di premis, pencuci mulut baharu ini mengetengahkan keunikan sajian kuih beras ala Korea yang semakin mendapat perhatian ramai sejak kebelakangan ini.

Ditawarkan secara eksklusif di KLGCC, Butter Tteok direka untuk dinikmati bersama gelato berasaskan tauhu TOFU G yang dikisar segar, menggabungkan tekstur kuih beras yang kenyal dengan kelembutan gelato yang berkrim.

Butter Tteok: Rangup di Luar, Kenyal di Dalam

Dikenali sebagai Butter Tteok di Korea, kuih beras ini berkembang daripada sajian bakeri bebas kepada produk yang ditawarkan di rangkaian peruncitan utama dalam tempoh beberapa bulan sahaja.

Di KLGCC, Butter Tteok dibakar segar di premis dan bukannya dibekalkan dari luar.

Ia juga dibentuk menggunakan acuan berbentuk kulit kerang, iaitu bentuk yang mula digunakan oleh bakeri Korea seiring dengan populariti trend ini.

Setiap ketul mempunyai lapisan luar berwarna keemasan yang rangup sebelum memperlihatkan bahagian tengah yang lembut dan kenyal.

Aroma mentega yang kaya serta rasa manis yang sederhana melengkapkan keenakan setiap gigitan.

Penyediaan secara langsung di premis ini mencerminkan prinsip yang sama diamalkan dalam penghasilan tauhu TOFU G, iaitu semuanya dibuat sendiri dan bukannya diperoleh daripada pembekal luar.

Apabila dinikmati bersama gelato berasaskan tauhu TOFU G yang dikisar segar, tekstur Butter Tteok yang padat dan kaya dengan rasa mentega memberikan kontras menarik dengan gelato yang sejuk dan berkrim.

Butter Tteok di TOFU G tersedia dalam perisa Original dan Injeolmi, di mana setiap kotak mengandungi satu jenis perisa sahaja.

Pilihan Gelato TOFU G (Eksklusif di Malaysia)

#1. Matcha Gelato – RM18

Dihasilkan menggunakan serbuk matcha premium yang mengimbangi sedikit rasa pahit dengan kemanisan semula jadi, berasaskan campuran tauhu berkrim.

Matcha Gelato (Malaysia Exclusive).

#2. Original Tofu Gelato – RM18

Perisa istimewa TOFU G yang dihasilkan daripada tauhu lembut dan halus. Menawarkan rasa tauhu yang ringan dan tersendiri, dilengkapi tekstur berkrim yang kaya. Sesuai untuk golongan vegan dan bebas tenusu.

#3. Vegan Black Sesame Gelato – RM18

Dihasilkan menggunakan biji bijan hitam asli yang dipanggang dalam kuantiti yang banyak, menghasilkan rasa kekacang yang mendalam serta aroma harum dalam setiap cedokan gelato yang berkrim.

Sesuai untuk vegan dan bebas laktosa.

#4. Vegan High-Protein Gelato – RM18

Diperkaya dengan tambahan protein soya sebagai pilihan pencuci mulut yang tinggi protein. Sesuai untuk vegan dan bebas tenusu.

#5. Pomegranate Gelato – RM18

Dihasilkan menggunakan jem dan pati buah delima sebenar.

Menawarkan rasa yang menyegarkan, kaya dengan antioksidan semula jadi serta warna dan cita rasa paling menyerlah dalam senarai perisa.

#6. Pistachio Gelato – RM18

Menggunakan kacang pistachio premium dalam jumlah yang banyak, menghasilkan rasa kekacang yang kaya dengan tekstur mewah, lembut dan halus.

#7. Rich Chocolate Gelato – RM18

Menampilkan rasa koko yang mendalam dalam profil coklat yang halus dan seimbang, dengan kemasan rasa yang tidak keterlaluan.

Penghasilan Gelato Secara Langsung

Gelato TOFU G dikisar secara langsung di premis menggunakan mesin yang dipamerkan secara terbuka, membolehkan pelanggan menyaksikan sendiri proses penyediaannya dari kaunter.

Setiap adunan dikisar segar dan terus dihidangkan daripada mesin, sekali gus memperlihatkan komitmen jenama terhadap penyediaan segar, tauhu buatan sendiri serta penekanan terhadap tekstur.

Konsep penghasilan gelato secara langsung ini kini menjadi sebahagian daripada pengalaman TOFU G di semua cawangannya di Singapura dan Malaysia.

Seni & Ketelitian Penghasilan TOFU G

Asas kepada setiap sajian TOFU G terletak pada tauhu buatan sendiri, kacang soya premium bukan GMO, bahan-bahan berkualiti serta ketelitian dalam setiap proses penyediaan.

Setiap gelato bermula dengan tauhu yang dihasilkan sendiri menggunakan kacang soya premium bukan GMO.

Bahan-bahan seperti bijan hitam panggang, pistachio dan matcha premium pula dipilih dengan teliti bagi melengkapi rasa asas tauhu, bukannya menenggelamkannya.

Rangkaian gelato ini turut menawarkan pilihan mesra vegan dan bebas tenusu, termasuk High-Protein Tofu Gelato TOFU G yang membekalkan 14 gram protein bagi setiap hidangan, iaitu kira-kira tiga kali ganda kandungan protein gelato tradisional, dengan sekitar 195 kalori bagi setiap hidangan.

Reka Bentuk Dalaman & Konsep

TOFU G KLGCC mengetengahkan konsep reka bentuk moden yang diinspirasikan daripada seni bina tradisional hanok Korea, dengan penggunaan elemen kayu berwarna hangat, bahan semula jadi serta tona neutral lembut bagi mewujudkan suasana yang tenang dan kontemporari.

Mesin pengisar gelato yang digunakan secara langsung kekal dipamerkan, manakala paparan kacang soya dan bijan menghubungkan ruang tersebut dengan proses pembuatan tauhu sendiri serta pendekatan TOFU G yang mengutamakan kualiti bahan.

Susun atur ruang yang terbuka membolehkan pelanggan melihat sendiri proses penyediaan gelato, daripada proses mengisar sehinggalah ia dihidangkan segar.

Trend Butter Tteok dari Korea Kini di Malaysia

TOFU G membawakan trend kuih beras Korea ke Malaysia menerusi Butter Tteok yang ditawarkan secara eksklusif di KLGCC.

TOFU G merupakan jenama milik warga Korea yang memperkenalkan sajian pencuci mulut Korea serta seni pembuatan tauhu sendiri di cawangannya di Malaysia.

Gabungan Butter Tteok dan Gelato Segar

Pengalaman di KLGCC menggabungkan tekstur kuih beras Butter Tteok yang kenyal dengan gelato berasaskan tauhu TOFU G yang dikisar segar secara langsung.

Tauhu Buatan Sendiri daripada Kacang Soya Bukan GMO

TOFU G menghasilkan tauhunya sendiri menggunakan kacang soya premium bukan GMO sebagai asas kepada gelato istimewa dan sajian berasaskan tauhu.

Pilihan Mesra Vegan dan Bebas Tenusu

Selain gelato berasaskan tauhu istimewa, TOFU G turut menawarkan pilihan mesra vegan dan bebas tenusu untuk pelanggan yang mencari alternatif pencuci mulut yang lebih ringan.

MODU di KLGCC: Sajian Korea Bersebelahan

Dibuka serentak dengan TOFU G, MODU membawakan pengalaman menikmati samgyetang Korea ke KLGCC menerusi sajian sup ayam ginseng yang dimasak menggunakan ayam, ginseng, buah kurma merah Korea (jujube) dan herba.

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Terletak di tingkat yang sama, MODU dan TOFU G menawarkan gabungan pengalaman menjamu selera ala Korea yang lengkap, bermula dengan semangkuk samgyetang panas sebelum diteruskan dengan Butter Tteok dan gelato berasaskan tauhu yang dikisar segar secara langsung.

TOFU G KLGCC [Cawangan Baharu]

Alamat: 3F-11, KLGCC Mall, 1, Jalan Bukit Kiara 1, Bukit Kiara, 60000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Waktu operasi: 11.00 pagi – 10.00 malam

Laman web: www.tofug.my

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