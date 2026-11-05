MICHELIN Guide Malaysia 2027: Potager Raih Bintang Pertama, Dewakan Kekal Dua Bintang

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Landskap gastronomi Malaysia terus mendapat pengiktirafan apabila MICHELIN Guide Kuala Lumpur & Pulau Pinang 2027 memperkenalkan edisi kelimanya dengan menyenaraikan 159 premis makanan dari kedua-dua bandar raya berkenaan.

MICHELIN Guide Kuala Lumpur & Pulau Pinang 2027

Senarai tahun ini merangkumi sebuah restoran Two MICHELIN Stars, sembilan restoran One MICHELIN Star, 60 premis Bib Gourmand serta 89 premis dalam kategori MICHELIN Selected.

Antara perkembangan menarik tahun ini ialah Potager yang berjaya meraih pengiktirafan One MICHELIN Star buat kali pertama, manakala Dewakan terus mengekalkan status Two MICHELIN Stars.

Selain itu, sebanyak 16 premis baharu turut menerima pengiktirafan menerusi kategori Bib Gourmand dan MICHELIN Selected, sekali gus mengetengahkan kepelbagaian kulinari Malaysia daripada hidangan tradisional tempatan hingga sajian kontemporari.

Potager Raih Pengiktirafan One MICHELIN Star Buat Kali Pertama

Potager mencatat pencapaian membanggakan apabila menerima pengiktirafan One MICHELIN Star buat julung kalinya dalam edisi 2027.

Pengiktirafan tersebut menjadikan jumlah keseluruhan restoran One MICHELIN Star dalam senarai tahun ini sebanyak sembilan buah.

Restoran yang menerima pengiktirafan tersebut ialah:

Kuala Lumpur:

Akar

Beta

Chim by Chef Noom

DC. by Darren Chin

Molina

Potager

Terra Dining

Pulau Pinang:

Au Jardin

Auntie Gaik Lean’s Old School Eatery

Dewakan Kekal Dengan Two MICHELIN Stars

Sementara itu, Dewakan yang diterajui Cef Darren Teoh sekali lagi mengekalkan pengiktirafan Two MICHELIN Stars.

Restoran berkenaan terkenal dengan pendekatan kreatif dalam mengolah cita rasa Malaysia menerusi penggunaan ramuan asli tempatan serta hasil bumi yang diperoleh dari dalam negara.

Keupayaannya menggabungkan identiti kulinari tempatan dengan teknik masakan kontemporari terus meletakkan Dewakan sebagai antara nama penting dalam landskap santapan mewah Malaysia.

Empat Restoran Baharu Terima Pengiktirafan Bib Gourmand

Bagi kategori Bib Gourmand yang mengiktiraf premis makanan berkualiti pada harga berpatutan, empat restoran baharu turut disenaraikan dalam edisi kali ini.

Berikut merupakan premis yang menerima pengiktirafan tersebut:

Kuala Lumpur

7 Chai Ipoh Hor Fun – Menawarkan kuetiau dalam sup ayam dan udang yang kaya dengan rasa.

– Menawarkan kuetiau dalam sup ayam dan udang yang kaya dengan rasa. Minji Bak Kut Teh – Mengekalkan resipi warisan keluarga berusia 80 tahun menerusi hidangan bak kut teh herba tradisional.

7 Chai Ipoh Hor Fun.

Pulau Pinang

Lemon Koay Teow Soup – Menyajikan kuetiau bertekstur lembut bersama sup yang dimasak segar.

– Menyajikan kuetiau bertekstur lembut bersama sup yang dimasak segar. Serabai Istimewa – Dikenali dengan lempeng kelapa yang dihidangkan bersama gula Melaka.

Lemon Koay Teow Soup.

Dengan penambahan empat premis tersebut, jumlah keseluruhan restoran dalam kategori Bib Gourmand kini meningkat kepada 60 buah.

12 Restoran Baharu Masuk Senarai MICHELIN Selected

Kategori MICHELIN Selected pula menyenaraikan 89 premis makanan, termasuk 12 penyertaan baharu yang mendapat pengiktirafan atas mutu masakan serta identiti tersendiri.

Menariknya, senarai baharu ini merangkumi pelbagai konsep restoran, daripada masakan antarabangsa yang diberikan sentuhan moden hinggalah hidangan tradisional Malaysia.

Senarai Restoran Baharu MICHELIN Selected Di Kuala Lumpur

1. As I Am by Chef Ton

Menawarkan masakan Thai kontemporari dengan menu set 12 hidangan yang diinspirasikan daripada masakan tradisional Thailand serta konsep santapan komuniti samrub. Restoran ini turut menawarkan pemandangan Merdeka 118.

2. Jhol

Restoran India ini mengetengahkan cita rasa dari sembilan wilayah pesisir pantai India menerusi hidangan seperti ayam goreng Berhampur dan kari ikan mangga Alleppey.

3. Merdeka Grill

Menawarkan pengalaman menjamu selera dengan pemandangan bandar raya Kuala Lumpur, restoran berkonsepkan Eropah ini menyajikan hidangan seperti ravioli ketam bunga dan daging Wagyu panggang menggunakan kayu cedar.

4. Tangram

Restoran kontemporari Asia yang menggabungkan teknik masakan ala Perancis menerusi menu set hidangan bermusim.

5. White N Black Kampong

Menghidangkan sajian kampung untuk dikongsi bersama, termasuk udang tempatan masak sambal dan telur itik masak lemak cili api.

6. Yellow Fin Horse

Restoran Mediterranean kontemporari yang menawarkan hidangan seperti ikan jenahak panggang dan empanada kambing.

Senarai Restoran Baharu MICHELIN Selected Di Pulau Pinang

1. Deens Maju (Jalan Gurdwara)

Deens Maju (Jalan Gurdwara).

Perniagaan keluarga generasi ketiga ini terkenal dengan nasi kandar serta pilihan nasi, kari, makanan laut, daging dan sayur-sayuran.

2. Flower Mulan

Menggabungkan konsep kafe dan kedai bunga dengan hiasan dalaman berinspirasikan budaya Peranakan. Antara hidangan yang ditawarkan termasuk udang masak asam.

3. Hameediyah (164A Lebuh Campbell)

Ditubuhkan pada 1907, perniagaan keluarga ini terkenal dengan nasi kandar serta hidangan warisan seperti kurma kambing dan murtabak.

4. Khaosan

Restoran Thai kontemporari yang menawarkan hidangan bersaiz kecil dengan persembahan moden, termasuk taco kuagling bersama petai.

5. Root House by Gēn

Terletak di 1926 Heritage Hotel, George Town, restoran ini mengetengahkan masakan Cina Malaysia kontemporari yang diinspirasikan daripada tradisi Hokkien, Teochew, Hakka, Kantonis dan Hainan.

6. See Kong Ooi

Beroperasi di sebuah rumah kedai warisan yang telah dipulihara, restoran ini menawarkan pelbagai hidangan Cina dan tempatan.

Empat Anugerah Khas MICHELIN Guide 2027

Selain pengiktirafan kepada restoran, MICHELIN Guide Kuala Lumpur & Pulau Pinang 2027 turut memperkenalkan empat Anugerah Khas bagi menghargai individu serta premis yang menyumbang kepada pengalaman menjamu selera.

Berikut merupakan penerima anugerah tahun ini:

1. MICHELIN Young Chef Award – Aidan Low (Akar)

Cef merangkap pemilik restoran Akar ini menggabungkan teknik klasik Perancis dengan ketelitian kulinari Jepun serta penggunaan ramuan tempatan, produk fermentasi buatan sendiri dan cita rasa serantau.

2. MICHELIN Service Award – Nazahar (Potager)

Beliau bertanggungjawab menyelia perkhidmatan di Potager sejak restoran itu mula beroperasi. Pengalaman hampir sedekad dalam industri hospitaliti serta pengetahuan mendalam mengenai ramuan dan konsep restoran menjadi antara faktor pengiktirafan tersebut.

3. MICHELIN Sommelier Award – Joyin Goh (Tangram)

Bertanggungjawab menyusun senarai hampir 100 jenis wain di Tangram, Joyin turut mengetengahkan pilihan daripada pengeluar wain butik serta padanan wain yang lebih mudah dinikmati pelanggan.

4. MICHELIN Opening of the Year Award – Root House by Gēn

Dibuka pada Julai 2026 di 1926 Heritage Hotel, George Town, restoran ini meneroka evolusi masakan Cina Malaysia menerusi gabungan tradisi Hokkien, Teochew, Hakka, Kantonis dan Hainan.

Kepelbagaian Makanan Malaysia Terus Mendapat Pengiktirafan

Secara keseluruhannya, MICHELIN Guide Kuala Lumpur & Pulau Pinang 2027 memperlihatkan bagaimana warisan makanan berbilang budaya Malaysia terus berkembang menerusi kreativiti cef dan pengusaha restoran tempatan.

Daripada hidangan kegemaran rakyat seperti nasi kandar, kuetiau sup dan bak kut teh hinggalah sajian kontemporari yang menggabungkan ramuan tempatan dengan teknik antarabangsa, setiap premis menawarkan identiti serta pengalaman tersendiri.

Pengarah Antarabangsa MICHELIN Guide, Gwendal Poullennec, berkata pemilihan tahun ini mencerminkan kepelbagaian landskap gastronomi Malaysia serta keunikan interpretasi setiap cef.

Menurutnya, senarai tersebut bukan sahaja meraikan restoran yang mengetengahkan hidangan kegemaran tempatan, malah turut mengiktiraf premis yang menggabungkan ramuan Malaysia, cita rasa serantau dan teknik masakan antarabangsa.

Pengiktirafan terbaharu ini sekali lagi memperlihatkan bahawa keistimewaan makanan Malaysia bukan hanya terletak pada sajian mewah, tetapi juga pada hidangan warisan yang terus menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian rakyat.

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