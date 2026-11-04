Kenapa Ramai Sanggup Beratur Untuk Cuba Affogato AiFOKATO Di TRX?

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Peminat kopi dan pencuci mulut mungkin boleh memasukkan satu lagi lokasi dalam senarai tempat wajib singgah apabila AiFOKATO, jenama affogato dari Korea Selatan yang viral dengan gelato berbentuk berlian!

Bertempat di The Exchange TRX, Kuala Lumpur, AiFOKATO menawarkan konsep build-your-own affogato yang membolehkan pelanggan memilih sendiri perisa gelato dan kopi panas untuk menghasilkan gabungan pilihan masing-masing.

AiFOKATO.

Selain affogato istimewanya, pengunjung juga boleh menikmati −86 Frozen Dirty Latte, minuman yang kini turut diperkenalkan di Malaysia.

AiFOKATO Dah Terjual Lebih 24,000 Cawan Affogato Dalam Masa Dua Bulan

Sejak mula beroperasi, AiFOKATO berjaya menarik perhatian pelanggan sehingga barisan menunggu menjadi perkara biasa di cawangannya.

Dalam tempoh dua bulan pertama sahaja, jenama ini dilaporkan telah menjual lebih 24,000 cawan affogato.

Malah ada yang menyifatkan hidangan affogato AiFOKATO sebagai sajian yang cukup menarik untuk dirakam kerana persembahannya yang cantik.

Jenama ini juga semakin mendapat perhatian pengguna di media sosial.

Apa Yang Buat AiFOKATO Menarik?

Terdapat 12 kombinasi yang boleh dicuba menerusi empat pilihan perisa gelato dan tiga jenis hot pour.

1. Signature Affogato Dengan 12 Kombinasi Berbeza

Satu perkara yang membezakan AiFOKATO daripada affogato biasa ialah pelanggan boleh memilih sendiri gabungan gelato dan kopi panas mengikut citarasa masing-masing.

Dengan empat pilihan perisa gelato dan tiga jenis hot pour, pelanggan boleh mencuba sehingga 12 kombinasi berbeza.

Tiada pilihan affogato tetap dalam menu kerana setiap cawan disediakan mengikut pilihan pelanggan.

Lebih menarik, gelato mereka dibentuk dengan permukaan bersegi seperti berlian sebelum kopi panas dituang ke atasnya.

Apabila kopi mula dituang, bentuk gelato tersebut perlahan-lahan mencair dan berubah di depan mata, menjadikan proses penyediaannya satu pengalaman tersendiri.

2. −86 Frozen Dirty Latte

Bagi penggemar kopi pula, jangan lepaskan peluang mencuba −86 Frozen Dirty Latte yang turut menjadi antara tarikan utama AiFOKATO.

Seperti namanya, minuman ini menggunakan asas susu yang disejukkan pada suhu sangat rendah sebelum lapisan kopi panas yang baru disediakan dituang di atasnya.

Gabungan dua lapisan dengan suhu berbeza ini menghasilkan kontras yang cukup menarik sebelum kedua-duanya perlahan-lahan bercampur.

Konsep minuman ini juga semakin mendapat perhatian di beberapa negara Asia.

Cawangan Pertama AiFOKATO Di Malaysia

Pembukaan di The Exchange TRX menjadi lokasi pertama AiFOKATO di Malaysia, sekali gus membawakan pengalaman menikmati affogato secara DIY kepada penggemar kopi tempatan.

Selain pilihan affogato dan −86 Frozen Dirty Latte, pelanggan juga boleh mencuba Butter Tteok dari Korea serta menikmati pilihan kopi menerusi menu minuman mereka.

Untuk melengkapkan pengalaman pengunjung, cawangan ini turut menampilkan ruang dalaman yang diinspirasikan daripada seni bina Hanok tradisional Korea.

Dengan ruang yang luas dan suasana selesa, pengunjung boleh duduk santai, berkumpul bersama rakan-rakan atau menikmati secawan kopi sambil mencuba pencuci mulut yang ditawarkan.

AiFOKATO, TRX

Alamat: Unit No. C.56.0, Level Concourse, Persiaran TRX, Tun Razak Exchange, 55188 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Waktu Operasi: 10AM – 10PM (Setiap hari)

Instagram: @aifokato.my

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