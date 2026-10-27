Jaya Grocer Perkenal 8 Jenama Tempatan Menerusi Kempen Jom Beli Produk Malaysia

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Jaya Grocer bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) menerusi kempen Jom Beli Produk Malaysia bagi memperkenalkan lebih banyak jenama tempatan kepada pengguna ketika membeli-belah barangan keperluan harian.

Kempen yang dilancarkan di Jaya Grocer Eco Ardence, Setia Alam pada 27 Oktober 2026 itu turut menyaksikan penganjuran aktiviti Supermarket Sweep 2.0, yang memberi peluang kepada 100 Ahli Jaya Grocer menyertai pengalaman membeli-belah dengan nilai barangan sehingga RM2,000.

Inisiatif ini bertujuan meningkatkan pendedahan kepada produk buatan Malaysia, selain membantu jenama tempatan mendekati lebih ramai pelanggan melalui pasar raya fizikal dan platform pembelian dalam talian.

8 Jenama Tempatan Terpilih Sertai Kempen

Foto: Jaya Grocer.

Kempen tahun ini menampilkan lapan jenama tempatan, iaitu NutriPlus, Nuuna, Grab Signatures, Oriental Kopi, Riinse, Premier, Clenara dan Zen Garden.

Bagi memudahkan pelanggan mengenali produk yang mengambil bahagian, Jaya Grocer menyediakan kategori produk tempatan khusus serta paparan rak berlabel Jom Beli Produk Malaysia di 10 cawangan terpilih.

Antara lokasi yang terlibat termasuk Sunway Pyramid, LaLaport dan KLIA2, selain cawangan Jaya Grocer di Melaka dan Johor.

Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Jaya Grocer, Daniel Teng, aktiviti membeli-belah harian boleh menjadi peluang untuk memperkenalkan kepelbagaian produk tempatan kepada pelanggan.

Beliau berkata kerjasama dengan KPDN turut bertujuan menjadikan pengalaman mengenali jenama Malaysia lebih menarik, di samping membuka peluang kepada perniagaan tempatan untuk mendekati pengguna.

Pelanggan Berpeluang Sertai Supermarket Sweep 2.0

Foto: Jaya Grocer.

Supermarket Sweep 2.0 diteruskan selepas penganjuran tahun lalu yang menarik kira-kira 200 peserta dan pengunjung.

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Bagi edisi tahun ini, 100 Ahli Jaya Grocer terpilih berpeluang menyertai aktiviti membeli-belah barangan runcit bernilai sehingga RM2,000 sambil mengenali jenama tempatan yang mengambil bahagian.

Untuk melayakkan diri menyertai aktiviti tersebut, ahli perlu berbelanja sekurang-kurangnya RM200 dalam satu transaksi dari 1 hingga 30 September 2026, termasuk membeli sekurang-kurangnya satu produk daripada jenama tempatan yang mengambil bahagian.

Pembelian boleh dibuat di cawangan Jaya Grocer atau menerusi GrabMart.

Pelbagai Aktiviti Untuk Kenalkan Produk Malaysia

Selain Supermarket Sweep 2.0, beberapa aktiviti lain turut dianjurkan sepanjang September bagi menggalakkan pelanggan mengenali jenama tempatan dengan cara lebih interaktif.

Pada 12 dan 13 September 2026, aktiviti Kids Treasure Hunt melibatkan kira-kira 1,200 kanak-kanak dan ahli keluarga di cawangan Jaya Grocer terpilih.

Sementara itu, aktiviti Guess the Brand pada 26 dan 27 September mengajak ahli meneka jenama tempatan berdasarkan paparan logo yang tidak lengkap.

Secara keseluruhan, hampir 5,000 pelanggan dianggarkan menyertai pelbagai aktiviti di dalam pasar raya sepanjang kempen tersebut.

Kempen Grab Bike turut diperkenalkan sempena kerjasama ini, dengan penyertaan 10 rakan penghantar Grab bagi meningkatkan keterlihatan inisiatif Jom Beli Produk Malaysia.

Produk Tempatan Juga Boleh Dibeli Secara Online

Selain melalui cawangan fizikal, pengguna turut boleh mendapatkan barangan runcit Jaya Grocer, termasuk produk daripada jenama tempatan yang mengambil bahagian, menerusi GrabMart.

Menurut Setiausaha Bahagian Perdagangan Pengedaran dan Perniagaan KPDN, Dato’ Rohaizi Bahari, pembelian produk buatan Malaysia memberi peluang kepada pengguna untuk menyokong pengeluar, usahawan dan pekerja tempatan.

Beliau turut menekankan peranan peruncit dalam membantu memperkenalkan jenama tempatan kepada pengguna serta memperkukuh ekosistem perdagangan domestik.

Melalui kempen Jom Beli Produk Malaysia, Jaya Grocer dan KPDN berharap lebih ramai rakyat Malaysia akan menjadikan produk tempatan sebagai sebahagian daripada pilihan ketika membeli-belah setiap hari.

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