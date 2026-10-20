Anlene TOTAL+ Baharu Diperkaya Beta Glukan Untuk Sokong Sistem Imun

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Anlene memperkenalkan formula baharu yang dipertingkatkan menerusi Anlene TOTAL+, dengan penambahan beta glukan daripada yis serta gabungan 25 vitamin dan mineral bagi menyokong keperluan pemakanan harian golongan dewasa.

Dilancarkan di seluruh negara, produk ini merupakan formula yang dipertingkatkan daripada Anlene Total 10, dengan pendekatan pemakanan yang bukan sahaja memberi tumpuan kepada mobiliti, malah turut merangkumi aspek kesihatan lain yang penting untuk menjalani kehidupan aktif.

Menurut Anlene, kekuatan bukan sekadar kemampuan untuk bergerak dengan baik. Ia juga melibatkan keupayaan untuk melakukan aktiviti harian secara berdikari, meluangkan masa bersama keluarga, melancong dan meneruskan hobi yang diminati.

Justeru, Anlene TOTAL+ menggabungkan beberapa nutrien bagi menyokong kesihatan tulang, sendi dan otot, selain sistem imun, kesejahteraan pencernaan serta metabolisme tenaga.

Ketua Pemasaran Anlene Malaysia, Joselynn Lim berkata, golongan dewasa perlu melihat kekuatan dari sudut yang lebih menyeluruh, termasuk menjaga mobiliti, kecergasan dan keupayaan untuk terus berdikari.

Menurutnya, pemahaman tersebut menjadi asas kepada pembangunan formula Anlene TOTAL+ yang dipertingkatkan.

Anlene Perluas Fokus Kesihatan Dewasa, Bukan Sekadar Mobiliti

Selama lebih 30 tahun, Anlene memberi tumpuan kepada kesihatan mobiliti menerusi penjagaan tulang, sendi dan otot.

Namun, seiring peningkatan usia, keperluan pemakanan harian turut merangkumi aspek lain seperti sokongan sistem imun, kesihatan pencernaan dan penghasilan tenaga.

Sistem imun, misalnya, mengalami perubahan secara beransur-ansur apabila seseorang semakin berusia.

Menurut kenyataan media Anlene, orang dewasa secara purata mengalami dua hingga tiga kali selesema setiap tahun, berdasarkan kajian yang dirujuk oleh jenama itu.

Sehubungan itu, formula Anlene TOTAL+ kini diperkaya dengan beta glukan daripada yis, bahan yang telah dikaji berkaitan peranannya dalam menyokong fungsi sistem imun, termasuk penyelidikan mengenai selesema biasa dan kesihatan saluran pernafasan atas.

Bagaimanapun, beta glukan bukan pengganti rawatan perubatan dan produk ini tidak sepatutnya dianggap sebagai cara untuk mencegah atau merawat selesema.

Joselynn berkata, mobiliti akan terus menjadi teras kepada Anlene, tetapi formula baharu ini memperluas pendekatan jenama tersebut untuk menyokong lebih banyak aspek kesejahteraan harian golongan dewasa.

Tambahnya, gabungan beta glukan dan nutrien lain dalam formula tersebut bertujuan membantu rakyat Malaysia mengambil langkah proaktif dalam menjaga kesihatan supaya mereka dapat terus melakukan aktiviti yang digemari.

Apa Yang Ada Dalam Formula Anlene TOTAL+?

Anlene TOTAL+ menggunakan gabungan nutrien TotalMax™, yang merangkumi 25 vitamin dan mineral untuk menyokong pelbagai keperluan pemakanan golongan dewasa.

Apabila diambil sebagai sebahagian daripada diet seimbang dan digabungkan dengan senaman secara berkala, formula ini membantu memenuhi keperluan pemakanan harian.

Antara nutrien dan manfaat yang diketengahkan ialah:

Mobiliti: MOVEMAX™ mengandungi kalsium, protein, vitamin D, kolagen dan vitamin C untuk menyokong penjagaan tulang, sendi dan otot.

MOVEMAX™ mengandungi kalsium, protein, vitamin D, kolagen dan vitamin C untuk menyokong penjagaan tulang, sendi dan otot. Sokongan sistem imun: Beta glukan daripada yis ditambah ke dalam formula untuk membantu menyokong fungsi sistem imun.

Beta glukan daripada yis ditambah ke dalam formula untuk membantu menyokong fungsi sistem imun. Kesihatan pencernaan: Inulin prebiotik membantu menyokong persekitaran usus yang baik.

Inulin prebiotik membantu menyokong persekitaran usus yang baik. Tenaga harian: Vitamin B1, B2 dan B3 membantu badan membebaskan tenaga daripada makanan.

Vitamin B1, B2 dan B3 membantu badan membebaskan tenaga daripada makanan. Nutrien tambahan: Omega 3 dan 6 melengkapkan profil pemakanan produk.

Omega 3 dan 6 melengkapkan profil pemakanan produk. Sokongan fungsi otak: MFGM membekalkan fosfolipid, iaitu komponen yang turut terdapat dalam otak.

Gabungan nutrien ini mencerminkan pendekatan Anlene yang lebih menyeluruh terhadap pemakanan dewasa, dengan mengekalkan penjagaan tulang, sendi dan otot sebagai fokus utama.

Sokong Gaya Hidup Aktif Pada Setiap Peringkat Usia

Anlene terus memberi tumpuan kepada pemakanan dewasa menerusi produk yang dirumus secara saintifik serta inisiatif untuk menggalakkan orang ramai menjaga kesihatan tulang, sendi dan otot.

Menerusi pelancaran Anlene TOTAL+, jenama itu memperluas pendekatannya terhadap penjagaan kesihatan harian agar golongan dewasa dapat memberi perhatian kepada lebih banyak aspek kesejahteraan, selain mengekalkan mobiliti.

Sama ada untuk melancong, meluangkan masa bersama keluarga, menjalankan hobi atau menguruskan rutin harian secara berdikari, penjagaan kesihatan yang konsisten boleh membantu seseorang kekal aktif dan menjalani kehidupan dengan lebih yakin.

Anlene TOTAL+ kini boleh didapati di pasar raya utama, pasar raya besar, farmasi dan platform e-dagang terkemuka di seluruh Malaysia.

Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh melayari Facebook Anlene Malaysia, Instagram @anlene_malaysia atau laman web rasmi Anlene Malaysia.

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