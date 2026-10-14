Ini Teknik Jahitan Sashiko Dari Jepun Untuk Tutup Baju Berlubang

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Semua orang pasti boleh relate dengan situasi ini di mana pakaian kegemaran kita tiba-tiba koyak atau berlubang menyebabkan mood kita hancur.

Disebabkan itu, kemahiran membaiki pakaian ialah salah satu ilmu sangat berguna yang dapat memberi manfaat dalam jangka panjang.

Anda hanya memerlukan jarum dan benang untuk menutup semula bahagian yang koyak.

Namun, ada satu teknik jauh lebih menarik yang anda boleh pelajari, iaitu jahitan Sashiko dari Jepun.

Seni Jahitan Tradisional Dari Jepun

Sashiko. (Foto: Japan Object)

Sebelum itu, kenapa pakaian kita mudah koyak atau berlubang?

Puncanya selalunya disebabkan jahitan yang terurai menyebabkan struktur kain menjadi lemah.

Selain itu, pakaian yang tersangkut pada objek tajam turut menyumbang kepada masalah ini.

Malah, geseran antara tali pinggang, beg tangan atau lain-lain juga boleh menghakis kain sedikit demi sedikit sehingga menyebabkannya berlubang.

Disebabkan itulah lahirnya teknik jahitan Sashiko bagi menyelesaikan masalah biasa ini.

Menurut Inspiration Studio, Sashiko ialah teknik sulaman dari Jepun menampilkan pelbagai corak dihasilkan melalui jahitan.

Ia dihasilkan menggunakan benang putih di atas kain berwarna biru gelap jika mengikut tradisi asal.

Tambahan pula, Sashiko menjadi trendy sejak kebelakangan ini kerana tekniknya ringkas dan mudah dipelajari oleh sesiapa sahaja tanpa mengira tahap kemahiran.

Setiap Corak Sashiko Mempunyai Makna Tersendiri

Contoh corak Sashiko. (Foto: Zen Echoes)

Menariknya tentang teknik Sashiko ialah kepelbagaian corak yang anda boleh guna bagi menghiasi pakaian anda.

Antara corak yang popular seperti:

Hishi-moyo: Corak berlian

Corak berlian Uroko : Corak sisik ikan

: Corak sisik ikan Koshi: Corak petak

Corak petak Toridasuki: Corak bulatan menampilkan dua burung

Corak-corak ini boleh digabungkan dalam pelbagai kombinasi bagi menghasilkan reka bentuk yang unik.

Perkataan Sashiko sendiri bermaksud, tikaman kecil yang merujuk kepada cara teknik ini dilakukan.

Walaupun hanya menggunakan basting stitch, hasil yang cantik bergantung pada memastikan setiap jahitan adalah sama panjang.

Ini Senarai Barang Diperlukan Sebelum Memulakan Sashiko

Bahan diperlukan untuk mula projek Sashiko. (Foto: Zen Stitching / Olympus)

Berikut ialah barang asas yang diperlukan untuk mulakan projek Sashiko anda:

Jarum Sashiko: Ada 2 jenis iaitu pendek dan panjang

Ada 2 jenis iaitu pendek dan panjang Kain Sashiko: Secara tradisionalnya menggunakan kain berwarna biru gelap diperbuat daripada linen atau kapas. Namun, anda boleh sahaja menggunakan kain lain.

Secara tradisionalnya menggunakan kain berwarna biru gelap diperbuat daripada linen atau kapas. Namun, anda boleh sahaja menggunakan kain lain. Benang Sashiko: Benang tebal yang dipintal diperbuat daripada kapas.

Benang tebal yang dipintal diperbuat daripada kapas. Corak Sashiko: Mengambil inspirasi daripada alam semula jadi seperti air, awan, bunga dan lain-lain.

5 Langkah Mudah Untuk Belajar Jahit Sashiko

Sashiko menggunakan basting stitch yang bermaksud jahitan di atas kain sentiasa lebih panjang berbanding bahagian belakang.

Anda perlu memastikan jahitan di atas kekal sama panjang dan tidak bersilang antara satu sama lain.

Berikut ialah langkah untuk belajar teknik Sashiko.

Langkah 1

Potong benang sepanjang kira-kira 60–75 cm dan masukan ke lubang jarum.

Langkah 2

Bawa jarum ke bahagian belakang kain dan kemaskan benang pertama dengan mengikatnya semula menerusi jahitan di belakang.

Langkah 3

Bawa jarum semula ke hadapan dan teruskan jahitan di sepanjang garisan sebelum menariknya dengan perlahan.

Langkah 4

Ulang jahitan sehingga sampai ke penghujungnya di setiap kawasan penjuru.

Langkah 5

Untuk matikan jahitan anda, bawa jarum ke belakang dan guna teknik zig zag sebelum memotong benang berlebihan.

Tambahan pula, anda perlu bermula dari satu bahagian menuju ke bahagian lain bagi memastikan kesan jahitan adalah kemas.

Bagaimana Orang Jepun Mencipta Teknik Sashiko?

Pakaian yang menggunakan teknik Sashiko. (Foto: Garbstore)

Memetik semula Inspiration Studio, teknik Sashiko muncul pada zaman Edo di Jepun di antara tahun 1603 hingga 1867.

Pada waktu itu, Jepun telah menutup pelabuhannya bagi mengurangkan pengaruh daripada orang luar.

Rakyatnya pula perlu mengikut undang-undang yang sangat ketat seperti peraturan menetapkan jenis pakaian mengikut kelas masyarakat.

Ini kerana pemerintah mahu memastikan jurang antara kelas masyarakat dapat dilihat dengan jelas.

Kesannya, kain dan warna tertentu telah dikhaskan untuk golongan bangsawan sahaja.

Golongan pekerja hanya boleh memakai kain yang ditenun dengan tangan dicelup dengan indigo bagi menghasilkan warna biru gelap.

Disebabkan peraturan itu, setiap pakaian yang dihasilkan tidak akan dibuang begitu sahaja.

Sebaliknya, pakaian ini akan ditampal dan dibaiki semula bagi memastikan ia berfungsi seperti biasa.

Benang Putih Di Atas Kain Biru Menjadi Ciri Unik Sashiko

Benang yang digunakan pun dihasilkan sendiri selalunya diperbuat daripada kain lama.

Disebabkan benang yang digunakan tebal, Sashiko memerlukan jarum khas yang mempunyai mata besar dan panjang untuk menjahit secara serentak.

Kisah ini menjadikan Sashiko bukanlah satu teknik untuk membaiki pakaian semata-mata. Sebaliknya, seni yang dapat memberi nafas kepada pakaian lama kita.

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, X, Threads dan Instagram.