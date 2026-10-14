Biji Koko Malaysia Jadi Rebutan Dunia! Mempunyai Tekstur Lembut, Rasa Unik & Cair Dalam Mulut

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Bila kita menyebut tentang industri pengeluaran coklat, Malaysia bukanlah nama pertama yang terlintas dalam fikiran kita.

Malah, ramai tidak sedar bahawa negara kita mempunyai industri penghasilan biji koko sejak zaman penjajahan British.

Menariknya, biji koko Malaysia merupakan antara yang digemari oleh pembuat coklat di seluruh dunia kerana mempunyai rasa tropikal unik.

Biji Koko Malaysia Mempunyai Tekstur Lembut

Biji koko Malaysia. (Foto: Malay Mail)

Menurut Prof. Madya Dr. Azwan Bin Awang dari Fakulti Pertanian Lestari, Universiti Malaysia Sabah (UMS), rahsianya terletak pada cocoa butter.

Dr. Azwan menjelaskan bahawa sifat fizikal cocoa butter berbeza mengikut negara asalnya.

“Negara tropika seperti kita menghasilkan cocoa butter lebih lembut, berbanding kawasan seperti Afrika Barat dan Brazil yang selalunya mempunyai tekstur keras,” katanya dalam satu video yang dimuat naik dalam Instagram.

Disebabkan itu, pembuat coklat gemar memilih biji koko dari Malaysia kerana mempunyai tekstur lembut tersebut.

Tetapi, mereka juga sering menggabungkan kedua-duanya bagi mendapatkan tekstur yang sempurna, iaitu cair dalam mulut.

Ada Dua Langkah Wajib Dilakukan Untuk Memproses Rasa Sebenar Coklat

Biji koko perlu diproses untuk dijadikan coklat. (Foto: Malay Mail)

Untuk info, biji koko yang baru sahaja dipetik sebenarnya tidak mempunyai rasa manis seperti coklat.

Menurut Dr. Azwan, biji itu asalnya mempunyai rasa pahit.

“Rasa coklat terhasil sepenuhnya menerusi proses selepas penuaian, iaitu penapaian dan kemudian memanggang,” katanya.

Kedua-dua langkah ini sangat penting kerana jika tidak dilakukan, rasa coklat sebenar tidak dapat dihasilkan.

Beliau turut berkongsi bahawa untuk menikmati rasa coklat original, anda dinasihatkan untuk memilih dark chocolate yang mengandungi 70% koko atau lebih tinggi.

Ini kerana apabila coklat yang dicampurkan dengan susu seperti milk chocolate, rasa koko akan hilang begitu sahaja.

Adakah Malaysia Bakal Jadi Kuasa Besar Dalam Industri Koko?

Menurut Palate, industri coklat Malaysia masih lagi kecil jika dibandingkan dengan negara lain.

Dan masih ramai di antara kita sendiri tidak sedar bahawa Malaysia mempunyai industri menghasilkan coklat.

Ini kerana, biji koko Malaysia dilihat sebagai bahan mentah berbanding sesuatu yang istimewa.

Namun, keadaan bakal berubah apabila semakin ramai pengusaha coklat membuktikan potensi sebenar biji koko Malaysia.

Contohnya seperti di Batang Kali melihat pokok koko lama dipulihkan semula mampu menghasilkan biji yang mempunyai profil rasa menarik seperti berempah dan manis karamel.

Malah, ada pengeluar yang sedang mencuba kaedah penapaian berbeza termasuk menggunakan kayu oak bagi menghasilkan ciri rasa unik.

Setiap Kawasan Di Malaysia Mampu Menghasilkan Rasa Coklat Berbeza

Dark chocolate. (Foto: Coraco Confections)

Menariknya, Malaysia mampu menghasilkan profil rasa coklat yang berbeza-beza mengikut lokasi ditanam.

Menurut Palate, Lembaga Koko Malaysia menyimpan koleksi bahan genetik dari seluruh dunia, dengan klon berbeza dipilih mengikut kesesuaian iklim negara.

Hasilnya, rasa koko tempatan berbeza-beza bergantung pada lokasi, cara penanaman dan kaedah penapaian.

Contohnya di Tanah Tinggi Pahang melihat pokok koko ditanam pada ketinggian sekitar 450 meter mampu menghasilkan profil rasa seperti buah tropika, gajus dan teh merah.

Pokok koko di Hulu Gali, Pahang ditanam berhampiran kawasan batu kapur yang mempunyai nilai pH tanah tinggi mampu menghasilkan rasa seperti buah ceri dan kacang badam.

Menghala ke bahagian selatan Semenanjung Malaysia di Melaka melihat pokok koko ditanam bersama kelapa membentuk profil rasa unik.

Tambahan pula, pokok koko pertama negara dipercayai ditanam di Melaka pada tahun 1778.

Menurut Viva, koko Malaysia mampu menghasilkan rasa unik yang lain sukar dibandingkan dengan negara lain.

Antaranya seperti mempunyai rasa buah tropika rambutan, belimbing, mangga ataupun nangka.

Selain itu, koko Malaysia turut mempunyai aroma bunga wangi dan rasa manis semula jadi seperti madu.

Bila makan begitu sahaja, ia tidak mempunyai rasa pahit atau kelat terlalu kuat berbanding biji koko yang lain.

Industri Koko Industri Koko Malaysia Pernah Gemilang Suatu Ketika Dahulu

Menurut The Chocolate Professor, Malaysia pernah menjadi antara pengeksport biji koko terbesar pada tahun 1980-an.

Negara kita turut mempunyai pusat penyelidikan koko sejak zaman penjajahan British.

Namun, kebanyakan ladang koko di negara kita terjejas apabila diserang cocoa pod borer menyebabkan majoriti pengusaha ladang beralih kepada kelapa sawit.

Baca Artikel Berkaitan: Chocolate Museum Tawar Yuran Masuk RM1 Sahaja Sempena Hari Pekerja, Boleh Dapat Coklat Free! | TRP

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, X, Threads dan Instagram.