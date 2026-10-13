Ini Panduan Ringkas Hadap Tantrum Anak Bagi First-Time Parents

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Menjadi first time parents merupakan salah satu pengalaman yang sangat mencabar.

Kehidupan anda bersama pasangan berubah sepenuhnya dengan kehadiran si kecil dan pelbagai persoalan baharu mula bermain dalam fikiran.

Contohnya seperti cara menangani masalah tantrum.

Baru-baru ini, seorang pengguna di Threads (@hidden_gem_my) meluahkan persoalan yang sama, “Selalu tertanya macam mana kita as parents nak educate anak-anak yang tantrum macam ni? Apa langkah terbaik yang kita boleh terapkan.”

Netizen Kongsi Pelbagai Cara Untuk Kawal Tantrum Anak

Menariknya, ramai netizen menyatakan bahawa pentingnya untuk kekal tenang berbanding meninggikan suara kepada anak.

Seorang pengguna, (@naddyrelic) berkongsi anak yang sedang tantrum sebenarnya tidak perlu diajar pada waktu tersebut.

“Anak yang tengah tantrum or meltdown macam ni tak perlu diajar. Yang mereka perlukan ialah co-regulation.”

Ini kerana ibu bapa perlu berhubung dengan anak dan bertenang bagi meredakan emosi si kecil kerana mereka masih belum mampu memahami atau menenangkan diri ketika tengah tantrum.

Dalam masa sama, pengguna lain (@alyamahayadin) berkongsi pendekatan yang berbeza.

“Kalau tantrum macam ni selalunya anak overstimulated atau tengah penat. Saya memang jaga waktu rehat, tidur, makan anak. Apabila waktu tersebut kacau, dia akan mula tantrum,” tambahnya.

Tidak ketinggalan juga, pengguna (@jasmineahmadmadza) turut menyuarakan pandangan yang ringkas.

“Budak ni kadang-kala dia tak selesa benda lain, dia marah kat benda lain. Peluk dan grounding sangat membantu untuk pujuk mereka,” tulisnya.

Langkah Pertama Ialah Memahami Punca Sebenar Tantrum

Anak kecil. (Foto: Malay Mail)

Menurut Child Mind Institute, kunci mengawal masalah tantrum bagi first time parents ialah dengan memahaminya terlebih dahulu.

Namun begitu, perkara ini tidak semudah yang disangka kerana tantrum boleh disebabkan daripada pelbagai masalah.

Antaranya rasa takut, kecewa, marah atau overstimulated.

Tantrum pula boleh dilihat sebagai reaksi anak terhadap situasi yang mereka tidak mampu mengawalnya dengan matang.

Contohnya, mereka belum pandai meluahkan perasaan melalui berkata-kata, sebaliknya terus menggunakan emosi.

Malah, jika dengan menangis atau menjerit berjaya memberikan apa yang diingini, ia boleh berubah menjadi satu tabiat.

Sebagai first-time parents, kita perlu belajar bagaimana cara untuk elak mereka menggunakan reaksi itu dan mengajar mereka bertindak lebih matang.

Langkah Kedua Mengenal Pasti Tantrum Trigger

Kenal pasti apa yang membuatkan anak tantrum. (Foto: Pexels)

Langkah seterusnya ialah mengenal pasti perkara yang membuatkan anak boleh mengamuk.

Pakar kesihatan mental menggelarnya sebagai functional assessment.

Ia melihat apa yang berlaku sebelum, semasa dan selepas tantrum yang boleh menyumbang kepada kejadian berulang.

Menurut pakar psikologi klinikal, Dr. Vasco Lopes, kebanyakan anak mengalami tantrum dalam keadaan yang agak mudah diramal.

“Kebanyakan kanak-kanak yang kerap tantrum melakukannya dalam situasi yang boleh dijangka ketika waktu kerja rumah, waktu tidur, atau apabila diminta berhenti bermain,” jelasnya.

Pencetus tantrum biasanya berlaku apabila anak diminta melakukan sesuatu yang mereka tidak suka atau berhenti daripada sesuatu menyeronokkan.

Langkah Ketiga Ialah Memahami Tingkah Laku Tantrum Anak

Dalam masa sama, first time parents sering menghadapi masalah sukar mengawal tantrum anak terutama di kawasan awam.

Anak secara tidak langsung mungkin belajar bahawa perangai tantrum boleh membantu mereka mendapat apa yang diingini.

“Walaupun ia hanya berjaya lima daripada 10 kali, ia boleh menjadi satu tingkah laku yang bakal berulang,” tambah Dr. Lopes.

Namun, keadaan ini boleh diubah dengan menyesuaikan cara kita mengendalikan situasi tersebut.

Antaranya dengan memberi amaran awal sebelum minta mereka melakukan sesuatu atau menyusun jadual supaya lebih mudah menghadapinya.

“Menjangka pencetus tantrum itu dan mengubahnya adalah langkah sangat penting,” ujar Dr. Lopes.

Langkah Keempat, Elak Beri Perhatian Berlebihan

Matlamat utama bagi first time parents dalam mengendalikan tantrum anak ialah tidak melayan mereka.

Ini kerana memberi perhatian secara berlebihan termasuk marah, cuba memujuk akan mengukuhkan tingkah laku tersebut.

Satu perkara yang perlu dielakkan ialah cuba berbincang dengan anak sedang marah.

“Jangan bercakap dengan anak ketika mereka belum bersedia untuk mendengar,” kata Dr. Dickstein.

First Time Parents Pun Perlu Tunjuk Contoh Tenang Ketika Anak Tantrum

Anak hari ini lebih mudah overstimulated. (Foto: Malay Mail)

Tidak dinafikan, anak belajar banyak perkara daripada melihat cara ibu bapanya bertindak.

“Ibu bapa juga perlu mengambil masa rehat. Apabila anda terlalu marah, keluarkan diri daripada situasi itu,” kata Dr. Dickstein.

Menurutnya, kita tidak mampu menyelesaikan masalah dalam keadaan marah.

Selain itu, berkomunikasi secara aktif akan memudahkan anak memahami kita.

“Bercakap dengan anak seperti mereka perlu duduk ketika waktu makan dan hanya menyebut perkataan positif.”

Arahan yang jelas memudahkan anak memahami apa yang diharapkan.

Panduan Ringkas Bagi First Time Parents Tangani Tantrum Anak

Berikut ialah panduan ringkas untuk mengawal tantrum anak ketika berada di kawasan awam:

Bertenang dahulu, jangan mengajar anak : Membantu untuk meredakan emosi mereka terlebih dahulu

: Membantu untuk meredakan emosi mereka terlebih dahulu Jaga rutin asas anak: Pastikan waktu rehat, tidur dan makan anak sentiasa terjaga

Pastikan waktu rehat, tidur dan makan anak sentiasa terjaga Kenal pasti punca tantrum: Perhatikan corak sebelum, semasa dan selepas tantrum

Perhatikan corak sebelum, semasa dan selepas tantrum Elak beri perhatian secara berlebihan: Kurangkan perhatian anda seperti memujuk ketika anak sedang tantrum

Kurangkan perhatian anda seperti memujuk ketika anak sedang tantrum Puji tingkah laku baik: Beri arahan jelas dan puji apabila anak berjaya bertindak secara matang

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