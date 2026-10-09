Belanjawan 2027: Pemandu Mabuk Atau Khayal Dadah Wajib Bayar Pampasan Kepada Mangsa

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Isu memandu secara berbahaya di jalan raya masih menjadi kebimbangan ramai sehingga kini.

Setiap tahun, bukan sedikit nyawa terkorban akibat kecuaian segelintir pemandu, meninggalkan parut mendalam bagi keluarga yang menghadapinya.

Menyedari hakikat itu, pihak kerajaan mengorak langkah lebih tegas bagi melindungi pengguna jalan raya.

Membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat hari ini (9 Oktober), Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan pindaan kepada Akta Pengangkutan Jalan.

Menerusi pindaan itu, pemandu yang didapati berada di bawah pengaruh alkohol atau dadah akan diwajibkan membayar pampasan kepada mangsa.

Ini bermakna, selain berdepan tindakan undang-undang, pemandu terbabit turut dipertanggungjawabkan secara langsung terhadap kesan perbuatan mereka ke atas mangsa.

Pindaan Dibuat Bagi Menangani Tragedi Di Jalan Raya

Menurut Anwar, langkah tersebut merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan mengambil tindakan lebih tegas terhadap pemanduan berbahaya.

Ia sekali gus bertujuan mencegah lebih banyak tragedi daripada berlaku di jalan raya negara.

Beliau turut merujuk kepada satu kemalangan maut di Lebuh Raya Pantai Timur 1 (LPT1) di Temerloh pada malam menjelang Hari Kebangsaan tahun ini, yang meragut empat nyawa.

Sebagai info, sehingga Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut telah direkodkan membabitkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah.

“Tragedi seperti ini memecahkan hati dan mengingatkan kita bahawa, walaupun penguatkuasaan diperketat, perlanggaran undang-undang masih membimbangkan,” kata Anwar.

Menerusi pindaan Akta Pengangkutan Jalan, pembayaran pampasan kepada mangsa akan dijadikan wajib bagi pemandu terlibat.

Sistem Telematik Diperkenalkan Untuk Pantau Kenderaan Komersial

Dalam masa sama, pihak kerajaan turut memperkenalkan langkah memperketat pemantauan terhadap pemandu kenderaan komersial.

Menurut Anwar, sistem telematik akan diwajibkan pada kenderaan komersial bagi memantau kelajuan, lokasi dan tingkah laku pemanduan berisiko.

Secara am, sistem ini membolehkan pergerakan sesebuah kenderaan dipantau dalam masa nyata, sekali gus membantu mengesan sebarang pemanduan yang membahayakan.

Menariknya, sistem itu turut akan dihubungkan dengan peranti pengesan alkohol bagi memeriksa pemandu sebelum mereka memulakan perjalanan.

Dengan cara itu, pemandu yang didapati tidak layak memandu boleh dikenal pasti lebih awal sebelum sesuatu perjalanan bermula.

Pelaksanaannya akan kekal secara sukarela sehingga 2027, sementara pihak kerajaan membangunkan pangkalan data pemandu bagi menyokong usaha penguatkuasaan.

Selain itu, Anwar berkata PERKESO turut akan menyediakan baucar saringan kesihatan kepada pemandu kenderaan komersial.

Ia bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan mereka memandu dengan selamat.

RM2.5 Bilion Diperuntukkan Bagi Penyelenggaraan Jalan Persekutuan

Pihak kerajaan turut memberi tumpuan kepada keadaan jalan raya itu sendiri.

Antaranya, peruntukan bagi penyelenggaraan jalan dinaikkan, kerja membaik pulih jalan rosak termasuk lubang jalan turut dipercepatkan.

Menurut Anwar, peruntukan bagi memperkasa jurutera daerah untuk mempercepat projek baik pulih berskala kecil akan dinaikkan kepada RM40 juta.

Langkah itu membolehkan kerosakan kecil di peringkat daerah ditangani dengan lebih cepat, tanpa perlu menunggu proses yang berpanjangan.

Dalam masa sama, sejumlah RM2.5 bilion akan disediakan bagi menyelenggara jalan persekutuan.

Daripada jumlah itu, hampir RM800 juta diperuntukkan khusus kepada kontraktor dalam kategori G1 hingga G4, iaitu golongan kontraktor bersaiz kecil dan sederhana.

Tambahan pula, jalan negeri turut menerima peruntukan penyelenggaraan menerusi Sistem Maklumat Rekod Jalan Malaysia (MARRIS), dengan jumlah RM5.7 bilion.

Peruntukan sebesar itu diharapkan dapat memastikan keadaan jalan di seluruh negara sentiasa berada dalam keadaan selamat untuk dilalui.

Pelbagai Kemudahan Disediakan Demi Keselamatan Pengguna Jalan Raya

Pihak kerajaan turut menyediakan pelbagai kemudahan bagi melindungi pengguna jalan raya, khususnya penunggang motosikal.

Antaranya, Lembaga Lebuhraya Malaysia akan membina 15 pondok perlindungan motosikal.

Selain itu, sebanyak 70 kamera litar tertutup (CCTV) turut akan dipasang di sepanjang Lebuh Raya Utara-Selatan (PLUS).

Tidak ketinggalan, 50 kemudahan pengecasan kenderaan elektrik turut akan disediakan di lokasi-lokasi strategik.

Kesemua kemudahan ini dilihat mampu memberi perlindungan tambahan kepada pengguna jalan raya, selain memudahkan perjalanan mereka.

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