Belanjawan 2027: KPM Terima Hampir RM69 Bilion, Peruntukan Baik Pulih Sekolah Berganda

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Kementerian Pendidikan (KPM) akan menerima peruntukan hampir RM69 bilion menerusi Belanjawan 2027, meningkat berbanding RM66.2 bilion pada tahun ini.

Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) pula akan menerima peruntukan sebanyak RM19.1 bilion.

Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengumumkan peruntukan itu ketika membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pada Jumaat (9 Oktober).

Peruntukan Untuk Sekolah

Peruntukan bagi membaik pulih dan menyelenggara semua jenis sekolah akan digandakan daripada RM1 bilion kepada RM2 bilion.

Pecahan peruntukan adalah seperti berikut:

Sekolah Kebangsaan (SK): RM900 juta

Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC): RM100 juta

Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT): RM50 juta

Sekolah agama rakyat, institusi tahfiz dan sekolah pondok berdaftar di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM): RM200 juta, dengan skop bantuan diperluas merangkumi bantuan operasi institusi.

Anwar berkata sekolah Tamil mempunyai bilangan murid yang lebih kecil, namun infrastruktur daif di sekolah berkenaan memerlukan perhatian segera.

Sebanyak RM1.3 bilion lagi akan diperuntukkan bagi menaik taraf 682 sekolah daif, terutamanya di Sabah dan Sarawak.

Kira-kira 500,000 murid dijangka memasuki Tahun Satu tahun depan, termasuk lebih 70,000 kanak-kanak berusia enam tahun. Sebanyak 3,500 bilik darjah tambahan dijangka siap menjelang akhir tahun ini menerusi Sistem Binaan Berindustri (Industrialised Building System, IBS).

Sekolah dan kemudahan baharu yang dirancang termasuk:

SK Seri Chemor, Ipoh, Perak

Kompleks sekolah Bandar Serenia, Sepang, Selangor

Penggantian penuh bangunan SJK (Tamil) Ladang Pamol, Kluang, Johor

SJKC Bandar Mahkota Cheras

Bangunan prasekolah di SK Bulu Silou, Keningau, Sabah

Sebuah kolej matrikulasi baharu juga sedang dibina di Marang, Terengganu.

Bantuan Untuk Pelajar Dan Keluarga

Bantuan Awal Persekolahan akan dinaikkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid. Sebuah keluarga yang mempunyai empat orang anak akan menerima RM800 bagi sesi persekolahan 2027.

Seramai 5.3 juta murid layak menerima bantuan itu, dengan peruntukan sebanyak RM1 bilion. Bantuan akan disalurkan di sekolah bagi membolehkan ibu bapa hadir dan bertemu guru secara bersemuka.

Pelajar Tingkatan Enam pula akan menerima elaun sara hidup sebanyak RM2,500, menyamai kadar elaun pelajar matrikulasi. Inisiatif ini akan memberi manfaat kepada 90,000 pelajar.

Program Makanan Tambahan (PMT) menerima peruntukan RM870 juta untuk membantu lebih 800,000 murid.

Peruntukan bagi aktiviti sukan sekolah turut meningkat sebanyak 50% kepada RM27 juta, sekali gus memberi manfaat kepada lebih 4.6 juta murid di 10,000 sekolah.

Inisiatif Untuk Guru

Pengambilan pembantu guru akan diperluas kepada 200 sekolah rendah yang mempunyai kepadatan murid tinggi. Pelaksanaannya akan diperluas secara berperingkat selepas penilaian keberkesanan dilakukan.

Anwar berkata guru sepatutnya dapat kembali memberikan tumpuan kepada pendidikan kanak-kanak tanpa dibebani tugas perkeranian.

Insentif khas sebanyak RM150 sebulan akan diberikan kepada 500 guru Kelas Al-Quran dan Fardu Ain (KAFA) yang mengajar murid berkeperluan khas, termasuk menggunakan bahasa isyarat dan al-Quran Braille.

Elaun bagi murid berkeperluan pendidikan khas pula akan dinaikkan daripada RM150 kepada RM200 sebulan, sekali gus memberi manfaat kepada 150,000 murid, termasuk kanak-kanak autistik.

Insentif pengajaran untuk guru pendidikan khas turut meningkat daripada RM250 kepada RM300 sebulan, melibatkan 20,000 guru.

Dua pusat Pusat Permata Kurnia untuk kanak-kanak autistik akan dibina di Melaka dan Pahang.

Lebih 130 kelas Tabika Tunas Istimewa baharu juga akan dibuka di kawasan luar bandar.

Selain itu, sebuah asrama dengan kapasiti 100 katil akan dibina untuk pelajar Orang Asli di Kinta, Perak, yang tinggal jauh dari sekolah.

Undang-Undang Baharu Universiti Bakal Gantikan AUKU

Kementerian Pendidikan Tinggi telah menyediakan rangka perundangan menyeluruh bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU).

Rangka perundangan itu merangkumi autonomi universiti, kebebasan akademik dan hak pelajar.

Anwar berkata semua prosiding tatatertib di universiti awam yang berkaitan dengan kebebasan bersuara, menyatakan pandangan, kritikan terhadap isu awam dan perhimpunan aman telah dihentikan serta-merta.

Kelonggaran Bayaran Balik PTPTN

Bagi 2027, peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) yang berpendapatan sehingga RM2,500 sebulan akan diberikan penangguhan bayaran balik pinjaman.

Peminjam yang berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 sebulan pula hanya perlu membayar ansuran minimum RM50.

Langkah ini dijangka memberi manfaat kepada lebih 400,000 peminjam.

Peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran secara konsisten akan menerima diskaun sebanyak 10%.

Majikan yang membayar balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja juga akan diberikan potongan cukai untuk bayaran yang dibuat dari 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2028.

Kemudahan Kediaman Dan Kebajikan Pelajar

Sebanyak RM800 juta diperuntukkan untuk kemudahan seperti dewan kuliah dan kediaman pelajar, selain menggantikan peralatan yang sudah usang.

Fasa pertama kediaman pelajar Universiti Malaya dijadualkan siap pada 2031 dan akan memberi manfaat kepada 10,000 pelajar.

Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP) akan melabur RM750 juta dalam projek Vista Kampus bagi membina kediaman pelajar di enam universiti terpilih, termasuk Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) dan Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Program Dapur Siswa MADANI akan diperluas ke politeknik dan institut pendidikan guru dengan peruntukan RM20 juta. Program ini menyediakan peralatan memasak, sumbangan makanan dan Menu Kasih Siswa pada harga RM5.

Penyumbang makanan dan peralatan kepada program itu akan menerima potongan cukai bagi tempoh 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030.

Bantuan tambang penerbangan FlySiswa MADANI 2027 turut dinaikkan daripada RM400 kepada RM500, sekali gus memberi manfaat kepada lebih 60,000 pelajar universiti awam.

Biasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) untuk pelajar dari Sabah dan Sarawak akan digandakan. Ini membolehkan 4,200 pelajar dari kedua-dua negeri melanjutkan pengajian ke universiti setiap tahun.

TVET Dan Latihan Kemahiran

Jumlah peruntukan bagi Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) merentasi kementerian ialah RM8 bilion.

Perbadanan Pembangunan Sumber Manusia (HRD Corp) akan menawarkan tiga juta peluang latihan kemahiran dengan dana berjumlah RM3 bilion.

Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) pula menyediakan RM500 juta untuk membiayai pelatih di institusi kemahiran awam dan swasta yang berdaftar.

Program Bakat MADANI menyasarkan 30,000 peluang pekerjaan baharu pada 2027, meningkat daripada 25,000 belia yang telah mendapat manfaat setakat ini. Syarikat yang menjalankan program latihan Bakat MADANI akan menerima potongan cukai bagi tempoh 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030.

Program latihan lain termasuk:

MARA akan melatih dan menempatkan 1,000 belia Bumiputera dalam sektor pertumbuhan tinggi.

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) akan melatih 10,000 belia dalam bidang robotik dan teknologi digital.

Kolej komuniti akan meneruskan kursus jangka pendek untuk pelajar tahfiz.

Peruntukan kepada agensi Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia (MITRA) meningkat kepada RM150 juta, dengan keutamaan diberikan kepada latihan dan peluang pekerjaan untuk belia India dalam bidang seperti automasi industri, teknologi dan penyelenggaraan pesawat.

AI Dan Kemahiran Digital

Sebanyak 100,000 langganan AI percuma tambahan akan ditawarkan kepada golongan belia, termasuk akses kepada aplikasi AI baharu seperti ChatGPT.

Platform Rakyat Digital menyediakan akses percuma kepada lebih 16,000 kursus dan program Sijil Profesional menerusi kerjasama dengan Coursera.

AI Malaysia Berhad menerima hampir RM15 juta untuk memperkukuh ekosistem AI yang selamat dan beretika, dengan sasaran melahirkan 200,000 tenaga kerja berkemahiran AI.

Dana sebanyak RM30 juta melalui Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) pula akan membantu 4,000 perusahaan kecil dan sederhana (PKS) mengguna pakai AI. Dana itu turut menyokong latihan dan pensijilan untuk 5,000 profesional AI.

Dana UNIVC berjumlah RM50 juta yang ditubuhkan bersama KWAP akan membantu membawa hasil penyelidikan universiti ke pasaran.

Inisiatif Lain

Kempen Internet Selamat akan diperluas ke semua sekolah dengan tumpuan kepada isu buli siber dan eksploitasi kanak-kanak.

Program Komuniti Angkat MADANI menerima peruntukan RM50 juta. Universiti dan institusi TVET akan menyediakan latihan kemahiran kepada komuniti di kawasan perumahan Projek Perumahan Rakyat (PPR) bandar.

Anwar turut berkata kementerian, agensi dan institusi pendidikan akan menyumbangkan data bahasa digital yang telah disahkan dan dianotasi kepada Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) bagi menyokong pembangunan AI dalam bahasa Melayu.

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