Belanjawan 2027: Elaun Murid Berkeperluan Khas Naik, Bayaran PTPTN Boleh Ditangguh

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Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pada Jumaat (9 Oktober), dengan beberapa pengumuman memberi tumpuan kepada pendidikan dan kebajikan pelajar.

Antara yang diumumkan termasuk kenaikan elaun murid berkeperluan pendidikan khas, peningkatan Bantuan Awal Persekolahan serta penangguhan bayaran balik pinjaman PTPTN bagi peminjam yang memenuhi syarat pendapatan tertentu.

Elaun Murid Pendidikan Khas Dan Guru Dinaikkan

Elaun bulanan bagi Murid Berkeperluan Pendidikan Khas akan dinaikkan daripada RM150 kepada RM200, sekali gus memberi manfaat kepada 150,000 pelajar termasuk kanak-kanak autisme.

Dalam masa sama, insentif mengajar bagi guru pendidikan khas turut dinaikkan daripada RM250 kepada RM300 sebulan. Kenaikan ini dijangka memanfaatkan 20,000 pendidik.

Kerajaan juga akan membina dua Pusat Permata Kurnia di Melaka dan Pahang bagi menyediakan pendidikan, sokongan serta latihan untuk kanak-kanak autisme di bawah satu bumbung.

Selain itu, lebih 130 kelas Tabika Tunas Istimewa baharu telah dibuka di kawasan luar bandar di seluruh negara. Inisiatif ini bertujuan memberikan peluang intervensi awal kepada kanak-kanak autisme, khususnya daripada keluarga berpendapatan rendah.

Sebanyak 15 premis Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) turut dinaik taraf menjadi pusat terapi khusus yang memberi perkhidmatan kepada 20,000 individu berdaftar dengan sindrom Down.

Kerajaan juga sedang melatih tambahan 3,000 penjaga orang kurang upaya (OKU) dengan kemahiran khusus bagi memenuhi keperluan perkhidmatan penjagaan yang semakin meningkat.

Bayaran Balik PTPTN Boleh Ditangguh Pada 2027

Peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) yang berpendapatan sehingga RM2,500 sebulan akan diberikan penangguhan bayaran balik pinjaman sepanjang 2027.

Bagi peminjam yang memperoleh pendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 sebulan, bayaran balik minimum sebanyak RM50 akan dikenakan.

Selain itu, peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran balik secara konsisten akan menerima diskaun sebanyak 10%.

Majikan yang membayar balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja mereka juga layak mendapat potongan cukai. Insentif ini meliputi bayaran yang dibuat dari 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2028.

Langkah berkenaan bertujuan membantu peminjam mengurus komitmen kewangan, terutama mereka yang baru memulakan kerjaya atau masih berpendapatan rendah.

Bantuan Awal Persekolahan Naik Kepada RM200

Bantuan Awal Persekolahan bagi sesi persekolahan 2027 akan dinaikkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap pelajar.

Ini bermakna keluarga yang mempunyai empat orang anak bersekolah akan menerima bantuan berjumlah RM800 untuk membuat persiapan menghadapi tahun persekolahan baharu.

Bantuan tersebut akan disalurkan melalui sekolah, membolehkan ibu bapa mengambil bantuan secara bersemuka dan pada masa sama bertemu guru untuk berbincang mengenai perkembangan akademik serta pembentukan sahsiah anak-anak.

Kenaikan ini dijangka membantu keluarga menampung sebahagian kos persiapan sekolah, termasuk keperluan pembelajaran dan kelengkapan persekolahan.

Dana Sumbangan Sekolah Awam Diperkukuh

Kerajaan turut memperkukuh Dana Sumbangan Sekolah Awam bagi menggalakkan penglibatan orang ramai dalam menambah baik persekitaran sekolah.

Sumbangan secara sukarela daripada ibu bapa, alumni dan komuniti boleh digunakan untuk menampung operasi sekolah, membaiki kemudahan, membeli peralatan serta membiayai program pelajar.

Sumbangan tunai kepada dana ini juga layak mendapat potongan cukai sehingga 10% daripada pendapatan agregat.

Langkah ini membuka ruang kepada lebih banyak pihak untuk menyumbang kepada pembangunan sekolah, selain membantu menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih baik untuk pelajar.

Secara keseluruhan, pengumuman berkaitan pendidikan dalam Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada bantuan kewangan pelajar, sokongan kepada murid berkeperluan khas dan guru, serta usaha mengurangkan beban peminjam PTPTN dan keluarga yang membuat persiapan persekolahan.

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