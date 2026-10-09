Belanjawan 2027: Doktor Bakal Ditawarkan Jawatan Tetap Selepas Tamat Housemanship

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Membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat hari ini (9 Oktober), Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengumumkan graduan perubatan yang berjaya menamatkan latihan housemanship akan ditawarkan jawatan tetap sebagai pegawai perubatan.

Ini merupakan satu berita yang sangat dinanti-nantikan oleh ramai graduan perubatan di seluruh negara.

Jaminan jawatan tetap selepas tempoh housemanship sememangnya menjadi persoalan besar sejak sekian lama.

Lebih 9,000 Doktor Kontrak Bakal Ditawarkan Jawatan Tetap Pada 2027

Menurut Anwar Ibrahim, pihak kerajaan sebenarnya telah melantik lebih 15,000 doktor kontrak ke jawatan tetap sejak 2023, termasuk 4,000 orang pada tahun ini.

Bagi tahun 2027 pula, lebih 9,000 doktor kontrak lagi bakal ditawarkan pelantikan tetap.

“Selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan housemanship akan ditawarkan jawatan tetap sebagai pegawai perubatan.”

Peruntukan Kesihatan Dinaikkan Kepada RM47.7 Bilion

Dalam masa sama, peruntukan Kementerian Kesihatan turut dinaikkan kepada RM47.7 bilion bagi tahun 2027.

Jumlah itu meningkat berbanding RM46.5 bilion sebelum ini, seiring usaha memperkukuh sistem penjagaan kesihatan awam dan memperbaik akses rakyat kepada rawatan.

Selain itu, sebagai sokongan kepada petugas kesihatan, beberapa insentif turut dinaikkan:

Insentif pasca-asas bulanan: digandakan daripada RM100 kepada RM200, melibatkan 47,000 paramedik dan jururawat.

digandakan daripada RM100 kepada RM200, melibatkan 47,000 paramedik dan jururawat. Insentif Perkhidmatan Kesihatan Udara: dinaikkan daripada RM30 kepada RM100.

Untuk info, kenaikan insentif perkhidmatan udara itu diumumkan berikutan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lellang sebelum ini.

Pihak Kerajaan Bakal Kurangkan Tempoh Menunggu Rawatan Di Hospital

Seterusnya, pihak kerajaan turut berusaha mengurangkan tempoh menunggu pesakit untuk mendapatkan rawatan.

Antara langkahnya, peruntukan bagi penghantaran pesakit ke hospital lain dinaikkan kepada RM200 juta.

Malah, skop kerjasama turut diperluaskan kepada kemudahan kesihatan swasta, membolehkan sektor awam menggunakan fasiliti swasta termasuk dewan bedah.

Dalam pada itu, pengaturan sesi yang lebih fleksibel turut diperkenalkan bagi pakar kerajaan yang telah bersara dan pakar sektor swasta, dengan tempoh perkhidmatan dilanjutkan.

Menariknya, skop program itu turut diperluas bagi merangkumi saringan bayi baru lahir yang dipertingkat, ujian genetik pranatal dan perkhidmatan pemulihan.

Dalam masa sama, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) akan terus mempercepat pelaksanaan sistem Rekod Perubatan Elektronik di fasiliti kesihatan seluruh negara, disokong pelaburan berjumlah RM1 bilion.

Pelan Insurans MediAsas Diperkenalkan Pada Januari 2027

Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengumumkan pelan insurans perubatan asas bernama MediAsas yang bakal diperkenalkan pada Januari 2027.

“Menerusi pelan ini, caj hospital akan berdasarkan kategori diagnosis dan rawatan bagi memastikan kos lebih terkawal dan mudah dijangka.”

Menurutnya lagi, ahli Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) berusia bawah 55 tahun akan dibenarkan membayar premium tersebut menerusi Akaun Sejahtera.

“Bagi PKS dengan pekerja kurang daripada 75 orang, kerajaan akan menanggung subsidi premium tahun pertama sebanyak RM200 bagi setiap pekerja, terhad kepada 50 pekerja bagi setiap syarikat,” tambahnya.

Inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada sehingga 200,000 pekerja.

Caj Hospital Swasta Bakal Lebih Telus Mulai 2027

Bagi meningkatkan ketelusan caj penjagaan kesihatan swasta, hospital swasta akan menggunakan kategori bil yang diseragamkan mulai 2027.

Langkah itu membolehkan pesakit lebih memahami kos rawatan yang perlu ditanggung.

Sebagai info, sejumlah RM80 juta turut diperuntukkan di bawah skim PeKa B40.

Peruntukan itu adalah bagi menyediakan saringan kesihatan percuma, bantuan peralatan perubatan serta insentif rawatan kanser buat penerima Sumbangan Tunai Rahmah dan pasangan mereka yang berusia 40 tahun ke atas.

9 Fasiliti Kesihatan Baharu Bakal Dibina

Pada masa sama, pihak kerajaan turut mengumumkan rancangan membina sembilan fasiliti kesihatan baharu.

Antaranya termasuklah sebuah pusat pergigian pakar di Kuching, Sarawak, dan kompleks kesihatan bersepadu di Gerik, Perak, dan Rembau, Negeri Sembilan.

Tidak ketinggalan, sejumlah RM1.2 bilion turut diperuntukkan bagi menyelenggara dan membaik pulih hospital serta klinik kerajaan.

Ia turut merangkumi usaha menaik taraf baki klinik yang masih berada dalam keadaan daif.

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