Ini Sebab Utama Kenapa Warna Teal Sangat Popular Pada Tahun 90-an

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Bagi generasi milenial yang membesar pada tahun 90-an, warna teal boleh dilihat berada di mana-mana sahaja.

Warna campuran biru dan hijau sangat sinonim pada waktu tersebut sehingga majoriti jenama besar menggunakannya.

Namun, pernah tak kita terfikir kenapa warna teal sangat popular pada waktu itu?

Bermula Dengan Seorang Pereka Fesyen Dari North Carolina

Alexander Julian. (Foto: High Point University)

Menurut seorang pengguna di Instagram, (@philedwardsinc), jawapannya bermula dengan seorang pereka fesyen.

Menerusi carian dilakukan oleh Phil, dia mengaitkan populariti warna dengan Alexander Julian.

Julian pernah disiarkan dalam majalah GQ pada tahun 1973. Ketika itu, kebanyakan warna yang digunakan dalam industri fesyen tertumpu kepada tona coklat, warna pasir, krim dan beige.

Namun, Julian lebih berminat dengan warna cerah yang sangat berbeza daripada kebiasaannya.

Pereka fesyen yang berasal dari Chapel Hill, North Carolina ini telah mengeluarkan koleksi fesyen sendiri yang dinamakan, Colours by Alexander Julian.

Identiti koleksi ini ialah penggunaan kombinasi warna teal dan ungu.

Sebuah Pasukan Bola Keranjang Yang Ingin Menghasilkan Satu Statement

Charlotte Hornets. (Foto: NBA)

Beberapa tahun kemudian, liga National Basketball Association (NBA) memperkenalkan sebuah pasukan baharu bernama Charlotte Hornets.

Pasukan itu sedar bahawa mereka tidak dapat bersaing dengan pasukan lain untuk beberapa musim pertama.

Jadi, mereka perlu mencari cara untuk menonjolkan diri.

Caranya ialah pemilik Hornets mengupah seorang pereka fesyen untuk mencipta jersi uniform pasukannya.

Perkara ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan dalam sejarah NBA.

Mereka akhirnya memilih Alexander Julian yang berasal dari North Carolina, lokasi bertapaknya Charlotte Hornets.

Tetapi, ada cerita menarik di sebalik Julian dan Charlotte Hornets.

Menurut Phil, Julian telah menolak sebarang bayaran untuk mencipta jersi uniform Charlotte Hornets.

Sebaliknya, Julian minta pasukan baharu ini bekalkan makanan barbeku buat selama-lamanya.

Dalam masa sama, Julian telah mencipta jersi uniform pasukan bola keranjang untuk University of North Carolina (UNC).

Jersi Charlotte Hornets Menjadi Ikon Pada Tahun 90-an

Pasukan yang menggunakan kombinasi teal dan ungu. (Foto: SLAM)

Pada waktu itu, jersi Charlotte Hornets dilihat sebagai sesuatu yang baharu dan belum pernah dilakukan dalam NBA.

Antara ciri uniknya:

Menggunakan jalur halus (pinstripe) sebagai hiasan

Kombinasi warna teal dan ungu yang merupakan identiti Alexander Julian

Mempunyai pleats pada bahagian seluar

Kombinasi warna itu dianggap baharu dalam NBA kerana kebanyakan pasukan hanya menggunakan warna asas sahaja seperti merah-hitam, hitam-putih, hijau-putih atau biru-putih.

Tetapi, Charlotte Hornets menjadikan debut mereka sebagai satu statement dan terus mendapat sambutan positif.

Malah, populariti jersi dan warna itu terus merebak kepada jualan barangan merchandise mereka.

Warna Teal Kemudian Ditiru Pelbagai Pasukan Dari Sukan Lain

Warna yang menjadi satu statement. (Foto: SLAM)

Populariti warna baharu yang ditunjukkan oleh Charlotte Hornets membuatkan ramai pasukan turut meniru langkah sama.

Terlalu banyak untuk disenaraikan, namun antara yang paling terkenal termasuklah:

Vancouver Grizzlies

Florida Marlins

San Jose Sharks

Jacksonville Jaguars

Mighty Ducks of Anaheim

Apa yang lebih menakjubkan, meskipun Chicago Bulls merupakan pasukan nombor satu dalam liga sepanjang tahun 90-an namun pasukan NBA mencatat penjualan merchandise paling tinggi ialah Charlotte Hornets.

Phil Edwards merumuskan bahawa populariti teal pada tahun 90-an bermula dengan cita rasa Alexander Julian yang unik.

Beberapa pengguna di Reddit turut berkongsi pengalaman mereka ketika warna teal menjadi kegilaan ramai.

Ini kerana kebanyakan pakaian telah dihasilkan dengan kombinasi warna tersebut.

“Saya pernah buat makeover bilik tidur guna warna teal dan ungu sepenuhnya ketika berusia 10 tahun, dan jujurnya saya rindu suasana itu. Warna-warna itu sangat menenangkan!” kata pengguna Morriganx3.

Seorang lagi pengguna turut berkongsi pengalaman sama.

“Semua peralatan hiking dan mendaki gunung saya berwarna teal dalam pelbagai tona. Orang boleh cam saya di gunung hanya kerana warna teal yang saya pakai,” katanya.

Warna Teal Juga Popular Dalam Interior Design

Untuk info, selain daripada popularitinya dalam pasukan sukan, pakaian dan kehidupan seharian.

Warna teal telah lama menjadi kegemaran dalam dunia interior design.

Menurut Darlings of Chelsea, warna ini mampu menghasilkan suasana yang tenang dan santai.

Ini kerana ia memiliki aura menyegarkan dan ramai orang akan menggunakannya dalam ruang tamu atau bilik air bagi mewujudkan suasana santai seperti di spa.

Selain itu, ia boleh jadi warna utama atau aksesori seperti kusyen, lampu dan kerusi.

Kekuatan warna teal terletak pada sifatnya yang versatile. Hampir semua tona warna seperti mustard, emas, oren sesuai dipadankan dengan teal.

Ia juga boleh dipadankan dengan putih untuk mewujudkan contrast yang sempurna.

Untuk menjawab semula persoalan kenapa warna teal sangat popular pada tahun 90-an, ada satu nama yang perlu kita sebut.

Nama tersebut ialah Alexander Julian yang obses dengan warna teal.

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