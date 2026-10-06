Sering Guna Daun Pandan Dalam Masakan? Ini Kebaikan Lain Perlu Anda Tahu

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Antara nikmat menjadi orang Malaysia ialah kepelbagaian spesies flora yang mempunyai banyak khasiat boleh dimanfaatkan dalam masakan.

Contohnya seperti pokok daun pandan yang mempunyai bau wangi sering digunakan dalam pelbagai masakan tradisional kita.

Tetapi, ramai tidak tahu bahawa daun pandan mempunyai banyak kebaikan selain daripada menjadi bahan masakan sahaja.

Tumbuhan Tropika Yang Banyak Ditemui Di Asia Tenggara

Pokok pandan. (Foto: IMPIANA)

Menurut Universiti Putra Malaysia, pokok pandan atau nama saintifiknya, Pandanus amaryllifolius merupakan tumbuhan tropika yang banyak ditemui di Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia dan Thailand.

Ia cukup terkenal sebagai perasa semula jadi yang sering digunakan dalam pelbagai masakan.

Sering digunakan ke dalam nasi, kuih-muih atau minuman untuk menambah aroma wangi dan rasa manis bagi menyedapkan hidangan.

Contoh paling mudah ialah hidangan nasi lemak dan kuih seri muka merupakan antara hidangan yang menggunakan daun pandan.

Ciri Dan Bentuk Daun Pandan

Daun pandan selalunya berbentuk panjang, kurus, tirus dan berwarna hijau.

Ia boleh dibeli dalam tiga bentuk, iaitu segar, kering atau sejuk beku.

Daun pandan segar mempunyai rasa manis seperti susu, vanila atau kacang. Manakala, daun kering pula tidak mempunyai sebarang perisa.

Selain itu, baunya kurang wangi berbanding yang segar membuatkan anda perlu merebusnya terlebih dahulu bagi mengeluarkan aroma tersebut.

Menariknya, pokok pandan turut menghasilkan bunga berwarna kuning keemasan dengan rasa manis.

Selalunya, daun pandan akan dikeringkan bagi mengekalkan warna hijau dan aroma uniknya kerana ia merupakan ciri yang sangat penting.

Daun ini juga sering dipotong kepada beberapa saiz kecil supaya mudah dimasukkan ke dalam masakan.

Sering Digunakan Sebagai Pewangi Dan Menghalau Serangga

Bau wangi dan rasa manis. (Foto: UMSU)

Selain di dapur, tumbuhan ini mempunyai kegunaan lain yang boleh dimanfaatkan.

Daun pandan yang dikeringkan boleh dijadikan pewangi semula jadi, sama ada dalam almari pakaian, bilik tidur atau kereta.

Aroma ini bukan sahaja menyegarkan udara, malah dapat menghalau serangga perosak seperti lipas.

Selain itu, bau kuat daripada daun pandan dipercayai dapat menghalang pembiakan nyamuk dan lain-lain.

Disebabkan itu, anda disarankan untuk menyimpan beberapa helai daun pandan dalam rumah bagi menghalang dan mengurangkan gangguan serangga perosak.

Air Rebusan Pandan Sering Digunakan Dalam Perubatan Tradisional

Seterusnya, daun pandan turut digunakan dalam menghasilkan ubat tradisional yang telah digunakan sejak turun-temurun.

Air rebusan daun pandan boleh digunakan sebagai penawar semula jadi untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi.

Tetapi, anda perlu minum secara konsisten dan mendapatkan nasihat daripada pakar perubatan terlebih dahulu.

Selain itu, daun pandan juga boleh dijadikan minyak urut bagi melegakan sakit sendi dan otot.

Memetik semula Universiti Putra Malaysia, ia sering digunakan oleh orang tua yang mengalami masalah sendi atau lenguh badan.

Tambahan pula, sesiapa yang mengalami masalah penghadaman, perut kembung, angin atau sembelit disyorkan untuk minum air rebusan daun pandan secara konsisten bagi melegakannya.

Daun Pandan Pun Dapat Bantu Mengurangkan Masalah Rambut

Air rebusan daun pandan. (Foto: Healthline)

Menurut Hello Doktor, khasiat daun wangi ini dapat membantu mengawal masalah rambut yang sering dihadapi orang ramai.

Antaranya, membantu mengawal masalah kelemumur yang berpunca daripada sel kulit kepala sudah mati, rambut berminyak, stres dan lain-lain.

Ia juga dipercayai dapat menguatkan rambut secara semula jadi menghalang masalah keguguran.

Bagi yang ingin mencuba dan menyelesaikan masalah rambut, caranya mudah sahaja.

Hancurkan daun pandan dan campurkan bersama air dan minyak kelapa sehingga menjadi tekstur seperti sabun atau syampu.

Kemudian, sapukan rata pada rambut dan cuci seperti biasa.

Malas Beli Daun Pandan? Boleh Tanam Sahaja Di Rumah

Selain daripada pelbagai manfaat dan kebaikan khasiat yang boleh digunakan, pokok pandan juga sangat mudah untuk ditanam.

Anda tidak perlu jadi seorang pakar cucuk tanam sekalipun!

Menurut Picture This, pokok pandan memang terkenal dengan cara penjagaan sangat mudah dan sesuai untuk seorang beginner.

Hanya tiga perkara sahaja yang perlu diberi perhatian untuk menanam pokok pandan iaitu:

Siram Air: Pastikan tanah sentiasa lembap tetapi tidak dipenuhi dengan air. Siram sekali seminggu secara berterusan untuk memastikan pokok kekal subur.

Pastikan tanah sentiasa lembap tetapi tidak dipenuhi dengan air. Siram sekali seminggu secara berterusan untuk memastikan pokok kekal subur. Kelembapan: Pokok panda suka persekitaran yang lembap. Anda boleh tanam dalam rumah di mana tahap kelembapan mudah dikawal.

Pokok panda suka persekitaran yang lembap. Anda boleh tanam dalam rumah di mana tahap kelembapan mudah dikawal. Cahaya Matahari: Cahaya matahari sangat diperlukan untuk menjadikan pokok ini subur tetapi jika terlalu kuat, daunnya boleh terbakar.

Contohnya, pilih tempat teduh dan tidak terdedah kepada cahaya matahari panas serta terik.

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