Kenapa Satria GTi Dianggap Kereta Terbaik Proton Selepas 28 Tahun?

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Bagi semua peminat kereta tempatan, memiliki sebuah hot hatch yang laju dan seronok dipandu sentiasa mempunyai tempat istimewa dalam hati.

Walaupun banyak model hatchback telah dikeluarkan menepati cita rasa masing-masing, masih ada satu nama kerap disebut sehingga hari ini.

Nama tersebut ialah, Proton Satria GTi.

Sebuah Model Hatchback Yang Direka Semula

Satria GTi. (Foto: No Equal)

Untuk memahami keistimewaan kereta ini, kita perlu kembali semula kepada permulaannya.

Menurut No Equal, model kereta Mitsubishi Mirage atau Colt keluaran tahun 1991 telah direka semula menjadi Proton Satria.

Sejak itu, ia menjadi pilihan utama bagi peminat kereta atau pelumba tempatan pada tahun 90-an dan awal 2000-an di Malaysia.

Tetapi, Proton mahu mencorak langkah lebih jauh.

Bagi menarik pembeli muda yang cenderung kepada dunia sukan perlumbaan, Proton perlu menawarkan sesuatu lebih istimewa.

Dalam masa sama, langkah strategik mengambil alih Lotus pada pertengahan tahun 90-an telah membuka ruang untuk Proton membangunkan model yang memberi fokus kepada prestasi.

Hasilnya? Lahirlah Satria GTi pada tahun 1998.

Sebuah Pakej Lengkap Menjadikannya Sangat Istimewa

Ruang dalam Satria GTi. (Foto: No Equal)

Menilai sebuah kereta perlu dilihat daripada pelbagai sudut seperti pengalaman memandu, reka bentuk dan seronok ataupun tidak?

Menurut Yahoo, sehingga hari ini tiada model Proton yang mampu bersaing dengan legasi Satria GTi asal.

Model ini hanyalah sebuah Proton Satria yang diberikan sedikit upgrade, namun kesannya sangat ketara.

Bercakap tentang ruang dalamnya, ia hampir serupa dengan model standard tetapi dibezakan dengan beberapa sentuhan istimewa.

Antaranya seperti:

Kerusi Racing

Warna tersendiri

Tombol gear

Pedal aluminium

Tambahan pula, ia juga menjadi kereta Proton pertama dilengkapi dengan beg udara walaupun hanya di bahagian pemandu.

Jantung yang menggerakkan model ini ialah sebuah enjin 1.8 liter naturally-aspirated boleh menghasilkan kuasa sebanyak 138 hp dan tork 164 Nm.

Angka tersebut mungkin kecil di mata anda jika dibandingkan dengan kereta hari ini.

Namun pada waktu itu, ia sudah cukup untuk memberikan pengalaman memandu menyeronokkan.

Dengan berat hanya 1,115 kg, Proton telah berjaya menghasilkan sebuah hot hatch yang mampu bersaing dengan jenama antarabangsa.

Sentuhan Lotus Meningkatkan Pengalaman Lebih Menyeronokkan

Sentuhan Lotus menjadikan kereta ini lebih eksklusif. (Foto: No Equal)

Ramai peminat Satria GTi sering menyebut aspek pemanduannya. Persoalannya, kenapa?

Apabila enjin Satria GTi ditingkatkan kepada had maksimum bagi mengeluarkan potensi penuh mampu memberi pengalaman dan suasana seolah anda berada dalam sebuah kereta lumba professional.

Selain itu, sebaik sahaja anda mengambil selekoh, Satria GTi akan menghadiahkan pengalaman cukup mengagumkan.

Ini kerana aspek pengendaliannya telah diubah suai oleh Lotus bagi memastikan ia stabil sambil mengurangkan body roll ke tahap minimum ketika sedang memecut.

Walaupun menggunakan sistem pacuan roda hadapan (Front-Wheel Drive), masalah understeer kurang berlaku kerana tayar belakang dapat mencengkam dengan efisien.

Keseimbangannya dalam sebuah pakej menjadikan Satria GTi sangat istimewa.

Ia seronok apabila anda mahukannya, tetapi jinak dan selesa jika dipandu setiap hari.

Disebabkan faktor-faktor seperti ini membuatkan ramai menganggapnya antara kereta terbaik pernah dihasilkan oleh Proton.

Pakej R3 Sering Diburu Para Peminat

Hakikatnya, Proton tidak pernah mencipta pengganti sebenar untuk Satria GTi merupakan satu perkara agak mengecewakan.

Satria Neo R3 dilihat sebagai satu percubaan yang baik, tetapi tidak mencapai standard GTi.

Memetik semula No Equal, ini kerana enjin yang digunakan sangat lemah berbanding model sebelum ini.

Selain itu, Proton turut mengeluarkan model Satria GTi R3 yang hadir dalam bentuk lebih ringan dan laju.

Hanya 150 unit sahaja telah dibina dan semuanya habis dijual dalam tempoh masa beberapa hari sahaja.

Hari ini, Satria GTi dan GTi R3 sering disebut sebagai model terbaik pernah dikeluarkan daripada Proton.

Tambahan pula, model yang sangat limited ini menjadikannya antara kereta paling kerap dicuri dan diminati ramai dalam negara.

Adakah Harganya Berbaloi Untuk Dibeli Hari Ini?

Berbaloi untuk beli hari ini? (Foto: No Equal)

Menurut WapCar, Proton Satria GTi dijual dengan harga RM68,000 pada tahun 1998.

Jika dibandingkan dengan prestasi nilai mata wang hari ini, harga tersebut sangat kompetitif untuk pakej ditawarkan.

Harga di pasaran terpakai pula sekitar RM21,000 sehingga RM30,000 bergantung kepada tahun pengeluaran, enjin, model dan keadaan semasa.

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