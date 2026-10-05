[EKSKLUSIF] Dari Warung Di Surabaya Ke Kuala Lumpur, Ini Kisah Di Sebalik Ruang Makan Sejagat

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Ada makanan yang kita cuba sekali, kemudian kita lupa.

Tapi ada juga rasa yang terus melekat dalam ingatan, terutama apabila ia mengingatkan kita kepada rumah, keluarga dan zaman kecil.

Bagi pengasas Ruang Makan Sejagat, idea untuk membuka restoran yang mengetengahkan hidangan Nusantara bermula daripada kenangan seperti itu ketika beliau dan keluarga pulang bercuti ke kampung neneknya di Surabaya, Indonesia, beberapa tahun lalu.

Sepanjang perjalanan, mereka mencuba pelbagai makanan di warung dan restoran sekitar Surabaya, Malang serta Banyuwangi.

Ada beberapa lauk dan nasi yang begitu menepati selera sehingga timbul satu hasrat: bagaimana kalau rasa ini dibawa pulang dan diperkenalkan kepada rakyat Malaysia?

“Saya dan isteri cuba buat semula makanan tersebut di rumah. Kami sangat seronok bila berjaya dapat rasa yang hampir sama,” katanya kepada The Rakyat Post dalam satu temu bual eksklusif.

Daripada percubaan di dapur rumah itulah, idea Ruang Makan Sejagat mula berkembang.

Membawa Makanan Rumahan Nusantara Ke Satu Ruang

Nama Ruang Makan Sejagat sendiri mempunyai cerita tersendiri.

Menurut pengasasnya, Agus Arif Dema Fika, perkataan “ruang” dipilih kerana perniagaan itu bermula dalam ruang yang kecil dan terhad, berkongsi satu bumbung dengan kedai kopi Jokopi.

Namun, konsep yang mahu dibawa sebenarnya jauh lebih besar di mana ia menyediakan sebuah ruang makan yang boleh dinikmati semua orang.

“Secara dasarnya, kami mahu Ruang Makan Sejagat menjadi pilihan semua orang, daripada tua ke muda, dan menyajikan makanan rumahan yang dekat di hati semua orang.”

Setiap menu yang dihidangkan juga mempunyai cerita dan budaya tersendiri, termasuk pilihan sambal yang mempunyai karakter masing-masing.

Bagi mereka, hidangan Nusantara bukan sesuatu yang asing.

Sebaliknya, ia merupakan makanan ruji yang dekat dengan masyarakat tanpa mengira bangsa, latar belakang atau keturunan.

Foto: TRP

“Makanan sejagat,” katanya ringkas.

Nasi Sejagat Yang Lahir Daripada Kenangan Di Kampung

Antara menu yang paling mencerminkan identiti Ruang Makan Sejagat ialah Nasi Sejagat, nasi butter daun limau yang menjadi salah satu pilihan utama pelanggan.

Bagi pengasasnya, nasi ini bukan sekadar menu restoran.

Foto: TRP

Ia mengingatkan beliau kepada waktu kecil ketika pulang ke kampung dan nenek serta makciknya sering memasak nasi tersebut.

Dahulu, nasi itu cukup dimakan bersama telur dadar dan kicap sahaja, namun rasanya sudah cukup untuk meninggalkan kenangan yang kekal sehingga hari ini.

Aroma daun limau yang harum serta rasa lemak daripada butter menjadi antara ciri yang membuatkan nasi tersebut begitu dekat di hati beliau.

Hari ini, kenangan itu pula diterjemahkan ke dalam menu untuk dinikmati pelanggan.

Foto: TRP

Selain Nasi Sejagat, pelanggan boleh memilih antara nasi putih dan tiga jenis sambal iaitu Balado, Matah serta Hijau.

Menariknya, selepas lebih sebulan diperkenalkan, Nasi Sejagat dan pilihan sambal tersebut mula mendapat sambutan sehingga ada pelanggan yang datang semula khusus untuk menikmatinya, selain mencadangkannya kepada keluarga dan rakan-rakan.

Untuk first-timer yang mungkin keliru mahu bermula dengan menu mana, pengasasnya mencadangkan Nasi Sejagat bersama ayam goreng krispi, telur dadar krispi dan tongkol suwir.

Foto: TRP

Kalau soal sambal pula, katanya agak sukar untuk memilih satu kerana setiap sambal mempunyai “watak” dan keistimewaan tersendiri.

Dari Menu Rumah, Warung Dan Restoran Di Indonesia

Kebanyakan menu di Ruang Makan Sejagat mengambil inspirasi daripada makanan yang pernah dinikmati pengasasnya di rumah, kampung, warung dan restoran di Indonesia.

Ada yang dikekalkan sedekat mungkin dengan rasa asal menggunakan bahan-bahan yang tersedia di Malaysia, manakala sesetengah menu disesuaikan mengikut citarasa dan penerimaan pelanggan tempatan.

Antara hidangan yang pada awalnya mungkin dianggap kurang familiar tetapi akhirnya mendapat sambutan ialah Paru Balado dan Tongkol Suwir.

Pendekatan mereka juga bukan sekadar mengejar rasa asli, tetapi memastikan makanan kekal berkualiti dan mampu dinikmati pada harga yang berpatutan.

Walaupun konsepnya makanan rumahan, penyediaan makanan tetap mengikut SOP yang ketat.

Pengasas bersama seorang rakan kerja yang juga merupakan chef turut hadir hampir setiap hari bagi memastikan proses penyediaan makanan dan kualiti hidangan sentiasa dijaga.

Pengalaman Berniaga Sejak Kecil

Di sebalik Ruang Makan Sejagat, pengasasnya bukanlah orang baharu dalam dunia makanan dan perniagaan.

Beliau kini turut mengusahakan Jokopi yang mempunyai empat cawangan di Kuala Lumpur, Ampang, Shah Alam dan Puncak Alam.

Namun, pengalaman berniaga sebenarnya bermula jauh lebih awal.

Seawal usia sembilan tahun, beliau sudah membantu ibu bapanya menjual kuih di pasar pagi.

Memasuki usia 13 tahun, beliau mula membantu keluarga menjual pelbagai makanan dan hasil tani seperti durian, tembikai, duku, kacang rebus, buah naga, bakso dan apam balik.

Selepas tamat sekolah pula, pengalaman kerjanya terus berkembang daripada kantin sekolah, hotel, kedai makan dan katering sehinggalah customer service.

Beliau juga pernah menjadi guru tuisyen dan guru sekolah menengah selepas tamat pengajian.

Pengalaman yang pelbagai itu akhirnya menjadi sebahagian daripada asas dalam membina perniagaan hari ini.

Cabaran Bukan Sekadar Di Dapur

Seperti mana-mana perniagaan makanan, antara cabaran terbesar yang dihadapi ketika membangunkan Ruang Makan Sejagat ialah pengurusan tenaga kerja.

Baginya, penyelesaiannya memerlukan kesabaran serta sistem yang kukuh supaya pengurusan pasukan menjadi lebih teratur.

Namun satu perkara yang beliau tidak mahu berubah ialah work ethic.

Foto: TRP

Sejak Ruang Makan Sejagat bermula, beliau menghabiskan banyak masa di dapur, pasar, kaunter dan ruang makan bersama pasukan kecilnya.

Daripada situ, banyak perkara dipelajari bersama, bukan sahaja tentang makanan, tetapi juga tentang mengurus sebuah perniagaan dan bekerja sebagai satu pasukan.

“Saya harap we will never stop learning and teaching each other,” katanya.

Akhirnya, harapan beliau untuk Ruang Makan Sejagat juga cukup sederhana, mahu dikenali sebagai tempat yang menyajikan makanan sedap, berkualiti dan berharga berpatutan.

Lebih daripada itu, beliau mahu pengalaman makan di situ meninggalkan satu perkara yang paling penting untuk sesebuah restoran: pelanggan mahu datang semula.

Kerana mungkin, seperti rasa makanan dari kampung neneknya di Surabaya yang masih diingatinya sehingga hari ini, sesetengah rasa memang dicipta untuk menjadi kenangan.

Ruang Makan Sejagat, Shah Alam

Alamat: 50, Jalan Rugbi 13/30, Tadisma Business Park, 40100 Shah Alam

50, Jalan Rugbi 13/30, Tadisma Business Park, 40100 Shah Alam Waktu Operasi: 11 AM – 11 PM (Setiap hari)

11 AM – 11 PM (Setiap hari) Instagram: @rm.sejagat

Ruang Makan Sejagat, H.S Lee

Alamat: Jalan Tun H. S. Lee, City Centre, 50100 Kuala Lumpur

Jalan Tun H. S. Lee, City Centre, 50100 Kuala Lumpur Waktu Operasi: 11 AM – 1 AM (Setiap hari)

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