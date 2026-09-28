LEGOLAND School Challenge 2026: Ini Senarai Pasukan Yang Muncul Juara
Tahun ini, LEGOLAND Malaysia Resort sekali lagi bekerjasama dengan platform pelancongan sehenti global Trip.com untuk memberi ganjaran kepada para peserta terbaik pertandingan.
- LEGOLAND School Challenge 2026 menyaksikan 15 pasukan terbaik daripada 451 penyertaan enam negara bersaing dengan tema 'The Ultimate Theme Park Ride'.
- Juara tiga kategori ialah Puteri Mini Makers, The Mavericks dan AJHS BluBLOC, masing-masing memenangi hadiah perjalanan dan anugerah eksklusif.
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Pembina muda dari Malaysia dan Filipina muncul sebagai juara LEGOLAND School Challenge 2026, edisi kelima pertandingan binaan LEGO antara sekolah terbesar di Asia yang dianjurkan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia.
Bagi Kategori Secondary pula, AJHS BluBLOC dari Ateneo de Manila Junior High School, Filipina, muncul sebagai juara.
Pertandingan Bertaraf Serantau
Memasuki tahun kelima penganjurannya, LEGOLAND School Challenge 2026 menyaksikan 15 pasukan terbaik mara ke Grand Finale daripada keseluruhan 451 penyertaan bagi tiga kategori umur.
“Kami berbesar hati melihat LEGOLAND School Challenge terus memberi inspirasi kepada pembina muda untuk mengembangkan kreativiti mereka dari tahun ke tahun. Dengan tema baharu pada setiap edisi, para pelajar dicabar untuk meneroka idea baharu dan merealisasikan imaginasi mereka menerusi LEGO.
“Tahun ini, kami amat teruja melihat bagaimana para pelajar mentafsir tema tersebut dengan cara tersendiri, sekali gus mempamerkan kreativiti, kemahiran menyelesaikan masalah dan kerja berpasukan,” kata Cs Lim, Naib Presiden LEGOLAND Malaysia Resort.
“Di LEGOLAND Malaysia Resort, pembelajaran boleh menjadi satu pengalaman yang menyeronokkan dan interaktif.
“Menerusi binaan LEGO, kanak-kanak digalakkan untuk meneroka konsep STEM, menguji idea mereka dan belajar melalui proses membina, di samping membina keyakinan untuk berfikir secara kreatif serta mendekati cabaran daripada pelbagai perspektif.”
Berteraskan konsep LEGO yang menggalakkan pembelajaran melalui permainan, LEGOLAND School Challenge memberi peluang kepada para pelajar untuk meneroka konsep STEAM, membina keyakinan diri dan mengekspresikan kreativiti, selain mengembangkan kemahiran kerja berpasukan, penyelesaian masalah dan pemikiran kritikal.
Hadiah Menarik Buat Para Juara
Tahun ini, LEGOLAND Malaysia Resort sekali lagi bekerjasama dengan platform pelancongan sehenti global Trip.com untuk memberi ganjaran kepada para peserta terbaik pertandingan.
Juara Kategori Primary dan Secondary akan menerima peluang untuk menikmati perjalanan istimewa ke LEGOLAND Shanghai, manakala juara Kategori Junior akan memenangi perjalanan ke LEGOLAND Malaysia, lengkap dengan susunan perjalanan dan pengalaman terpilih bagi memastikan perjalanan mereka lebih lancar.
Kesemua juara kategori turut menerima LEGOLAND Malaysia Annual Pass, trofi LEGO ikonik, set LEGO untuk setiap ahli pasukan serta Sijil Pencapaian sebagai pengiktirafan terhadap kreativiti, kerja berpasukan dan pencapaian mereka sepanjang pertandingan.
Hasil binaan semua pasukan yang mara ke peringkat akhir turut dipamerkan di MINILAND, LEGOLAND Malaysia Resort sehingga Disember 2026, membolehkan pengunjung melihat dengan lebih dekat hasil kreativiti dan imaginasi di sebalik binaan yang diketengahkan tahun ini.
Kenali Juara LEGOLAND School Challenge 2026
Kategori Junior (7–9 tahun)
- Juara: Puteri Mini Makers, SK Cyberjaya, Selangor, Malaysia
- Tempat Kedua: IMAGINATION BUILDERS, Temple Hill International School, Filipina
- Tempat Ketiga: Alpha Builders, SK Bukit Damansara, Kuala Lumpur, Malaysia
- Tempat Keempat: Sparkling Starlets, SK Bukit Damansara, Kuala Lumpur, Malaysia
- Tempat Kelima: CyberSparks, Sekolah Kebangsaan Cyberjaya, Selangor, Malaysia
Kategori Primary (10–12 tahun)
- Juara: The Mavericks, SK Kubang Kerian 3, Kelantan, Malaysia
- Tempat Kedua: SKI LEGO BRIGADE, SK Ibrahim, Kedah, Malaysia
- Tempat Ketiga: 67 BRICKS, SK Port Dickson Negeri Sembilan, Negeri Sembilan, Malaysia
- Tempat Keempat: Brick Titan, SK Medini, Johor, Malaysia
- Tempat Kelima: AQUA RIDERS, Temple Hill International School, Filipina
Kategori Secondary (13–17 tahun)
- Juara: AJHS BluBLOC, Ateneo de Manila Junior High School, Filipina
- Tempat Kedua: KING OF LEGO, Sekolah Sultan Alam Shah, Putrajaya, Malaysia
- Tempat Ketiga: Four Blocks Ahead, SM SetiaBudi, Selangor, Malaysia
- Tempat Keempat: PUTERA ARMYCORP, Maktab Tentera Diraja, Kuala Lumpur, Malaysia
- Tempat Kelima: Elite Engineers, Sekolah Sultan Alam Shah, Putrajaya, Malaysia
Ikuti Perkembangan LEGOLAND Malaysia Resort
Ibu bapa, pendidik dan pelajar boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai LEGOLAND School Challenge serta program-program lain menerusi laman rasmi LEGOLAND Malaysia Resort.
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Siti Murni Azman is a Malaysian journalist and editor currently serving as Head Writer and Assistant Editor for The Rakyat Post BM. Known for her relatable and distinctly local storytelling, she frequently covers lifestyle topics including food, café culture, entertainment, consumer trends, and viral social conversations, while also contributing across multiple editorial pillars. Before joining The Rakyat Post, she was involved in social media marketing for AirAsia BIG Rewards, where she worked on digital campaigns and audience engagement. Beyond editorial work, she also manages sponsored content and client collaborations, working closely with brands on digital storytelling tailored for Malaysian audiences.