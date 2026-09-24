Bukan Sekadar Korean BBQ, GU:UM Di The RuMa Hidangkan Menu Korea Moden Dengan Sentuhan Api & Arang
GU:UM di ATAS, The RuMa ini berlangsung sehingga 30 November 2026, dengan makan malam tersedia setiap hari dari 6 petang hingga 10 malam.
- GU:UM, diasaskan oleh Chef Louis Han dari restoran berbintang MICHELIN NAE, kembali ke Kuala Lumpur dari 1 Ogos hingga 30 November 2026.
- Menu GU:UM mengetengahkan teknik memasak menggunakan api dan arang, merangkumi hidangan pembuka, makanan laut, nasi, mi dan pencuci mulut moden.
- Pengunjung turut boleh menikmati hidangan Korea yang lebih comforting seperti Namul Sotbap dan Doenjang Jjigae, bukan sekadar daging panggang semata-mata.
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Kalau sebut sahaja tentang Korean BBQ, mungkin perkara pertama yang terlintas ialah kepingan daging dipanggang di atas meja, lengkap dengan kimchi, ssam dan pelbagai sos pencicah.
Namun, pengalaman yang dibawa GU:UM di ATAS, The RuMa Hotel and Residences, Kuala Lumpur ini sememangnya sedikit berbeza.
Restoran Korea moden yang diasaskan oleh Chef Louis Han, chef di sebalik restoran berbintang MICHELIN NAE:UM di Singapura, kembali ke Kuala Lumpur selama empat bulan dari 1 Ogos hingga 30 November 2026.
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Kali ini, GU:UM membawa pendekatan lebih menumpukan kepada teknik memasak menggunakan api dan arang, sambil mengetengahkan rasa serta hidangan yang dekat dengan budaya makanan Korea.
Bukan sekadar tentang daging dipanggang, menu GU:UM turut merangkumi hidangan pembuka selera, makanan laut, sajian nasi dan mi serta pencuci mulut yang diberi sentuhan moden.
Bermula Dengan Hidangan Yang Lebih Ringan
Antara hidangan pembuka yang boleh dicuba ialah Yukhwae Jeon, gabungan Korean beef tartare dengan potato pancake, egg yolk jam dan jeruk bawang.
Hidangan ini mengambil inspirasi daripada makanan pasar tradisional Korea, tetapi disajikan dengan persembahan yang lebih moden.
Bagi yang mahukan sesuatu yang lebih menyegarkan, Mulhwae pula menampilkan sashimi bersama sayuran bermusim dan doenjang, menghasilkan rasa yang lebih ringan dan sedikit masam.
Ada juga KFC – Korean Fried Cauliflower, iaitu cauliflower goreng bersama rice cake yang disalut dengan sos yang manis dan pedas.
Daging, Makanan Laut & Arang Jadi Tumpuan
Sudah tentu, antara tarikan utama GU:UM ialah pilihan hidangan yang dimasak menggunakan arang.
Namun, jika datang bersama beberapa orang rakan atau keluarga, Surf & Turf Platter antara pilihan yang lebih menarik untuk dikongsi.
Hidangan ini menggabungkan beberapa jenis protein termasuk wagyu, kambing, ayam, tiger prawns dan ikan grouper, bersama sayur-sayuran, salad dan ssam.
Konsepnya juga membolehkan pengunjung melihat sendiri proses penyediaan makanan melalui dapur terbuka, menjadikan elemen api dan arang sebahagian daripada pengalaman makan.
Ada Juga Hidangan Korea Yang Lebih Comforting
Menariknya, menu GU:UM tidak hanya tertumpu kepada daging premium.
Namul Sotbap, misalnya, merupakan hidangan nasi yang dimasak dalam stone pot bersama sayuran bermusim, minyak bijan dan rumpai laut.
Gabungan menu seperti ini menjadikan pengalaman di GU:UM lebih luas daripada sekadar menikmati Korean BBQ atau steak.
There’s Always Room for Desserts, Kan?
Selepas hidangan yang agak kaya dengan rasa, pencuci mulut pula mengambil inspirasi daripada manisan Korea.
Antara yang menarik perhatian ialah Hotteok, pancake Korea yang menggunakan kombinasi kayu manis dan gula perang, kemudian disertakan buah-buahan kering, kekacang manisan serta burnt honey ice cream.
Ada juga Mandarin Bingsu dan Koguma Mousse, pencuci mulut yang diinspirasikan daripada keledek Korea.
Bagi mereka yang sudah biasa dengan hotteok sebagai snek jalanan Korea, versi yang dibawa GU:UM ini memberikan sedikit kelainan dengan gabungan tekstur dan rasa yang lebih kompleks.
Empat Bulan Untuk Kenali Sisi Lain Masakan Korea
Dengan gabungan bahan premium, teknik memasak menggunakan arang dan hidangan Korea yang diberi sentuhan moden, GU:UM menawarkan satu lagi cara untuk menikmati makanan Korea di Kuala Lumpur.
Jadi, kalau selama ini Korean BBQ bagi anda sekadar daging yang dipanggang bersama beberapa hidangan sampingan, pengalaman di GU:UM mungkin boleh mengubah sedikit persepsi itu iaitu satu hidangan berasap, satu persatu.
GU:UM ATAS, The RuMa Hotel and Residences
- The RuMa Hotel and Residences, Kuala Lumpur
- 1 Ogos – 30 November 2026
- Setiap hari, 6 petang – 10 malam
- +603 2778 0751
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Siti Murni Azman is a Malaysian journalist and editor currently serving as Head Writer and Assistant Editor for The Rakyat Post BM. Known for her relatable and distinctly local storytelling, she frequently covers lifestyle topics including food, café culture, entertainment, consumer trends, and viral social conversations, while also contributing across multiple editorial pillars. Before joining The Rakyat Post, she was involved in social media marketing for AirAsia BIG Rewards, where she worked on digital campaigns and audience engagement. Beyond editorial work, she also manages sponsored content and client collaborations, working closely with brands on digital storytelling tailored for Malaysian audiences.