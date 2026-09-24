Bukan Sekadar Korean BBQ, GU:UM Di The RuMa Hidangkan Menu Korea Moden Dengan Sentuhan Api & Arang

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Kalau sebut sahaja tentang Korean BBQ, mungkin perkara pertama yang terlintas ialah kepingan daging dipanggang di atas meja, lengkap dengan kimchi, ssam dan pelbagai sos pencicah.

Namun, pengalaman yang dibawa GU:UM di ATAS, The RuMa Hotel and Residences, Kuala Lumpur ini sememangnya sedikit berbeza.

Restoran Korea moden yang diasaskan oleh Chef Louis Han, chef di sebalik restoran berbintang MICHELIN NAE:UM di Singapura, kembali ke Kuala Lumpur selama empat bulan dari 1 Ogos hingga 30 November 2026.

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Kali ini, GU:UM membawa pendekatan lebih menumpukan kepada teknik memasak menggunakan api dan arang, sambil mengetengahkan rasa serta hidangan yang dekat dengan budaya makanan Korea.

Bukan sekadar tentang daging dipanggang, menu GU:UM turut merangkumi hidangan pembuka selera, makanan laut, sajian nasi dan mi serta pencuci mulut yang diberi sentuhan moden.

Bermula Dengan Hidangan Yang Lebih Ringan

Antara hidangan pembuka yang boleh dicuba ialah Yukhwae Jeon, gabungan Korean beef tartare dengan potato pancake, egg yolk jam dan jeruk bawang.

Hidangan ini mengambil inspirasi daripada makanan pasar tradisional Korea, tetapi disajikan dengan persembahan yang lebih moden.

Bagi yang mahukan sesuatu yang lebih menyegarkan, Mulhwae pula menampilkan sashimi bersama sayuran bermusim dan doenjang, menghasilkan rasa yang lebih ringan dan sedikit masam.

Ada juga KFC – Korean Fried Cauliflower, iaitu cauliflower goreng bersama rice cake yang disalut dengan sos yang manis dan pedas.

Daging, Makanan Laut & Arang Jadi Tumpuan

Sudah tentu, antara tarikan utama GU:UM ialah pilihan hidangan yang dimasak menggunakan arang.

Antaranya termasuk Hanwoo Lower Loin dan Woodae Galbi Short Rib, yang mengetengahkan potongan daging premium dengan rasa smoky hasil daripada teknik memasak menggunakan api.

Namun, jika datang bersama beberapa orang rakan atau keluarga, Surf & Turf Platter antara pilihan yang lebih menarik untuk dikongsi.

Hidangan ini menggabungkan beberapa jenis protein termasuk wagyu, kambing, ayam, tiger prawns dan ikan grouper, bersama sayur-sayuran, salad dan ssam.

Pengalaman GU:UM di Kuala Lumpur turut memberikan perhatian kepada wagyu dan kambing yang dipanggang menggunakan arang, manakala makanan laut memberikan sedikit keseimbangan kepada hidangan yang lebih berat.

Konsepnya juga membolehkan pengunjung melihat sendiri proses penyediaan makanan melalui dapur terbuka, menjadikan elemen api dan arang sebahagian daripada pengalaman makan.

Ada Juga Hidangan Korea Yang Lebih Comforting

Menariknya, menu GU:UM tidak hanya tertumpu kepada daging premium.

Untuk sesuatu yang lebih mengenyangkan, terdapat Uncle Lulu’s Fried Rice, GU Cold Japchae, Sujebi Mac & Cheese, Doenjang Jjigae dan Namul Sotbap.

Namul Sotbap, misalnya, merupakan hidangan nasi yang dimasak dalam stone pot bersama sayuran bermusim, minyak bijan dan rumpai laut.

Gabungan menu seperti ini menjadikan pengalaman di GU:UM lebih luas daripada sekadar menikmati Korean BBQ atau steak.

There’s Always Room for Desserts, Kan?

Selepas hidangan yang agak kaya dengan rasa, pencuci mulut pula mengambil inspirasi daripada manisan Korea.

Antara yang menarik perhatian ialah Hotteok, pancake Korea yang menggunakan kombinasi kayu manis dan gula perang, kemudian disertakan buah-buahan kering, kekacang manisan serta burnt honey ice cream.

Ada juga Mandarin Bingsu dan Koguma Mousse, pencuci mulut yang diinspirasikan daripada keledek Korea.

Bagi mereka yang sudah biasa dengan hotteok sebagai snek jalanan Korea, versi yang dibawa GU:UM ini memberikan sedikit kelainan dengan gabungan tekstur dan rasa yang lebih kompleks.

Empat Bulan Untuk Kenali Sisi Lain Masakan Korea

GU:UM di ATAS, The RuMa ini berlangsung sehingga 30 November 2026, dengan makan malam tersedia setiap hari dari 6 petang hingga 10 malam.

Dengan gabungan bahan premium, teknik memasak menggunakan arang dan hidangan Korea yang diberi sentuhan moden, GU:UM menawarkan satu lagi cara untuk menikmati makanan Korea di Kuala Lumpur.

Jadi, kalau selama ini Korean BBQ bagi anda sekadar daging yang dipanggang bersama beberapa hidangan sampingan, pengalaman di GU:UM mungkin boleh mengubah sedikit persepsi itu iaitu satu hidangan berasap, satu persatu.

GU:UM ATAS, The RuMa Hotel and Residences

The RuMa Hotel and Residences, Kuala Lumpur

1 Ogos – 30 November 2026

Setiap hari, 6 petang – 10 malam

+603 2778 0751

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