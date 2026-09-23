Sarimah Ibrahim Pernah Tolak Tawaran Lakonan Siri ‘Wednesday’, Tak Mahu Kompromi Bab Moral

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Buat sesetengah pelakon, menempa nama di nadi industri filem Amerika Syarikat, Hollywood, pastinya dilihat sebagai satu kejayaan yang besar.

Namun kejayaan di pentas antarabangsa itu tidak datang dengan mudah dan semestinya mempunyai cabarannya yang tersendiri.

Itulah yang didedahkan oleh selebriti terkenal tanah air, Sarimah Ibrahim, menerusi hantarannya di media sosial.

Sarimah Tolak Peluang Berlakon Dalam ‘Wednesday’ Kerana Adegan Intim

Pelakon berusia 48 tahun itu baru-baru ini berkongsi bahawa dia sebenarnya pernah ditawarkan untuk memainkan satu watak kecil dalam siri Netflix ‘Wednesday’.

Katanya, dia telah disenarai pendek untuk memainkan watak tersebut, namun terpaksa menolak tawaran itu atas tuntutan moral.

Ini kerana watak yang ditawarkan itu mempunyai babak bercium dengan pelakon lain secara ‘close up dan slow‘.

Bukan sahaja bagi siri ‘Wednesday’, Sarimah turut mendedahkan dia pernah tersenarai pendek bagi siri ‘Nine Perfect Strangers’ lakonan Nicole Kidman, yang juga ditolak atas sebab sama.

“Pun kena bercium dan ada babak pakai bikini. Saya tolak juga,” katanya.

Tidak Tolak Ansur Apabila Babitkan Soal Moral & Maruah Diri

Mengulas tentang perkara itu, Sarimah menekankan bahawa pelakon dari negara-negara Asia atau Islam bukanlah tidak mempunyai bakat, tetapi memilih untuk mengutamakan prinsip dan moral mereka.

“Ramai antara kita tidak akan bertolak ansur dengan soal moral dan maruah diri. Kita dibesarkan secara berbeza,” katanya.

Tambah Sarimah lagi, dia turut menerima banyak peluang lakonan lain di Hollywood, namun kesemuanya pasti terselit sedikit babak mesra.

Pelakon Biasa Tak Boleh Minta Body Double Untuk Lakonkan Babak Intim

Dalam masa sama, Sarimah menerangkan bahawa pelakon baharu yang tidak disenaraikan sebagai A-lister di Hollywood mahupun United Kingdom, tidak boleh meminta pelakon gantian (body double) untuk melakonkan babak-babak sedemikian bagi pihak mereka.

“Saya dah melalui latihan, berjumpa dengan ejen dan jurulatih, tetapi itulah pengakhirannya,” katanya.

Sarimah bagaimanapun mengambil pengalaman itu dari segi positif dan menganggap momen disenarai pendek sebagai satu latihan serta menggunakan maklum balas diterima bagi meningkatkan prestasi dirinya.

Sarimah Dakwa Pernah Berdepan Gangguan Seksual Dalam Industri Hiburan Malaysia

Sebelum ini, Sarimah ketika sidang media Siri Astro Original Riot pada September 2023, pernah mendedahkan pengalaman buruk yang dihadapi olehnya dalam industri hiburan Malaysia.

Dia mendakwa pernah diminta untuk makan malam serta memakai pakaian seksi di hadapan seorang pengarah rancangan.

Namun, Sarimah dengan tegasnya enggan melakukan perkara itu dan menjangkakan dia tidak mendapat tawaran seterusnya dalam rancangan berkenaan.

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Juga merupakan seorang pengacara televisyen, penyampai radio dan penyanyi, Sarimah mula berkecimpung dalam bidang lakonan sejak 1998.

Pada tahun ini, Sarimah bakal membuat kemunculan dalam tiga filem tempatan, Pewaris Susuk, Konspirasi dan Horrorbuku.

Bakat pelbagai yang ditunjukkan oleh selebriti itu dapat dibuktikan menerusi beberapa anugerah yang pernah dimenangi, termasuk:

Artis Baru Terbaik di Anugerah Industri Muzik (AIM) ke-9 (2002)

Pengacara TV Terbaik di Anugerah Seri Angkasa 2011

Selebriti Drama Sangat Terhangat (Lelaki Itu) di Anugerah Melodi Terhangat 2025

Tercalon sebagai Aktres TV Popular di Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-37 (2025)

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