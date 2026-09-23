PROTON Rasmi Lancar S70 Lite & Prime, Harga Dengan Rebat Bermula RM56,800

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Varian PROTON S70 terbaharu yang dinanti-nantikan ramai telah dilancarkan secara rasmi semalam (22 September).

Menerusi pelancaran dua varian baharu, S70 Lite dan S70 Prime, PROTON memperluaskan barisan sedan segmen-C S70 dengan harga yang lebih mampu milik.

Kedua-dua model ini ditawarkan pada harga atas jalan tanpa insurans RM59,800 dan RM62,800 masing-masing di Semenanjung Malaysia, serta RM61,800 dan RM64,800 bagi pembelian di Malaysia Timur.

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Nikmati Rebat RM3,000 Bagi Tempahan Sebelum 31 Disember

Walaupun hadir dengan harga berpatutan, pelanggan boleh mendapatkan PROTON S70 Lite dan S70 Prime pada harga lebih murah menerusi rebat ditawarkan.

Rebat sebanyak RM3,000 boleh dinikmati dengan membuat tempahan dan melengkapkan pendaftaran sebelum 31 Disember 2026, menjadikan harga S70 Lite serendah RM56,800 di Semenanjung Malaysia dan RM58,800 di Malaysia Timur.

Manakala, harga S70 Prime pula ditetapkan pada RM59,800 di Semenanjung Malaysia dan RM61,800 di Malaysia Timur selepas rebat.

Foto: PROTON

Spesifikasi Utama S70 Lite & Prime

Di sebalik harga yang lebih rendah ditawarkan, S70 Lite masih tampil dengan pelbagai ciri keselamatan dan teknologi yang biasanya ditemui pada model dalam segmen lebih tinggi.

Dalam memperkenalkan dua modal baharu ini, PROTON memberi penekanan terhadap Elevated Performance, Enhanced Styling, Excellent Connectivity dan Extensive Safety.

Foto: PROTON

Berikut merupakan antara spesifikasi utama yang ditonjolkan dalam PROTON S70 Lite dan S70 Prime:

PROTON S70 1.5 Lite (RM59,800)

Enjin i-GT 1.5 liter

Transmisi CVT

120hp

150Nm tork

Enam beg udara

Electronic Stability Control (ESC)

Blind Spot Detection (BSD)

Lane Change Assist (LCA)

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

Rear Collision Warning (RCW)

Door Opening Warning (DOW)

Brek parkir elektronik (EPB)

Kawalan jelajah (Cruise Control)

Lampu utama halogen

Lampu siang LED (DRL)

Rim aloi 16-inci

Tempat duduk fabrik

Sistem infotainmen 8-inci

Apple CarPlay dan Android Auto tanpa wayar

Kamera undur

Penghidup enjin jarak jauh

Sensor parkir belakang

PROTON S70 1.5 Prime (RM62,800)

Selain semua kelengkapan varian Lite, S70 Prime turut dilengkapi:

Lampu utama LED

Lampu utama automatik

Cermin sisi lipat automatik

Rim aloi 17-inci

Stereng balutan kulit tiruan

Tempat duduk kulit tiruan

Sistem penyaman udara automatik

Sensor parkir hadapan

Menurut PROTON, kedua-dua varian ini telah menerima lebih 10,000 tempahan dalam tempoh dua minggu selepas tempahan dibuka pada 7 September lalu.

PROTON Perkenal Pakej Baharu Buat Pelanggan

Bukan itu sahaja, PROTON dalam pelancaran dua modal baharu itu turut memperkenalkan beberapa pakej dan komitmen baharu kepada pelanggan bertujuan meningkatkan pengalaman pemilikan.

Pro-Warranty

Waranti lima tahun tanpa had perbatuan serta enam (6) kali servis buruh percuma.

Pro-Finance

Nikmati pembiayaan sehingga sembilan (9) tahun dengan kadar faedah bermula 2.35% setahun bagi kenderaan yang didaftarkan sebelum 31 Disember 2026.

Pro-Shield

Merangkumi perlindungan cermin hadapan, perlindungan bencana khas, perlindungan kemalangan diri penumpang sehingga RM15,000 seorang serta bantuan banjir sehingga RM2,000.

Pro-Trade-In

Sokongan tambahan sehingga RM2,000 bagi pelanggan yang menukar kenderaan lama kepada Proton S70 baharu.

1-Day Service Delivery

Jaminan 1-Day Service Delivery, iaitu perkhidmatan selesai dalam satu hari, untuk servis kenderaan biasa.

3-Day Work-In-Progress Guarantee

Pelanggan akan diberikan kereta ganti dan satu servis percuma sekiranya kerja pembaikan mengambil masa melebihi tiga (3) hari, tertakluk kepada terma dan syarat.

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