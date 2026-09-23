Maybank Lancar Kad Debit Visa Edisi Terhad BTS ‘Arirang’, Boleh Dapatkan Di 12 Cawangan Terpilih

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Masyarakat global kini dilanda fenomena kumpulan muzik K-pop, BTS, yang sedang melakukan jelajah dunia sejak April 2026.

Malaysia juga tidak terkecuali dalam menjadi salah satu lokasi bagi BTS World Tour ‘ARIRANG’ apabila kumpulan itu bakal melakukan persembahan selama dua hari di Kuala Lumpur pada Disember ini.

Malah BTS Army di Malaysia dapat menikmati satu ‘kelebihan’ berbanding para peminat di tempat lain menerusi tawaran oleh Maybank.

Maybank Tawar Kad Debit BTS World Tour ‘Arirang’

Sempena jelajah dunia itu, BTS Army di Malaysia boleh mendapatkan kad edisi terhad Maybank Visa | BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ Debit Card.

Kad debit Maybank BTS itu didatangkan dalam reka bentuk berwarna hitam dengan tulisan latar ‘BTS WORLD TOUR ARIRANG’.

Dilengkapi logo dan nama Maybank berwarna putih serta logo BTS World Tour ‘Arirang’ merah, kad tersebut sememangnya kelihatan sleek dan eksklusif.

Menurut Maybank, kad edisi terhad itu hanya dikeluarkan oleh Maybank Malaysia setakat ini.

Foto: Maybank

Dapatkan Kad Debit BTS Arirang Di 12 Cawangan Maybank

Kad debit BTS ‘Arirang’ ini boleh didapatkan oleh pemilik akaun Maybank sedia ada mahupun mereka yang baru sahaja membuka akaun dengan Maybank.

Permohonan kad boleh dilakukan menerusi 12 cawangan terpilih di seluruh negara bermula hari ini (23 September):

Bukit Bintang

Mid Valley City

Cawangan Utama KL (Menara Tun Perak)

Dataran Maybank

Cawangan Utama Petaling Jaya

Cawangan Utama Shah Alam

Cawangan Utama Pulau Pinang (Lebuh Union)

Cawangan Utama Ipoh (Jalan Sultan Idris Shah)

Cawangan Utama Kuantan (Jalan Sultan Abdullah)

Cawangan Utama Johor Bahru (City Square)

Karamunsing (Bangunan Maybank)

Cawangan Utama Kuching

Pengeluaran kad bagaimanapun tertakluk kepada ketersedian dengan hanya 60 kad akan dikeluarkan oleh setiap cawangan terpilih setiap hari.

Pemegang Kad Debit Maybank Boleh Tukar Kepada Kad BTS Arirang Secara Online

Buat mereka yang tidak berkesempatan untuk ke mana-mana cawangan di atas, jangan risau!

Anda juga boleh membuat permohonan penukaran kad debit Maybank secara dalam talian bermula 28 September ini tertakluk kepada stok.

Namun permohonan ini hanya dibuka bagi mereka yang sudah tersedia mempunyai kad debit Maybank (existing Maybank Debit Cardmember).

Permohonan penukaran kepada kad debit BTS ‘Arirang’ boleh dibuat menerusi laman web Maybank2u. Berikut langkah-langkahnya:

Log masuk ke Maybank2u Pergi ke bahagian ‘Settings’ dan klik pada ‘Cards’ Di bahagian ‘Manage Debit Cards’, klik pada ‘Debit Card – Replace, Renew, Activate & Block’ Pilih ‘Replace/Renew Card’ dan pilih kad BTS ‘Arirang’ Lengkapkan maklumat alamat penghantaran Sahkan penukaran kad menerusi Secure2U/ TAC SMS

Bagi penukaran kad debit Maybank, bayaran sebanyak RM12 akan dikenakan.

Belanja Dengan Kad Debit Maybank Visa Untuk Peluang Memenangi Tiket Konsert BTS

Dalam pada itu, Maybank turut menjalankan kempen khas sempena pelancaran Maybank Visa | BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ Debit Card.

Pelanggan yang berbelanja menggunakan mana-mana kad debit Maybank Visa, termasuk Maybank BTS, berpeluang memenangi sepasang tiket ke konsert BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ di Kuala Lumpur.

Satu penyertaan akan diberikan bagi setiap perbelanjaan minimum RM400 menggunakan kad debit Maybank Visa, tertakluk kepada terma dan syarat.

Malah mereka yang telah mendapatkan kad debit Maybank BTS akan menerima satu penyertaan secara automatik.

Sebanyak 25 pemenang bertuah berpeluang menyaksikan konsert BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ pada 12 Disember 2026.

Tempoh kempen ini bermula dari 23 September hingga 1 November 2026 dan pendaftaran boleh dibuat menerusi M2U [DI SINI].

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