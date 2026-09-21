Siti Nurhaliza Pernah Terima Surat Dari Chester Bennington Ketika MTV Asia Aid 2005

Siti Tidak Pakai Topi Diberi Chester Ketika Persembahan Di MTV Asia Aid 2005
Menjawab persoalan yang pastinya membelenggu orang ramai, Rozi menjelaskan bahawa Siti tidak menggayakan topi yang diterima dari Chester ketika persembahanya di MTV Asia Aid 2005 kerana tidak sesuai dengan penampilan yang dibawa olehnya ketika itu.
“Kalau semak semula, Siti pakai baju kebaya labuh dan seluar. Buat persembahan lagu Seindah Biasa,” ujarnya.
Namun dia tidak dapat memberitahu ke manakah topi pemberian Chester itu pergi kerana sudah terlalu lama perkara itu berlaku.
“Kalau tanya mana topi tu, dah 21 tahun. Mungkin rumah lama atau memang dah tak ada dah. Lama sangat ni,” katanya.
Siti Raih Anugerah Favourite Artist Malaysia Di MTV Asia Aid 2005
Siti ketika MTV Asia Aid 2005 di IMPACT Arena Bangkok berjaya meraih anugerah Favourite Artist Malaysia.
Dia juga yang merupakan penyanyi kedua terbaik di Asia ketika itu telah diperkenalkan sebagai ‘Voice of Asia’ oleh penyanyi global, Alicia Keys.
Sebagai info, MTV Asia Aid 2005 dijalankan dengan fokus terhadap kebajikan bagi mengumpul dana dan kesedaran selepas tsunami yang melanda kawasan Laut India pada tahun 2004.