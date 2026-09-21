Siti Nurhaliza Pernah Terima Surat Dari Chester Bennington Ketika MTV Asia Aid 2005

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Bila bercakap tentang industri muzik tanah air, salah satu nama yang pasti dikenali ramai sudah tentulah penyanyi terkenal Datuk Seri Siti Nurhaliza Tarudin.

Bukan sahaja suaranya yang memukau, malah ramai turut tertarik dengan kecantikan dan kelembutan yang ditunjukkan oleh Biduanita Negara itu.

Baru-baru ini, satu ‘sejarah’ mengenai Siti telah dirungkai oleh pengurusnya, Rozi Abd Razak.

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Chester Hantar Surat Pada Siti Ketika Di MTV Asia Aid 2005, Minta Pakai Topi Pemberiannya

Mungkin ramai yang tidak tahu, Siti turut menarik perhatian bekas penyanyi utama band rock Linkin Park, mendiang Chester Bennington, suatu ketika dahulu.

Selepas lebih dua dekad, perkara itu didedahkan oleh Rozi menerusi hantaran di Threads.

Dia menunjukkan helaian surat bertulisan tangan yang dihantar oleh Chester kepada Siti ketika di sebuah hotel di Bangkok, Thailand pada tahun 2005.

Dalam surat kiriman Chester, dia telah meminta Siti agar mencuba topi cap yang dihadiahkan olehnya ketiika membuat persembahan di MTV Asia Aid 2005.

“Wahai Ms Siti Nurhaliza Binte Tarudin. Sila cuba pakai topi (ini) pada malam ini apabila anda berada di atas pentas. Terima kasih,” tulis surat yang tertera nama Chester/Linkin Park itu.

Rozi Jumpa Semula Surat Kiriman Chester Selepas Lebih 2 Dekad

Tambah Rozi lagi, dia ketika satu sesi Live bersama Siti beberapa bulan lalu, sebenarnya telah menceritakan tentang ‘sejarah’ ini kepada orang ramai.

Kini setelah 21 tahun sejak perkara itu berlaku, dia menjumpai semula surat tersebut ketika sedang mengemas rumahnya.

“Surat ni sampai ke bilik hotel saya dan Siti, dan saya simpan sampai sekarang,” katanya.

Rozi berkata dia berkongsi perkara itu sekadar untuk mengimbau kenangan lama.

Siti Tidak Pakai Topi Diberi Chester Ketika Persembahan Di MTV Asia Aid 2005

Menjawab persoalan yang pastinya membelenggu orang ramai, Rozi menjelaskan bahawa Siti tidak menggayakan topi yang diterima dari Chester ketika persembahanya di MTV Asia Aid 2005 kerana tidak sesuai dengan penampilan yang dibawa olehnya ketika itu.

“Kalau semak semula, Siti pakai baju kebaya labuh dan seluar. Buat persembahan lagu Seindah Biasa,” ujarnya.

Namun dia tidak dapat memberitahu ke manakah topi pemberian Chester itu pergi kerana sudah terlalu lama perkara itu berlaku.

“Kalau tanya mana topi tu, dah 21 tahun. Mungkin rumah lama atau memang dah tak ada dah. Lama sangat ni,” katanya.

Siti Raih Anugerah Favourite Artist Malaysia Di MTV Asia Aid 2005

Siti ketika MTV Asia Aid 2005 di IMPACT Arena Bangkok berjaya meraih anugerah Favourite Artist Malaysia.

Dia juga yang merupakan penyanyi kedua terbaik di Asia ketika itu telah diperkenalkan sebagai ‘Voice of Asia’ oleh penyanyi global, Alicia Keys.

Sebagai info, MTV Asia Aid 2005 dijalankan dengan fokus terhadap kebajikan bagi mengumpul dana dan kesedaran selepas tsunami yang melanda kawasan Laut India pada tahun 2004.

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