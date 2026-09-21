[EKSKLUSIF] Kultur USJ 11: Kafe Baharu Yang Mahu Bawa Pelanggan Jelajah Malaysia Melalui Makanan

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Bagaimana jika secawan kopi dan sepinggan makanan bukan sekadar mengisi perut, tetapi menjadi permulaan untuk mengenali budaya, negeri dan cerita yang berbeza?

Itulah idea di sebalik Kultur, kafe baharu di USJ 11, Subang Jaya yang mahu membawa kepelbagaian makanan Malaysia ke dalam suasana kafe yang lebih kontemporari.

Bagi pengasasnya, Afiq Nazar, makanan merupakan antara cara paling natural untuk mempertemukan manusia.

Daripada sekadar membina sebuah kafe yang menawarkan makanan dan kopi, Afiq mahu Kultur menjadi ruang di mana pelanggan boleh menemui sajian dari negeri lain, termasuk makanan yang mungkin belum pernah mereka cuba sebelum ini.

“Saya mahu cipta tempat di mana kita boleh meraikan budaya berbeza di Malaysia melalui apa yang kita hidangkan di atas meja, dan pada masa sama semua orang rasa dialu-alukan,” ujar Afiq.

Bermula Di USJ 11, Mahu Jadi Sebahagian Daripada Komuniti

Pemilihan USJ 11 sebagai rumah pertama Kultur juga dibuat dengan tujuan yang jelas.

Menurut Afiq, mereka mahu Kultur bermula di kawasan kejiranan yang membolehkan jenama itu membina hubungan secara dekat dengan komuniti setempat.

Daripada pelanggan yang singgah untuk minum kopi, keluarga yang datang makan bersama sehinggalah wajah-wajah yang kembali secara berkala, Kultur mahu membina hubungan yang berlaku secara semula jadi.

“Cita-cita kami untuk USJ 11 adalah untuk mendapat tempat dalam komuniti. Ia memberi kami ruang untuk mendengar, belajar dan membentuk konsep ini bersama orang yang kami hidangkan,” katanya.

Membawa Malaysia Ke Atas “Meja”

Bagi Kultur, makanan Malaysia bukan sekadar menu.

Ia adalah sebahagian daripada cerita tentang siapa kita, dengan setiap hidangan membawa sejarah, pengaruh komuniti, keluarga dan tempat asal yang berbeza.

Namun, masih banyak sajian dari seluruh negara yang mungkin asing kepada sesetengah rakyat Malaysia sendiri.

Justeru, Kultur mahu menjadi penghubung kepada penemuan itu.

Seseorang mungkin datang kerana tertarik dengan hidangan yang sudah biasa, tetapi pulang dengan rasa ingin tahu untuk mencuba makanan dari negeri lain pula.

“Rasa ingin tahu itu boleh membawa kepada perbualan, pemahaman dan penghargaan yang lebih besar terhadap satu sama lain,” jelas Afiq.

Mee Kolok Sarawak Jadi Permulaan Perjalanan 12 Bulan

Sebagai permulaan, Kultur memilih Mee Kolok Sarawak sebagai antara hidangan yang memperkenalkan arah konsep tersebut.

Namun, ia bukan sekadar mahu meletakkan hidangan tradisional di dalam menu.

Kultur memberi interpretasi tersendiri menerusi Mee Kolok bersama hirisan ayam salai, sambil cuba mengekalkan elemen yang membuatkan hidangan itu kekal dikenali dan dekat dengan asalnya.

Menurut Afiq, perkara paling mencabar ketika membangunkan hidangan tersebut adalah mendapatkan keseimbangan tekstur serta memastikan konsistensinya dapat dikekalkan ketika waktu operasi.

Pasukan Kultur mengambil masa beberapa minggu untuk memperhalusi hidangan berkenaan, termasuk melakukan pelarasan suhu dan portion.

“Pengalaman itu membuatkan kami sedar betapa banyak perhatian diperlukan untuk menghasilkan hidangan yang nampak ringkas, terutama apabila kami mahu setiap pelanggan menerima kualiti yang sama,” katanya.

Pemilihan Mee Kolok juga membawa mesej yang lebih besar.

Dengan memulakan perjalanan dari Sarawak, Kultur mahu menunjukkan bahawa penerokaan makanan Malaysia bukan hanya tertumpu kepada Semenanjung.

Antara menu yang terdapat di Kultur, USJ 11.

Malah, ia merancang perjalanan selama 12 bulan untuk memperkenalkan hidangan dari negeri-negeri berbeza, dengan hidangan baharu berpotensi menjadi sebahagian daripada menu utama.

Menariknya, pelanggan juga bakal diberi peluang menentukan negeri seterusnya melalui undian.

Dengan cara itu, komuniti bukan sekadar datang makan, tetapi turut mempunyai suara dalam menentukan bagaimana menu Kultur berkembang.

Moden, Tapi Identiti Masih Kekal

Dalam membawa hidangan tradisional ke suasana kafe moden, Afiq menegaskan bahawa perkara paling penting adalah memahami dahulu apa yang membuatkan sesuatu hidangan itu dikenali dan disukai.

Rasa, aroma, tekstur serta bagaimana setiap elemen tersebut bergabung perlu dihormati sebelum sebarang pendekatan kontemporari diperkenalkan.

Dalam kes Mee Kolok Kultur, penggunaan dada ayam salai memberikan karakter tersendiri tanpa memutuskan kaitannya dengan hidangan asal.

Bagi Afiq, pendekatan moden juga tidak semestinya bermaksud mengubah sesuatu hidangan secara drastik.

Ia boleh hadir melalui persembahan, konsistensi dan keseluruhan pengalaman ketika menjamu selera.

Kopi Jadi Sebahagian Daripada Pengalaman Kultur

Walaupun makanan Malaysia menjadi antara identiti utama Kultur, kopi turut memainkan peranan penting dalam konsep tersebut.

Kultur mengambil pendekatan yang diinspirasikan oleh budaya third-wave coffee, dengan penekanan terhadap rasa, penyediaan dan konsistensi.

Bagi Afiq, kopi dan makanan sebenarnya saling melengkapi.

Ia boleh menjadi sebab seseorang datang untuk berbual, berehat seketika atau menyambung perbualan selepas selesai makan.

Malah, beliau berharap kopi juga mampu menjadi destinasi tersendiri untuk Kultur.

“Seseorang mungkin pertama kali mengenali kami melalui kopi dan kembali untuk makan. Pelanggan lain mungkin datang kerana makanan dan akhirnya mempunyai rutin kopi di sini,” katanya.

Cerita Di Sebalik Kultur

Kultur merupakan jenama di bawah The Burgirls Group Sdn. Bhd., dengan Afiq sebagai Co-Founder, Director dan Executive Advisor yang bertanggungjawab terhadap visi keseluruhan, hala tuju perniagaan dan pembangunan jangka panjang.

Pasukannya turut terdiri daripada Shafiqe yang mengendalikan pengurusan dan operasi keseluruhan; Aiman dalam pembangunan kulinari dan produk, dibantu Fiqri dalam operasi dapur serta kawalan kualiti; Danish dalam bahagian perolehan dan rantaian bekalan; serta Putera yang mengendalikan minuman dan pengalaman pelanggan.

Bagi Afiq, setiap bahagian memainkan peranan penting kerana konsep Kultur akhirnya perlu diterjemahkan kepada pengalaman sebenar pelanggan.

Daripada bahan yang dibeli sehinggalah kepada layanan yang diterima apabila mereka melangkah masuk ke kafe.

Lebih Daripada Sekadar Makanan

Jika ada satu perkara yang Afiq mahu pelanggan rasakan selepas mengunjungi Kultur, ia adalah rasa selesa, dialu-alukan dan ingin tahu.

Mungkin ia rasa yang belum pernah dicuba sebelum ini.

Mungkin pula hidangan yang mengingatkan seseorang kepada rumah.

Atau sekadar perbualan kecil tentang dari mana datangnya sesuatu makanan.

Bagi Kultur, detik-detik kecil sebegitu adalah sebahagian daripada pengalaman yang mahu dibina.

Malah, idea untuk membina komuniti turut diterapkan dalam cara menu Kultur akan berkembang, termasuk memberi pelanggan peluang mengundi negeri yang mahu mereka lihat seterusnya.

“Kami mahu dengar maklum balas dan tunjukkan kepada orang bahawa pandangan mereka penting.

“Lama-kelamaan, saya harap pelanggan akan berkongsi hidangan yang mereka membesar dengannya, membawa rakan ke sini dan rasa mereka turut terlibat dalam perkembangan Kultur,” kata Afiq.

Dari Satu Kejiranan, Ke Lebih Banyak Tempat

Buat masa ini, fokus Kultur adalah untuk membina asas yang kukuh di USJ 11.

Daripada memahami apa yang dihargai pelanggan sehinggalah memastikan makanan, perkhidmatan dan pengalaman dapat disampaikan secara konsisten.

Sekiranya konsep itu berkembang ke lebih banyak lokasi atau francais pada masa akan datang, Afiq mahu identiti Kultur kekal diterjemahkan melalui perkara yang praktikal, daripada resipi dan standard bahan, latihan pasukan, layanan pelanggan hinggalah cara makanan itu diceritakan.

Dan jika melihat tiga tahun ke hadapan, harapan Afiq bukan semata-mata untuk melihat lebih banyak cawangan.

Beliau mahu Kultur mempunyai perniagaan yang sihat, pasukan yang kukuh serta komuniti pelanggan yang mempercayai jenama tersebut.

Lebih penting, beliau mahu Kultur memperkenalkan orang ramai kepada sajian Malaysia yang mungkin belum pernah mereka kenali.

“Kalau seseorang boleh kata, ‘Kultur memperkenalkan saya kepada satu bahagian Malaysia yang saya tak pernah tahu, dan ia menjadi tempat di mana saya rasa seperti di rumah,’ itu sangat bermakna bagi saya.”

Bermula dengan sebuah kafe di USJ 11, Kultur nampaknya mempunyai perjalanan yang lebih besar untuk diterokai iaitu satu negeri, satu hidangan dan satu cerita pada satu masa.

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