Tourism Malaysia Lancar 7 Pakej Pelancongan Berbasikal, Fokus Pasaran Singapura

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Tourism Malaysia memanfaatkan Ride for Rations 2026, acara berbasikal rentas sempadan antara Singapura dan Malaysia, sebagai platform strategik untuk mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pelancongan sukan berasaskan pengalaman, selain membangunkan produk pelancongan berbasikal baharu untuk pasaran antarabangsa.

Dianjurkan oleh Bike Aid Singapore, Ride for Rations telah dianjurkan selama 15 tahun dan kini memasuki edisi ke-16.

Edisi 2026 berlangsung dari 11 hingga 13 September lalu yang melibatkan laluan dari Singapura ke Kluang dan Batu Pahat, Johor, dengan penyertaan kira-kira 70 penunggang basikal dan 30 kru sokongan.

Sebanyak tujuh pakej pelancongan berbasikal, yang dibangunkan oleh lima agensi pelancongan, dilancarkan secara rasmi hari ini sebagai antara kemuncak utama program berkenaan.

Inisiatif ini menjadi langkah penting dalam memperluas dan mempelbagaikan tawaran pelancongan Malaysia, khususnya dalam pelancongan berbasikal dan sukan, di samping membuka peluang baharu kepada pemain industri serta komuniti tempatan.

Acara ini mengetengahkan konsep berbasikal santai “Ride, Eat and Ride Again”, membolehkan peserta meneroka destinasi tempatan sambil singgah di premis makanan, tarikan pelancongan dan kawasan komuniti sepanjang laluan.

Pendekatan ini memberi peluang kepada penunggang untuk mengenali pelbagai tarikan Malaysia di luar pengalaman pelancongan konvensional, dalam suasana yang lebih autentik dan dekat dengan kehidupan tempatan.

Melalui kerjasama dengan Malaysia Sports Tourism Association (MySTA), Tourism Malaysia menggunakan acara ini sebagai platform perintis untuk membangunkan produk pelancongan berbasikal bagi kumpulan kecil dan Free Independent Traveller (FIT).

Kerjasama ini memperkenalkan konsep pelancongan berasaskan pengalaman “The Ride, The People & The Destination”, yang menggabungkan aktiviti berbasikal dengan makanan tempatan, warisan budaya, interaksi bersama komuniti serta tarikan pelancongan.

Inisiatif ini dijangka memberi manfaat bukan sahaja kepada penunggang basikal dan pemain industri, malah komuniti tempatan, pengusaha makanan, tarikan pelancongan, penyedia penginapan serta perniagaan kecil di sepanjang laluan berbasikal.

Fokus terhadap kumpulan berbasikal kecil juga selari dengan permintaan yang semakin meningkat terhadap pengalaman perjalanan yang lebih fleksibel, diperibadikan dan berasaskan pengalaman, khususnya dalam kalangan penunggang basikal rekreasi dan pelancong FIT.

Selain acara ini, inisiatif berkenaan turut dijangka menyumbang kepada pembangunan model pelancongan berbasikal yang boleh diterapkan di destinasi lain di Malaysia serta laluan rentas sempadan, termasuk potensi itinerari berbasikal Thailand–Malaysia.

Buat permulaan, tumpuan diberikan kepada pasaran Singapura dengan memanfaatkan faktor jarak yang dekat serta minat yang sedia ada terhadap aktiviti berbasikal santai dan rekreasi, sebelum diperluaskan ke pasaran antarabangsa lain.

Program ini juga bakal menjana pendedahan media dan digital di Singapura, Thailand dan Indonesia, selain pasaran domestik, dengan mengetengahkan laluan berbasikal Malaysia, sajian tempatan, budaya yang meriah, komuniti yang mesra serta pengalaman destinasi yang lebih dekat dengan kehidupan setempat.

Usaha ini sekali gus mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi yang membolehkan pengunjung “Ride, Explore and Experience” negara ini, melangkaui tarikan pelancongan konvensional.

Untuk info, Malaysia terus merekodkan pertumbuhan positif dalam ketibaan pelawat dari Asia Tenggara, dengan 15.4 juta ketibaan pelawat dari rantau ini direkodkan antara Januari hingga Jun 2026.

Jumlah tersebut meningkat 1.8 peratus berbanding 15.1 juta ketibaan dalam tempoh sama tahun lalu, sekali gus menunjukkan keyakinan dan minat pelancong Asia Tenggara terhadap tawaran pelancongan Malaysia yang lebih imersif.

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