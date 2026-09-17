JPN Keluarkan MyKad Generasi Baharu, Lengkap Dengan 53 Ciri Keselamatan

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MyKad telah diperkenalkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia (JPN) pada 5 September 2001 dengan setiap warganegara Malaysia diberikan set nombor 12-digit unik.

Selepas sekian lama, kad pengenalan negara kini tampil dengan rupa serta sistem teknologi perlindungan jauh lebih canggih.

MyKad generasi baharu ini boleh diperoleh bermula hari ini, (17 September).

40 Cawangan Di Seluruh Negara Bersedia Mengeluarkan MyKad Baharu

Menurut JPN, MyKad 2026 kini memuatkan sebanyak 53 ciri keselamatan, yang meningkat berbanding versi sebelumnya iaitu 23 sahaja.

Malah, sebanyak 40 cawangan yang mempunyai pusat cetak di seluruh negara sudah bersedia mengeluarkan kad versi baharu ini dan siap pada hari sama.

Bagi cawangan tanpa kemudahan ini, proses permohonan dijangka akan mengambil masa sehingga lima (5) hari bekerja.

JPN menyifatkan langkah ini sebagai permulaan bagi satu generasi baharu kad pengenalan negara.

“Selepas lebih dua dekad, kini tiba masanya untuk satu generasi baharu mengambil tempat membawa pembaharuan pada reka bentuk, struktur dan ciri keselamatan MyKad,” kata pihak JPN menerusi satu kenyataan

Pelbagai Teknologi Keselamatan Terkini Diperkenalkan

MyKad baharu depan dan belakang. (Foto: JPN)

Antara penambahbaikan yang diperkenalkan ialah penggunaan kod Quick Response (QR) bagi tujuan pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram dan teks mikro.

MyKad 2026 turut dilengkapi ciri keselamatan ultraungu (ultraviolet), ukiran laser dan cip dengan tahap encryption lebih tinggi.

Semua elemen ini diperkenalkan bagi menjadikan kad pengenalan rakyat Malaysia lebih sukar untuk dipalsukan.

Ini kerana, dokumen pengenalan diri perlu berkembang seiring peredaran zaman dan kemajuan teknologi

“Seiring perubahan zaman dan perkembangan teknologi, dokumen pengenalan diri negara juga perlu terus berevolusi khususnya dalam memperkukuh aspek keselamatan dan perlindungan identiti,” tambah JPN.

Reka Bentuk Dan Ciri Baharu MyKad 2026

MyKad 2026 dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan baharu. (Foto: JPN)

Selain aspek keselamatan, MyKad 2026 turut menampilkan reka bentuk baharu yang berbeza daripada versi sebelum ini.

Beberapa perubahan lain bagi MyKad 2026 seperti berikut:

Bahan Polikarbonat : Bukan lagi sekeping plastik, bahan ini menjadikan kad pengenalan baharu sukar untuk patah, merekah atau melengkung.

: Bukan lagi sekeping plastik, bahan ini menjadikan kad pengenalan baharu sukar untuk patah, merekah atau melengkung. Corak Guiloche : Berbentuk garisan geometri halus digabungkan dengan cetakan Warna Pelangi yang berubah ton warna mengikut sudut pandangan.

: Berbentuk garisan geometri halus digabungkan dengan cetakan Warna Pelangi yang berubah ton warna mengikut sudut pandangan. Ukiran Laser: Maklumat peribadi dan gambar profil pemilik diukir terus ke dalam lapisan kad menggunakan laser, menjadikannya sukar untuk dikikis atau diubah suai tanpa menghancurkannya.

Maklumat peribadi dan gambar profil pemilik diukir terus ke dalam lapisan kad menggunakan laser, menjadikannya sukar untuk dikikis atau diubah suai tanpa menghancurkannya. Ghost Image: Potret kedua pemilik bersaiz kecil diukir menggunakan laser bagi menghalang sebarang manipulasi.

Tambahan pula, MyKad 2026 turut dikuasakan oleh cip pintar 80K/144K EEPROM mampu memproses data biometrik cap jari dengan pantas dan selamat.

Cip tersebut menyokong sistem Java Card Operating System (JCOS) bertaraf antarabangsa, selain menyokong aplikasi perbankan (MEPS) dan rekod kesihatan.

MyKad Baharu Tidak Menyokong Fungsi Touch ‘n Go

Satu perubahan penting yang perlu diberi perhatian ialah fungsi Touch ‘n Go pada MyKad 2026.

Menurut JPN, MyKad 2026 disahkan tidak lagi menyokong fungsi Touch ‘n Go.

Ini bermakna kad tersebut tidak boleh lagi digunakan untuk pembayaran Touch ‘n Go, termasuk servis pengangkutan awam.

Sehubungan itu, pengguna ingin terus menikmati kemudahan itu perlu beralih kepada Touch ‘n Go eWallet ataupun kad Touch ‘n Go berasingan.

Bagi pemilik yang menggunakan MyKad sedia ada untuk Touch ‘n Go, fungsi tersebut hanya sah untuk tempoh 10 tahun.

Selain itu, sekiranya anda menukar kad pengenalan atau mempunyai baki, permohonan bayaran balik boleh dibuat menerusi portal Touch ‘n Go.

Orang Ramai Dinasihatkan Tidak Perlu Berpusu-pusu Menukar Kad

JPN turut menasihatkan orang ramai supaya tidak berpusu-pusu ke pejabat JPN bagi mengelakkan kesesakan.

MyKad sedia ada masih sah dan tidak perlu ditukar semata-mata untuk mendapatkan versi baharu ini.

“Tiada keperluan untuk menukar MyKad semata-mata bagi mendapatkan versi baharu; utamakan urusan yang benar-benar memerlukan penggantian MyKad agar perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu,” kata JPN.

Tambahan pula, Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail meminta rakyat tidak tergesa-gesa ke pejabat JPN untuk menukar kad pengenalan bahru.

JPN secara purata mampu mengeluarkan antara 180,000 hingga 200,000 keping kad setiap bulan.

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