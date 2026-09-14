Harga Netflix Meningkat Sekali Lagi, Pelan Bermula RM19.90 Hingga RM69.90

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Perkhidmatan penstriman Netflix telah menjadi salah satu sumber hiburan utama buat sebahagian besar masyarakat di Malaysia.

Bagaimanapun, pelanggan tempatan nampaknya perlu menyediakan bajet perbelanjaan tambahan bermula bulan ini.

Ini kerana Netflix telah mengumumkan perubahan harga langganan baharu bagi pelan mereka di Malaysia bermula semalam (13 September) bakal berkuat kuasa serta-merta.

Harga Langganan Pelan Netflix Kini Naik Sebanyak 11%

Netflix. (Foto: Architectural Digest)

Untuk info, Netflix telah menaikkan harga langganannya pada bulan Mac lalu. Tetapi, ia hanya melibatkan pengguna di Amerika Syarikat sahaja.

Kenaikan harga itu akhirnya tiba bagi pelanggan di Malaysia melibatkan semua empat pelan langganan yang ditawarkan oleh Netflix.

Menurut laman web rasmi Netflix, berikut adalah perubahan harga baharu bagi setiap pelan:

Mobile: Dari RM18.90 kepada RM19.90/sebulan , membolehkan pengguna strim kualiti video sehingga 480p pada satu peranti mudah alih.

Dari kepada , membolehkan pengguna strim kualiti video sehingga 480p pada satu peranti mudah alih. Basic: Dari RM29.90 kepada RM33.90/sebulan , membolehkan pengguna strim kualiti video sehingga 720p, pada satu peranti mudah alih.

Dari kepada , membolehkan pengguna strim kualiti video sehingga 720p, pada satu peranti mudah alih. Standard: Dari RM49.90 kepada RM55.90/sebulan , membolehkan pengguna strim kualiti video sehingga 1080p, pada dua peranti mudah alih.

Dari kepada , membolehkan pengguna strim kualiti video sehingga 1080p, pada dua peranti mudah alih. Premium: Dari RM62.90 kepada RM69.90, membolehkan pengguna strim kualiti video sehingga 4K, pada empat peranti mudah alih.

Ringkasnya, kadar kenaikan harga baharu bermula di antara RM1 (bagi pelan Mobile) hingga RM7 (pelan Premium) sebulan.

Kos Menambah Ahli Juga Meningkat Kepada RM14.90

Selain menaikkan harga setiap pelan langganan, kos untuk menambah ahli tambahan dalam kumpulan anda juga meningkat.

Sebelum ini harganya hanyalah, RM13. Kini ia meningkat kepada RM14.90.

Kenaikan itu melibatkan kedua-dua pelan Netflix iaitu:

Standard : Kini membolehkan anda menambah satu slot ahli tambahan

: Kini membolehkan anda menambah tambahan Premium: Kini membolehkan anda menambah dua slot ahli tambahan

Ini bermakna pengguna yang berkongsi langganan perlu membayar nilai sedikit mahal berbanding bulan lepas berikutan kenaikan harga tersebut.

Selain itu, tiada perubahan lain dari aspek lain dalam setiap pelan seperti kualiti video, akses kepada kandungan kekal seperti biasa.

Ini Bukan Kali Pertama Netflix Naikkan Harga Di Malaysia

Antara rancangan di Netflix. (Foto: Netflix)

Sebenarnya, ini bukanlah kali pertama syarikat gergasi Netflix menaikkan harga langganannya bagi pelanggan di Malaysia.

Peningkatan harga sebelum ini telah diumumkan pada November 2024, dengan kadar kenaikan yang lebih kurang sama bagi setiap pelan langganan.

Persoalannya adalah apa punca di sebalik kenaikan harga ini?

Menurut Variety, formula kenaikan harga ini dipercayai kerana Netflix telah melaburkan banyak sumber untuk memberi lebih banyak kandungan menarik bagi mengekalkan pelanggan mereka.

Ia dilaporkan, Netflix telah membelanjakan sebanyak US$20 bilion pada 2026, peningkatan sebanyak 10% untuk kandungan sahaja.

Dalam masa sama, Netflix dapat mengekalkan margin keuntungannya dengan menaikkan harga pelan-pelan mereka.

Tambahan pula, Netflix juga yakin bahawa kenaikan harga ini tidak akan menjejaskan jumlah pelanggannya berdasarkan analisis daripada firma Wall Street, MoffettNathanson.

Menurut MoffettNathanson, Netflix mampu menawarkan nilai paling berbaloi bagi pelanggannya berbanding pesaingnya kerana hanya memperoleh 48 sen bagi setiap jam tontonan.

Angka ini jauh lebih rendah berbanding pesaingnya.

Kesannya adalah Netflix mempunyai ruang untuk meningkatkan pendapatan iklan, malah boleh meletakkan harga baharu supaya dapat mengalahkan persaingannya.

Ini Perbandingan Harga Langganan Netflix Dan Platform Lain

Berikut adalah harga bagi beberapa platform penstriman video lain di Malaysia jika anda sedang melakukan perbandingan:

Harga untuk Disney+ Malaysia:

Basic: RM29.90/sebulan (RM214.90/setahun)

RM29.90/sebulan (RM214.90/setahun) Premium: RM49.90/sebulan (RM289.90/setahun)

Manakala itu, harga bagi Amazon Prime Video pula:

Pelan: RM25/sebulan

RM25/sebulan Percubaan Percuma : 7 hari untuk pengguna baharu

: 7 hari untuk pengguna baharu Kualiti Video: 4K Ultra HD

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