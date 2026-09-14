70% Rakyat Malaysia Gembira Di Tempat Kerja, Tapi 41% Masih Burnout — Apa Yang Tak Kena?

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Tujuh daripada 10 pekerja Malaysia mengaku gembira di tempat kerja.

Namun, lebih empat daripada 10 masih berasa burnout atau terlalu letih kerana pekerjaan. Percanggahan ini menunjukkan bahawa tempat kerja yang “happy” tidak semestinya tempat kerja yang mampan.

Dengan perubahan teknologi, jurang kemahiran dan tekanan kerja yang semakin membentuk dunia pekerjaan, majikan perlu melihat lebih daripada sekadar produktiviti.

Pekerja juga perlu tahu tujuan kerja mereka, mendapat ganjaran yang setimpal, mempunyai ruang untuk berkembang dan sokongan untuk mengekalkan prestasi dalam jangka panjang.

“Cita-cita Malaysia bergantung kepada kemampuan rakyat untuk melakukan kerja yang bermakna dan mengekalkan prestasi secara konsisten dalam jangka panjang.

“Majikan memainkan peranan dalam merealisasikan perkara ini melalui jangkaan yang jelas, kepimpinan yang menyokong serta ruang untuk pekerja terus berkembang,” kata Nicholas Lam, Pengarah Urusan Jobstreet by SEEK Malaysia.

Menurutnya, apabila pekerja memahami tujuan kerja mereka dan mendapat sokongan yang diperlukan, mereka lebih bersedia untuk menyumbang kepada pertumbuhan organisasi serta perkembangan kerjaya sendiri.

Jadi, sempena Hari Malaysia ini, berikut adalah lima perkara yang boleh diberi perhatian oleh majikan untuk membina tempat kerja yang lebih kuat untuk pekerja dan juga perniagaan:

1. Jangan Sekadar Beri Kerja, Pastikan Pekerja Tahu Kenapa Mereka Melakukannya

Seseorang pekerja mungkin hanya menguruskan pertanyaan pelanggan setiap hari.

Tetapi apabila dia faham bagaimana menyelesaikan masalah berulang boleh meningkatkan pengalaman pelanggan dan perkhidmatan syarikat, kerja rutin itu mula mempunyai tujuan yang lebih jelas.

Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), 35.2% pekerja berpendidikan tertiari berada dalam pekerjaan separa mahir atau berkemahiran rendah pada suku kedua 2026, satu ukuran yang dikenali sebagai skill-related underemployment.

Bagi majikan, ini menunjukkan pentingnya memastikan kemahiran seseorang digunakan pada tempat yang betul.

Selain memahami kemahiran yang diperlukan untuk sesuatu jawatan, majikan juga perlu membantu pekerja melihat ke mana peranan mereka boleh berkembang.

Apabila pekerja tahu apa yang sedang mereka usahakan, mengapa ia penting dan bagaimana mereka boleh berkembang bersama organisasi, kerja harian tidak lagi sekadar tentang menyiapkan tugasan.

2. Gaji Adil Tak Semestinya Bermaksud Pekerja Puas Hati

Ini mungkin antara dapatan yang paling menarik.

Menurut laporan Salary Pulse 2026 oleh Jobstreet by SEEK, 81% pekerja Malaysia merasakan mereka menerima gaji yang adil atau baik.

Namun, hanya 49% yang berpuas hati dengan gaji mereka.

Maksudnya, menerima gaji yang dianggap adil tidak semestinya membuatkan seseorang berasa cukup dihargai.

Majikan perlu melihat gaji dalam konteks yang lebih luas termasuk beban kerja, sumbangan pekerja dan peluang untuk berkembang dalam kerjaya.

Kriteria untuk kenaikan gaji dan tanggungjawab yang lebih besar juga perlu jelas.

Jika bajet syarikat belum membolehkan kenaikan gaji seperti yang diharapkan, komunikasi yang telus tentang perkara tersebut juga penting.

(Gambar sekadar hiasan).

Pekerja mungkin boleh menerima “belum sekarang”, asalkan mereka tahu bila dan bagaimana keadaan itu boleh berubah.

3. Pekerja Yang Gembira Pun Boleh Burnout

Kembali kepada angka tadi — 70% pekerja Malaysia gembira di tempat kerja, tetapi 41% masih berasa burnout atau keletihan kerana pekerjaan.

Ini menunjukkan bahawa kebahagiaan di tempat kerja tidak semestinya bermakna semuanya baik-baik sahaja.

Seseorang boleh menyukai pekerjaan, rakan sekerja dan syarikatnya, tetapi pada masa yang sama tidak mampu mengekalkan rentak kerja yang sama untuk tempoh panjang.

Sebab itu majikan perlu melihat lebih daripada sekadar soalan “adakah pekerja kita happy?”

Beban kerja, tahap tekanan, kapasiti pasukan dan masa untuk berehat juga perlu diambil kira ketika menetapkan sasaran.

Check-in berkala tentang workload dan keadaan pasukan juga boleh membantu majikan mengenal pasti masalah lebih awal.

Daripada menunggu sehingga seseorang benar-benar burnout, lebih baik lihat tanda-tanda awal sebelum ia mula menjejaskan kesihatan pekerja dan prestasi perniagaan.

4. Fleksibiliti Bukan Bermaksud Kerja Tak Siap

Cara kerja diatur juga boleh menentukan siapa yang mampu kekal dalam sesuatu pekerjaan.

Data DOSM bagi Jun 2026 menunjukkan tanggungjawab rumah tangga atau keluarga menyumbang kepada 43.3% individu yang berada di luar tenaga buruh.

Bagi majikan yang mahu mendapatkan akses kepada kumpulan bakat yang lebih luas, fleksibiliti boleh menjadi salah satu penyelesaian.

Namun, fleksibiliti tidak semestinya bermaksud semua orang perlu bekerja dari rumah.

Bagi sesetengah pasukan, ia mungkin bermaksud waktu kerja yang lebih fleksibel. Untuk pekerjaan yang memerlukan kehadiran fizikal pula, ia boleh berupa jadual yang lebih konsisten atau sistem pertukaran syif.

Yang penting ialah majikan menetapkan hasil kerja, tahap kualiti dan keperluan perkhidmatan yang jelas, kemudian memberi pekerja ruang untuk menentukan cara terbaik mencapai perkara tersebut.

Dengan kepercayaan dan jangkaan yang jelas, fleksibiliti tidak perlu datang dengan mengorbankan produktiviti.

5. AI Bukan Sekadar Soal Teknologi, Tapi Soal Pekerja

AI semakin menjadi sebahagian daripada dunia pekerjaan, tetapi bagaimana ia diperkenalkan kepada pekerja juga penting.

Bagi majikan, persoalannya bukan hanya “teknologi AI apa yang patut kita gunakan?”

Sebaliknya, apa yang teknologi itu boleh bantu pekerja lakukan dengan lebih baik?

TalentCorp melalui program Jelajah AI MyMahir pada 8 Ogos 2026, misalnya, menghimpunkan pesara, pelajar, pekerja dan usahawan untuk pembelajaran praktikal berkaitan AI.

Program terdahulu turut mencapai komuniti termasuk di Kota Kinabalu dan Batu Sapi, menunjukkan bahawa pembelajaran kemahiran baharu tidak semestinya terhad kepada golongan atau lokasi tertentu.

Di tempat kerja, majikan boleh bermula dengan mengenal pasti tugasan yang boleh dipertingkatkan menggunakan AI, menetapkan sasaran yang jelas dan memberi pekerja masa untuk belajar serta mencuba teknologi tersebut.

Lebih penting, pekerja perlu tahu bagaimana peranan mereka mungkin berubah dan kemahiran baharu apa yang diperlukan.

Bagi pekerja yang masih di peringkat awal kerjaya, bimbingan dan maklum balas yang konsisten juga boleh membantu mereka membina keyakinan bersama kemahiran.

Tempat Kerja Lebih Baik, Perniagaan Pun Boleh Berkembang

Hari Malaysia bukan sekadar tentang meraikan apa yang telah kita bina sebagai sebuah negara.

Ia juga boleh menjadi masa untuk melihat bagaimana kita mahu membina tempat kerja untuk masa depan.

Daripada memastikan seseorang menggunakan kemahiran mereka dengan betul, memberi ganjaran yang setimpal, mengurus burnout, menawarkan fleksibiliti sehinggalah menyediakan peluang untuk belajar tentang teknologi baharu.

Kesemua ini akhirnya kembali kepada satu perkara: orang yang membina sesebuah perniagaan.

Kerana apabila pekerja boleh melihat masa depan mereka dalam organisasi yang sama, majikan bukan sahaja mendapat pekerja yang lebih produktif.

Mereka membina pasukan yang mahu berkembang bersama.

Dan mungkin itulah antara cara paling praktikal untuk kita terus membina Malaysia iaitu dengan membina tempat kerja yang lebih baik untuk rakyat Malaysia.

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