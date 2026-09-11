Genting Highlands Premium Outlets Bakal Tambah 70,000 Kaki Persegi Menjelang 2027

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Genting Simon semalam (10 September) meraikan ulang tahun ke-15 Simon Premium Outlets di Malaysia, selain mengumumkan fasa seterusnya bagi peluasan Genting Highlands Premium Outlets, yang merupakan pelaburan terbaharu dalam portfolio Genting Simon di Asia Tenggara.

Genting Simon memperkenalkan konsep Premium Outlets ke Asia Tenggara menerusi pembukaan Johor Premium Outlets pada 2011, diikuti peluasan pada 2013 dan 2018.

Genting Highlands Premium Outlets, pusat Premium Outlet pertama di Asia Tenggara yang terletak di kawasan tanah tinggi, pula dibuka pada 2017, sebelum Jakarta Premium Outlets® di Indonesia menyusul pada 2025.

Genting Simon Sambut 15 Tahun, Umum Fasa Baharu Genting Highlands Premium Outlets

Kini, Genting Simon mengendalikan tiga pusat Premium Outlet di Malaysia dan Indonesia dengan setiap lokasi menampilkan kira-kira 150 kedai jenama pereka dan jenama terkenal, selain menawarkan gabungan unik jenama terkemuka, nilai berbaloi dan pengalaman membeli-belah kepada pengunjung.

Fasa seterusnya bagi portfolio ini termasuk peluasan Genting Highlands Premium Outlets.

Projek yang dijadualkan siap pada suku keempat 2027 itu akan menambah kira-kira 70,000 kaki persegi kepada keluasan sedia ada pusat berkenaan, iaitu 300,000 kaki persegi.

Peluasan ini dijangka memperkukuh lagi barisan penyewa serta tawaran runcit keseluruhan di pusat berkenaan.

Pengalaman pengunjung turut dipertingkatkan menerusi penambahan ruang parkir, reka bentuk semula Genting Lounge serta penyediaan bilik solat dan bilik penjagaan bayi khusus bagi memberikan lebih keselesaan dan kemudahan kepada pengunjung.

Sambutan ulang tahun ke-15 itu diadakan di Johor Premium Outlets dan diserikan dengan kehadiran Yang Berhormat Tuan Pannir Selvam A/L Paliksina Siwalinggam, Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan, Warisan dan Budaya Negeri Johor.

Turut hadir ialah wakil Genting Simon, agensi dan kementerian kerajaan, rakan niaga, wakil media serta rakan jenama.

“Ketika kami memperkenalkan konsep Premium Outlets di Johor pada 2011, visi kami adalah untuk mewujudkan destinasi beli-belah unik yang menghimpunkan jenama bertaraf dunia, nilai luar biasa dan pengalaman yang tidak dapat dilupakan buat para pengunjung.

“Selepas 15 tahun, kami berbangga kerana telah berkembang menjadi portfolio serantau yang merangkumi Malaysia dan Indonesia, sekali gus membuktikan bahawa model Premium Outlets terus relevan di rantau ini,” kata Dato’ Indera Lim Keong Hui, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutif Genting Plantations Berhad.

“Ketika kita meraikan pencapaian ini, kami juga memberi tumpuan kepada masa depan.

“Peluasan Genting Highlands Premium Outlets mencerminkan keyakinan kami terhadap potensi jangka panjang model Premium Outlets serta permintaan daripada pengunjung dan rakan jenama.

“Ia membolehkan kami memperluaskan tawaran runcit dan mewujudkan lebih banyak peluang pertumbuhan untuk rakan jenama kami,” tambah beliau.

“Pencapaian ini mencerminkan kekuatan kerjasama kami dengan Genting serta keyakinan bersama terhadap pertumbuhan jangka panjang Premium Outlets di Asia Tenggara.

“Kami berbangga dengan apa yang telah dicapai bersama dan tidak sabar untuk meneruskan kerjasama yang berjaya ini,” kata Stanley Shashoua, Presiden Hartanah Antarabangsa, Simon Property Group.

“Johor Premium Outlets kini menjadi salah satu tonggak penting dalam ekosistem peruncitan dan pelancongan Johor, selain menjadi contoh kejayaan visi Iskandar Malaysia yang diterjemahkan melalui tindakan.

“Ketika Johor meneruskan transformasi ekonominya menerusi inisiatif seperti Johor-Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ), destinasi seperti Johor Premium Outlets akan terus meningkatkan daya tarikan negeri ini kepada pengunjung, pelabur dan perniagaan,” kata Yang Berhormat Tuan Pannir Selvam A/L Paliksina Siwalinggam, Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan, Warisan dan Budaya Negeri Johor.

Shop More, Win Bigger!

Sempena ulang tahun ke-15, Johor Premium Outlets dan Genting Highlands Premium Outlets akan menganjurkan pelbagai program khas selama empat hari, bermula 10 hingga 13 September 2026.

Sambutan ini menawarkan penjimatan sehingga 80% di jenama mewah dan pereka yang mengambil bahagian, selain aktiviti untuk pelanggan serta pengalaman khas sempena ulang tahun.

Pengunjung juga berpeluang menyertai kempen “Shop More! Win Bigger!” yang menawarkan ganjaran bernilai keseluruhan RM100,000.

Untuk maklumat lanjut mengenai jenama yang mengambil bahagian, promosi, aktiviti dan waktu operasi, layari premiumoutlets.com.my.

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