Genting Highlands Premium Outlets Bakal Tambah 70,000 Kaki Persegi Menjelang 2027
Konsep Premium Outlets telah diperkenalkan di Johor pada 2011 dengan visi untuk mewujudkan destinasi beli-belah unik yang menghimpunkan jenama bertaraf dunia.
- Genting Highlands Premium Outlets akan menambah kira-kira 70,000 kaki persegi menjelang suku keempat 2027, menjadikan keluasannya 370,000 kaki persegi.
- Genting Simon meraikan ulang tahun ke-15 Simon Premium Outlets di Malaysia, dengan portfolio merangkumi tiga pusat di Malaysia dan Indonesia.
- Sempena ulang tahun ke-15, kedua-dua outlets menganjurkan promosi sehingga 80% dan kempen berhadiah bernilai RM100,000 dari 10 hingga 13 September 2026.
Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!
Genting Simon semalam (10 September) meraikan ulang tahun ke-15 Simon Premium Outlets di Malaysia, selain mengumumkan fasa seterusnya bagi peluasan Genting Highlands Premium Outlets, yang merupakan pelaburan terbaharu dalam portfolio Genting Simon di Asia Tenggara.
Genting Simon memperkenalkan konsep Premium Outlets ke Asia Tenggara menerusi pembukaan Johor Premium Outlets pada 2011, diikuti peluasan pada 2013 dan 2018.
Genting Simon Sambut 15 Tahun, Umum Fasa Baharu Genting Highlands Premium Outlets
Kini, Genting Simon mengendalikan tiga pusat Premium Outlet di Malaysia dan Indonesia dengan setiap lokasi menampilkan kira-kira 150 kedai jenama pereka dan jenama terkenal, selain menawarkan gabungan unik jenama terkemuka, nilai berbaloi dan pengalaman membeli-belah kepada pengunjung.
Fasa seterusnya bagi portfolio ini termasuk peluasan Genting Highlands Premium Outlets.
Peluasan ini dijangka memperkukuh lagi barisan penyewa serta tawaran runcit keseluruhan di pusat berkenaan.
“Ketika kami memperkenalkan konsep Premium Outlets di Johor pada 2011, visi kami adalah untuk mewujudkan destinasi beli-belah unik yang menghimpunkan jenama bertaraf dunia, nilai luar biasa dan pengalaman yang tidak dapat dilupakan buat para pengunjung.
“Selepas 15 tahun, kami berbangga kerana telah berkembang menjadi portfolio serantau yang merangkumi Malaysia dan Indonesia, sekali gus membuktikan bahawa model Premium Outlets terus relevan di rantau ini,” kata Dato’ Indera Lim Keong Hui, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutif Genting Plantations Berhad.
“Ketika kita meraikan pencapaian ini, kami juga memberi tumpuan kepada masa depan.
“Peluasan Genting Highlands Premium Outlets mencerminkan keyakinan kami terhadap potensi jangka panjang model Premium Outlets serta permintaan daripada pengunjung dan rakan jenama.
“Ia membolehkan kami memperluaskan tawaran runcit dan mewujudkan lebih banyak peluang pertumbuhan untuk rakan jenama kami,” tambah beliau.
“Pencapaian ini mencerminkan kekuatan kerjasama kami dengan Genting serta keyakinan bersama terhadap pertumbuhan jangka panjang Premium Outlets di Asia Tenggara.
“Kami berbangga dengan apa yang telah dicapai bersama dan tidak sabar untuk meneruskan kerjasama yang berjaya ini,” kata Stanley Shashoua, Presiden Hartanah Antarabangsa, Simon Property Group.
“Johor Premium Outlets kini menjadi salah satu tonggak penting dalam ekosistem peruncitan dan pelancongan Johor, selain menjadi contoh kejayaan visi Iskandar Malaysia yang diterjemahkan melalui tindakan.
“Ketika Johor meneruskan transformasi ekonominya menerusi inisiatif seperti Johor-Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ), destinasi seperti Johor Premium Outlets akan terus meningkatkan daya tarikan negeri ini kepada pengunjung, pelabur dan perniagaan,” kata Yang Berhormat Tuan Pannir Selvam A/L Paliksina Siwalinggam, Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan, Warisan dan Budaya Negeri Johor.
Shop More, Win Bigger!
Sempena ulang tahun ke-15, Johor Premium Outlets dan Genting Highlands Premium Outlets akan menganjurkan pelbagai program khas selama empat hari, bermula 10 hingga 13 September 2026.
Sambutan ini menawarkan penjimatan sehingga 80% di jenama mewah dan pereka yang mengambil bahagian, selain aktiviti untuk pelanggan serta pengalaman khas sempena ulang tahun.
Pengunjung juga berpeluang menyertai kempen “Shop More! Win Bigger!” yang menawarkan ganjaran bernilai keseluruhan RM100,000.
Untuk maklumat lanjut mengenai jenama yang mengambil bahagian, promosi, aktiviti dan waktu operasi, layari premiumoutlets.com.my.
Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, X, Threads dan Instagram.
Siti Murni Azman is a Malaysian journalist and editor currently serving as Head Writer and Assistant Editor for The Rakyat Post BM. Known for her relatable and distinctly local storytelling, she frequently covers lifestyle topics including food, café culture, entertainment, consumer trends, and viral social conversations, while also contributing across multiple editorial pillars. Before joining The Rakyat Post, she was involved in social media marketing for AirAsia BIG Rewards, where she worked on digital campaigns and audience engagement. Beyond editorial work, she also manages sponsored content and client collaborations, working closely with brands on digital storytelling tailored for Malaysian audiences.