7 Destinasi Ideal Mengikut Hobi & Minat Rakyat Malaysia

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Bercuti sering dianggap sebagai peluang untuk berehat dan melarikan diri seketika daripada rutin sibuk harian.

Tetapi, percutian boleh menjadi lebih bermakna apabila destinasi itu menepati hobi dan minat kita.

Contohnya seperti tujuh destinasi menarik di seluruh dunia yang boleh dimasukkan ke dalam bucket list anda untuk percutian seterusnya.

#1. Bologna, Itali, Untuk Kaki Foodie & Penggemar Sejarah

Bologna, Itali. (Foto: Conde Nast Traveller)

Bologna di Itali sering dianggap sebagai ibu kota makanan negara tersebut dan ia mudah untuk dikunjungi kerana hanya mengambil masa kurang daripada dua jam perjalanan dari kebanyakan bandar-bandar utama.

Antaranya seperti berikut:

Kereta Api: Menaiki kereta api laju Italo dari bandar Florence dan berhenti di stesen Bologna Centrale dalam masa kurang 40 minit

Menaiki kereta api laju Italo dari bandar Florence dan berhenti di stesen Bologna Centrale dalam masa kurang 40 minit Kapal Terbang: Mendarat di Lapangan Terbang Guglielmo Marconi sebelum menaiki teksi atau bas yang membawa anda ke pusat bandar dalam 20 minit.

Aktiviti yang boleh dicuba di Bologna seperti belajar memasak pasta tradisional Bolognese dikenali sebagai tagliatelle daripada mula sampai habis daripada orang tempatan.

Selain itu, anda boleh menikmati Bologna Food Tour membolehkan anda menikmati pelbagai makanan tradisional seperti cuka balsamik, gelato dan lain-lain.

Jika anda peminat sejarah pula, terdapat banyak peninggalan seni bina daripada zaman pertengahan boleh dilihat tersenarai sebagai warisan UNESCO dikenali sebagai La Rossa.

#2. Dublin, Ireland Khas Untuk Peminat Buku

Trinity College Library. (Foto: Conde Nast Traveller)

Sekiranya hobi anda membaca sambil menikmati suasana selesa, Dublin di Ireland mungkin destinasi ideal untuk dilawati.

Untuk info, Dublin merupakan sebuah bandar warisan UNESCO dikenali sebagai City of Literature kerana setiap sudut seperti nama jalan, simbol diberi nama sempena penulis sastera.

Antara aktiviti boleh dilakukan ialah mengunjungi Trinity College Library, iaitu salah satu perpustakaan paling cantik di dunia kerana mempunyai seni bina serta bentuk simetri menakjubkan.

Malah, tiket masuk ke Trinity College Library membolehkan anda melihat Book of Kells, sebuah manuskrip yang dipercayai sebagai antara tulisan paling cantik pernah dihasilkan.

Tambahan pula, jangan lupa untuk singgah Merrion Square untuk bergambar dengan Oscar Wilde Memorial Sculpture yang dibina pada tahun 1997 bagi menghormati salah seorang penulis kesayangan Ireland.

#3. Kyoto, Jepun, Untuk Peminat Seni & Kraf Tangan

Tembikar Kyoto. (Foto: Japan Objects)

Kyoto merupakan ibu kota serta pusat pemerintahan Diraja Jepun selama 1,000 tahun sebelum dipindahkan ke Tokyo.

Bandar ini terkenal dengan sejarah serta seni dan kraftangan yang dihasilkan secara berkualiti.

Ini kerana kebanyakan golongan bangsawan merupakan tokoh-tokoh seni berpengaruh di negara itu telah melahirkan pelbagai jenis kraftangan begitu popular.

Hari ini, Kyoto kekal sebagai pusat kraf tangan tradisional paling penting di Jepun.

Beberapa kraf tangan popular yang boleh anda lihat serta pelajari seperti berikut:

Tembikar : Kyoto terkenal dengan menghasilkan tembikar gaya Kiyomizu yang direka sangat halus menggunakan tangan dan digunakan dalam upacara minum teh.

: Kyoto terkenal dengan menghasilkan tembikar gaya Kiyomizu yang direka sangat halus menggunakan tangan dan digunakan dalam upacara minum teh. Kimono : Dihasilkan menggunakan dua jenis kaedah tradisional, iaitu tenun sutera (nishijin-ori) dan mencelup sutera (kyo-yuzen).

: Dihasilkan menggunakan dua jenis kaedah tradisional, iaitu tenun sutera (nishijin-ori) dan mencelup sutera (kyo-yuzen). Kipas lipat: Kipas lipat merupakan salah satu lambang status digunakan oleh golongan bangsawan dan hanya Kyoto mampu menghasilkan kipas berkualiti tinggi di Jepun.

#4. Queenstown, New Zealand Untuk Peminat Hiking

Queenstown, New Zealand. (Foto: New Zealand)

Bagi peminat Hiking pula, Queenstown di New Zealand merupakan destinasi ideal untuk anda terokai.

Antaranya seperti mendaki di Queenstown Hill, salah satu laluan mudah yang menawarkan pemandangan sukar digambarkan.

Di puncaknya, anda boleh melihat pemandangan bandar Queenstown serta Tasik Wakatipu.

Sebaliknya, jika anda inginkan sedikit cabaran ketika mendaki, Tasik Alta di banjaran The Remarkables menanti anda dengan trek laluan yang curam.

Tasik ini merupakan salah satu lokasi penggambaran filem Lord of The Rings ketika ahli Fellowship meninggalkan Lombong Moria selepas kehilangan Gandalf.

#5. Iceland, Bagi Mereka Yang Mencari Tempat Untuk Healing

Iceland. (Foto: Iceland Tours)

Iceland merupakan sebuah pulau yang terkenal dengan kecantikan dan memberikan pengembaraan dalam satu destinasi.

Anda dapat menikmati suasana tenang di spa geoterma serta menikmati beberapa tasik air panas untuk menghilangkan segala rasa lesu dan penat tubuh badan.

Tambahan pula, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Midnight Sun, fenomena matahari tidak terbenam walaupun berada di waktu malam ketika musim panas.

Selain itu, berikut adalah beberapa lokasi untuk healing di Iceland:

Tasik Myvatn : Berada di Utara Iceland memberikan para pengunjung menikmati pemandangan formasi lava Dimmuborgir dan kolam lumpur Hverir.

: Berada di Utara Iceland memberikan para pengunjung menikmati pemandangan formasi lava Dimmuborgir dan kolam lumpur Hverir. Earth Lagoon: Dikenali sebagai Myvatn Nature Baths memberikan peluang untuk anda berehat lebih tenang berbanding Blue Lagoon.

#6. Lisbon, Portugal Untuk Peminat Cafe Hopping

Kafe di Lisbon. (Foto: Suitcase Magazine)

Lisbon di Portugal merupakan salah satu hab penting bagi golongan kreatif dan usahawan muda dari seluruh Eropah.

Perkembangan itu dapat dilihat menerusi pelbagai kafe menarik dibuka menerusi kepelbagaian teknik menghasilkan kopi secara profesional

Kopi sering dinikmati dalam kehidupan seharian rakyat Portugal kerana sering dibawa masuk ketika zaman penjajahan dari Brazil.

Antara kafe menarik boleh dikunjungi di Lisbon:

Copenhagen Coffee Lab: Diasaskan sejak tahun 2013 oleh Jacob Karlsen dan Allan Nielsen membawa keunikan resipi kopi dari Denmark ke Lisbon.

Diasaskan sejak tahun 2013 oleh Jacob Karlsen dan Allan Nielsen membawa keunikan resipi kopi dari Denmark ke Lisbon. The Mill : Dimiliki oleh pasangan Australia-Portugis yang memanggang biji kopi sendiri bagi mencipta minuman lebih dekat dengan citarasa penduduk tempatan.

: Dimiliki oleh pasangan Australia-Portugis yang memanggang biji kopi sendiri bagi mencipta minuman lebih dekat dengan citarasa penduduk tempatan. Buna: Kafe pertama di Lisbon yang memperkenalkan teknik Nitro Cold Brew, khas untuk peminat artisanal kopi.

#7. Morocco, Lokasi Idaman Bagi Peminat Fotografi

Masjid Hassan II. (Foto: Egypt United Tours)

Morocco pula merupakan destinasi ideal bagi mereka yang sering mengambil gambar untuk disimpan sebagai kenangan atau dimuat naik ke platform media sosial.

Antara lokasi menarik adalah seperti berikut:

Masjid Hassan II : Salah satu masjid terbesar di dunia yang mempunyai menara dengan ketinggian 210 meter. Waktu sesuai untuk mengambil gambar di masjid ini ketika matahari terbenam atau air surut.

: Salah satu masjid terbesar di dunia yang mempunyai menara dengan ketinggian 210 meter. Waktu sesuai untuk mengambil gambar di masjid ini ketika matahari terbenam atau air surut. Fes : Sebuah bandar lama yang mempunyai laluan berliku boleh membuatkan anda mudah sesat. Tetapi, lokasi Blue Gate di bahagian barat bandar ini menjadi lokasi terbaik untuk mengambil gambar pada waktu pagi.

: Sebuah bandar lama yang mempunyai laluan berliku boleh membuatkan anda mudah sesat. Tetapi, lokasi Blue Gate di bahagian barat bandar ini menjadi lokasi terbaik untuk mengambil gambar pada waktu pagi. Erg Chigaga: Lautan bukit pasir di kawasan Drâa-Tafilalet untuk melihat pemandangan gurun Sahara.

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