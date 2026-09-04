Ini Kisah Tracksuit Jadi Trend Fesyen Dipakai Oleh Bruce Lee, Bob Marley

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Dunia fesyen pakaian lelaki moden sebenarnya banyak dipengaruhi daripada dua dunia berbeza, iaitu uniform askar dan sukan.

Salah satunya adalah tracksuit, pakaian yang pada asalnya direka khas untuk mengekalkan suhu badan atlet ketika musim sejuk sebelum dan selepas bersukan.

Namun, perjalanannya untuk menjadi sebuah ikon dan trend fesyen hari ini bukanlah sesuatu yang berlaku dalam sekelip mata.

Bermula Sebagai Pakaian Untuk Atlet Sukan Dicipta Oleh Le Coq Sportif

Menurut Esquire, Le Coq Sportif, sebuah jenama dari Perancis adalah pencipta tracksuit bermula dengan sepasan seluar dikenali sebagai sweat pants pada tahun 1920.

19 tahun kemudian, jenama itu mula memperkenalkan Sunday Suit lengkap dengan jaket bahagian atas.

Pada waktu itu, tracksuit belum lagi menjadi pakaian harian ataupun sesuatu yang trendy. Malah, ia mengambil masa sangat lama sebelum mula digemari oleh penggemar fesyen.

Adidas Bawa Nafas Baharu Kepada Track Suit Pada Tahun 1960-an

Tracksuit rekaan Adidas. (Foto: Adidas)

Pengasas Adidas, Adolf Dassler sedang mencari cara untuk mengembangkan perniagaannya daripada menjual kasut kepada pakaian sukan.

Jawapan yang ditemui oleh Adolf adalah kain bernama Nylon. Sifatnya yang ringan, breathable, murah untuk dihasilkan boleh dicampurkan dengan bulu dapat menggantikan kain berat seperti kapas digunakan oleh atlet sebelum ini.

Adolf kemudian melancarkan tracksuit pertama di Jerman pada tahun 1967 dan menampilkan tiga jalur yang kini menjadi lambang jenama Beliau, lengkap dengan tajaan bintang bola sepak Franz Beckenbauer.

Kesannya dapat dilihat apabila tracksuit mula mendapat perhatian dan sering dipakai oleh atlet ketika pada waktu itu dan turut dikenali sebagai warm-suit.

Sukan Olimpik 1968 Melonjakkan Status Tracksuit

Ketika Sukan Olimpik 1968 di Mexico, dua atlet Amerika Syarikat, Tommie Smith dan John Carlos telah mengangkat tangan mereka sambil memakai tracksuit dihasilkan oleh Wilson Sporting Good di atas podium.

Aksi tersebut yang dikenali sebagai Black Power Salute, menjadi simbol kepada Hak Asasi Manusia telah mencetuskan kontroversi besar pada waktu itu.

Namun di sebalik kontroversi tersebut, ia telah melonjakkan status tracksuit sebagai lambang budaya generasi muda serta budaya menentang.

Sejak itu, pakaian tersebut mula dipakai keluar daripada aktiviti sukan dan menjadi kegemaran beberapa ikon terkenal seperti Bruce Lee dan Bob Marley.

Filem Dan Muzik Menjadikan Tracksuit Sangat Popular Tracksuit Pada Tahun 1970-an

Bob Marley memakai tracksuit ketika bermain bola sepak. (Foto: Mr Porter)

Menjelang tahun 1970-an, tracksuit semakin popular dan telah menjadi salah satu pakaian penting dalam budaya pop.

Populariti tersebut terhasil daripada aktiviti jogging yang semakin popular di beberapa kawasan berpendapatan tinggi dan sederhana.

Selain itu, pengaruh filem dan televisyen turut memainkan peranan besar. Bruce Lee sering menggayakan tracksuit berwarna merah dalam drama Longstreet dan tracksuit berwarna kuning dengan jalur hitam untuk filem Game of Death pada tahun 1978.

Ikon seperti Lee Majors turut memakai tracksuit dalam siri The Six Million Dollar Man menjadikan pakaian ini satu simbol kekuatan dan kecekapan.

Di United Kingdom pula, populariti tracksuit meletup apabila legenda muzik, Bob Marley sering menggayakannya di London ketika menghasilkan album Exodus.

Budaya Hip-Hop Menjadikan Tracksuit Sebagai Pakaian Wajib Pada Tahun 1980-an

Menjelang tahun 1980-an, tracksuit menjadi antara pakaian kegemaran golongan B-boy dan artis hip-hop.

Kumpulan Run DMC sering memakainya dalam video muzik My Adidas, menjadikan tracksuit sebahagian daripada identiti genre tersebut.

Tracksuit Kini Menjadi Popular & Mainstream Mengikuti Perkembangan Trend Fesyen

Gaya Athleisure yang popular dan trendy. (Foto: InStyle)

Menjelang tahun 2000, tracksuit mula menjadi trend fesyen apabila jenama mewah seperti Gucci dan Louis Vuitton menawarkan versi ciptaan mereka.

Namun, kebanyakan orang hari ini masih menyukai rekaan klasik ciptaan Adolf Dassler kerana mahu meniru gaya ikonik Bob Marley.

Kelebihan tracksuit terletak pada fleksibilitinya, sesiapa sahaja boleh menggayakannya mengikut kreativiti dan cita rasa peribadi. Contohnya, anda boleh padankan jaket tracksuit bersama seluar jeans, atau padankan seluar tracksuit dengan T-shirt.

Disebabkan faktor-faktor inilah menjadikan tracksuit sebagai antara pakaian paling ikonik dalam sejarah.

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