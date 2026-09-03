Exchange 106 Diiktiraf Sebagai MD Nexus Oleh MDEC, Sokong Ekosistem Perniagaan Digital

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Exchange 106 di Tun Razak Exchange (TRX) kini diiktiraf sebagai Malaysia Digital (MD) Nexus oleh Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), di bawah rangka kerja MD Location Recognition (MDLR).

Pengiktirafan ini menyaksikan Exchange 106 beralih daripada status MD Cybercentre sebelum ini kepada MD Nexus, dengan pengiktirafan tersebut berkuat kuasa mulai 26 Mei 2026 selepas mendapat kelulusan MDEC.

Secara ringkasnya, status MD Nexus mengiktiraf premis atau lokasi, bukannya memberikan Status MD secara automatik kepada setiap syarikat yang beroperasi di dalamnya.

Sebagai MD Nexus, Exchange 106 menyediakan persekitaran yang menyokong operasi syarikat berstatus Malaysia Digital (MD), termasuk dari segi infrastruktur digital, sambungan internet, bekalan elektrik, keselamatan serta perkhidmatan bangunan.

Hampir 90 Peratus Penghuni Adalah Syarikat Antarabangsa

Exchange 106 kini menjadi lokasi kepada komuniti perniagaan yang agak pelbagai, dengan kira-kira 90 peratus penghuninya terdiri daripada syarikat antarabangsa.

Sektor perkhidmatan kewangan membentuk sekitar 25 peratus daripada keseluruhan penyewa, manakala syarikat teknologi merangkumi 24 peratus.

Antara nama yang beroperasi di menara tersebut termasuk Huawei, Digital Nasional Berhad, Electronic Arts, Access Group dan Agoda, selain pelbagai institusi kewangan multinasional serta firma perkhidmatan perniagaan global.

Dengan komposisi penyewa seperti ini, akses kepada infrastruktur digital yang stabil dan operasi bangunan yang berdaya tahan menjadi antara keperluan penting.

Infrastruktur Digital Jadi Antara Fokus Utama

Antara kemudahan yang disediakan Exchange 106 ialah rangkaian gentian optik berkembar dan bebas dengan kapasiti 2,158 teras gentian mod tunggal.

Bangunan tersebut turut mempunyai bekalan kuasa dwi-sumber, akses jalur lebar melalui empat penyedia utama serta liputan mudah alih dalam bangunan yang bersedia untuk 5G daripada empat pembekal telekomunikasi utama.

Keupayaan ini selari dengan Piawaian Prestasi MD Nexus MDEC yang merangkumi beberapa aspek seperti infrastruktur digital, bekalan elektrik, persekitaran perniagaan dan nilai tambah kepada syarikat yang beroperasi di premis tersebut.

Antara keperluan yang digariskan termasuk ketersediaan jalur lebar berkelajuan tinggi sekurang-kurangnya 500Mbps untuk pelanggan perniagaan dan penyewa pejabat, liputan 4G/5G, ketersediaan perkhidmatan, bekalan elektrik yang berdaya tahan, keselamatan serta sistem digital dalam premis.

Bukan Bermaksud Semua Penyewa Automatik Dapat Status MD

Walaupun Exchange 106 kini diiktiraf sebagai MD Nexus, status tersebut tidak bermaksud setiap syarikat yang beroperasi di dalam bangunan itu secara automatik mendapat Status MD atau insentif berkaitan.

Kelayakan bagi Status MD dan insentif tertakluk kepada proses permohonan, penilaian, kelulusan serta kriteria dan keperluan kawal selia yang ditetapkan.

Dalam erti kata lain, pengiktirafan ini adalah terhadap Exchange 106 sebagai sebuah premis, manakala status syarikat penyewa dinilai secara berasingan.

Sokong Ekosistem Syarikat Digital

Ketua Pegawai Eksekutif Exchange 106, Faris Najhan Hashim, berkata pengiktirafan tersebut mencerminkan usaha bangunan berkenaan dalam menyediakan infrastruktur, keterhubungan dan perkhidmatan yang menyokong keperluan syarikat moden.

“Pengiktirafan MD Nexus mencerminkan kepentingan yang mampu disediakan oleh sesebuah bangunan setiap hari: keterhubungan, kedayatahanan, keselamatan, perkhidmatan dan keupayaan digital,” katanya.

Menurut beliau, pengiktirafan itu turut menyediakan rangka kerja yang lebih jelas untuk Exchange 106 terus beroperasi serta memperkasakan ekosistem syarikat yang berpangkalan di premis tersebut.

Dengan pengiktirafan MD Nexus yang berkuat kuasa sejak 26 Mei 2026, Exchange 106 kini menjadi antara lokasi yang diiktiraf di bawah rangka kerja MDLR MDEC dalam menyokong keperluan syarikat dan ekosistem perniagaan digital di Malaysia.

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