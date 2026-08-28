Reka Bentuk Elegan! Lamborghini Lancar Stroller Kayangan Guna Bahan Premium

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Jenama Lamborghini pasti mengingatkan kita kepada kereta prestasi tinggi mewah yang laju serta mempunyai reka bentuk elegan di atas jalan raya.

Kali ini, jenama daripada Itali tampil dengan sesuatu lebih “manis”, iaitu sebuah stroller mewah buat si manja.

Menerusi kerjasama dengan jenama British, Silver Cross, Lamborghini memperkenalkan Reef AL Giallo, stroller kayangan dengan jumlah yang terhad.

Lamborghini Dan Silver Cross Perkenalkan Super Stroller Berwarna Kuning

Reef AL Giallo. (Foto: Lamborghini)

Digelar sebagai Super Stroller, Reef AL Giallo merupakan produk baharu yang dikeluarkan oleh kedua-dua jenama ini.

Reka bentuknya diolah semula menggunakan warna kuning yang mengambil inspirasi daripada kereta mewah Lamborghini.

Kerjasama ini merupakan kesinambungan daripada kejayaan kolaborasi pertama, sekali gus meluaskan visi reka bentuk Lamborghini daripada dunia automotif.

Di samping itu, ia turut membawa DNA Lamborghini seperti, prestasi, inovasi dan kemahiran ke dalam dunia ibu bapa moden.

Reef AL Giallo Membawa Prinsip Sama Seperti Kereta Sport Lamborghini

Reef AL Giallo dibina berdasarkan prinsip yang sama seperti kereta mewah Lamborghini.

Antaranya seperti kepakaran bidang kejuruteraan, bentuk geometri yang agresif serta perhatian terperinci terhadap setiap kemasan.

Sepertimana setiap Lamborghini direka untuk memberikan tindak balas dan kawalan luar biasa, Reef AL Giallo turut dihasilkan untuk menawarkan pergerakan yang lancar, kawalan yang intuitif serta keselesaan ketika membawa si manja keluar setiap hari.

Menerusi reka bentuk bersegi menampilkan permukaan tiga-segi dan gaya dinamik membuatkan stroller ini mempunyai identiti visual yang tidak jauh daripada beberapa kereta mewah Lamborghini.

Malah, para jurutera Lamborghini turut mengikut falsafah sama seperti membina kereta kerana prestasi bukan diukur menerusi kuasa kuda, tetapi pada keseimbangan, ketepatan dan keyakinan.

Prinsip ini menjadikan Reef AL Giallo lebih lancar, stabil dan selesa pada bila-bila masa.

Penggunaan Bahan Baharu Menjadi Nadi Utama Kerjasama Ini

Kemasan pada Reef AL Giallo. (Foto: Lamborghini)

Tambahan pula, penggunaan bahan baharu turut memainkan peranan penting dalam kerjasama ini.

Reef AL Giallo menggunakan bahan kemasan yang sering dijumpai dalam industri automotif mewah seperti performance suede, kulit premium dan high-gloss polycarbonate.

Menerusi gabungan bahan itu, Reef AL Giallo bukan sahaja menawarkan prestasi hebat, malah keselesaan sangat tinggi buat si manja umpama membawa sebuah kereta Lamborghini.

Fokus terhadap penggunaan bahan inovasi ini turut mencerminkan piawaian teliti yang diterapkan pada setiap kereta Lamborghini, iaitu prestasi, keselesaan dan keselamatan.

Di samping itu, elemen reka bentuk khas Lamborghini turut diterapkan pada setiap sudut seperti corak-Y yang diambil daripada kereta jenama itu.

Hanya 500 Unit Dihasilkan Di Seluruh Dunia

Untuk pengetahuan umum, Reef AL Giallo dihasilkan secara terhad dengan hanya 500 unit sahaja di seluruh dunia.

Angka terhad ini menjadikannya sebuah produk yang eksklusif dan bernilai sama seperti model stroller pertama, Reel AL Arancio.

Aston Martin Turut Menghasilkan Stroller Mewah Berprestasi Tinggi

Aston Martin. (Foto: Aston Martin Media)

Selain daripada Lamborghini, jenama mewah daripada United Kingdom (UK), Aston Martin turut menghasilkan stroller kayangan untuk si manja.

Mereka bekerjasama dengan sebuah jenama bernama Egg, yang terkenal menghasilkan stroller berkualiti tinggi.

Sepertimana kereta berprestasi tinggi direka untuk memberi pengalaman memandu lancar dan responsif, stroller moden ini turut dihasilkan sebegitu rupa.

Persamaan antara kedua-dua dunia itu jelas kelihatan dari setiap sudut seperti bahagian suspensi hingga siluet direka dengan penuh teliti.

Antara pilihan warnanya ialah British Green yang dipenuhi dengan elemen berlumba seperti racing lime memberikan kemasan lebih agresif, bergaya dan sporty.

Selain itu, terdapat dua warna kelabu berbeza yang dihasilkan menggunakan fabrik herringbone mengambil inspirasi daripada sejarah, budaya dan sebagai penghormatan kepada reka bentuk dalaman Aston Martin klasik.

Malah, warna kelabu itu dikemaskan dengan penggunaan kulit mewah berwarna Bitter Chocolate dan Magneto Bronze, mengimbau kembali zaman kegemilangan jenama Aston Martin.

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