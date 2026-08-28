Kisah Buruh Ladang Jadi Anak Melayu Pertama Jejak Kaki Di Hollywood

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Zaman kegemilangan filem Melayu satu ketika dahulu telah melahirkan ramai anak seni yang namanya dikenang sehingga hari ini.

Di sebalik nama-nama besar itu, terselit seorang pelakon bertubuh kecil yang berjaya mencipta sejarah besar bagi negara kita.

Beliau dikenali sebagai Ibrahim Pendek, orang Melayu pertama yang berjaya menjejakkan kaki ke dunia perfileman Hollywood.

Diberi Gelaran Sempena Ketinggiannya Hanya 130 Sentimeter (cm)

Ibrahim Pendek (kiri) dan P. Ramlee (kanan). (Foto: Pustaka P Ramlee)

Nama Ibrahim Pendek sebenarnya hanyalah nama glamour, kerana nama asal seniman ini ialah Ibrahim bin Hassan.

Beliau berasal dan dibesarkan di Kampung Simpang Empat, Taiping, Perak dan nama gelarannya, ‘Pendek’ datang daripada susuk tubuhnya yang kecik, dengan ketinggian sekitar 130 cm.

Beliau tidak pernah menganggap keadaan fizikalnya sebagai satu kekurangan, malah itulah yang menjadikannya begitu popular dalam kalangan penonton.

“Walaupun saya dilahirkan pendek dan berbeza daripada orang lain, saya tidak membenarkan ia menjadi penghalang. Dengan kejayaan yang saya capai, saya sudah cukup bangga dan gembira,” katanya.

Sejak di bangku sekolah lagi, Ibrahim dikenali sebagai seorang yang aktif dan gemar menyertai pelbagai aktiviti sukan berbanding rakan-rakannya.

Dalam satu temu bual bersama New Straits Times pada tahun 1962, beliau turut berkongsi falsafah hidupnya.

“Hidup saya pasti tidak seronok dan tidak tentu arah jika saya asyik memikirkan serta tidak bersyukur dengan fizikal saya. Daripada mengagumi orang lain, saya memilih untuk melihat sisi positif dalam hidup dan menggunakan kelebihan saya untuk memberikan kebahagiaan, bukan sahaja kepada diri sendiri tetapi juga orang lain.”

Bermula Sebagai Buruh Ladang Sebelum Ditemui Pemilik Syarikat Shaw Brothers

Sebelum melangkah ke dalam industri filem, Ibrahim merupakan seorang yang sangat berdikari sejak usia muda lagi.

Beliau sudah bekerja sebagai buruh di sebuah ladang sayur di Cameron Highlands seawal usia 17 tahun.

Suatu hari, ketika bercuti di Singapura bersama rakan-rakannya, beliau bertemu Run Run Shaw, pemilik syarikat produksi Shaw Brothers dan Malay Filem Production.

Tertarik dengan susuk tubuh Ibrahim yang unik, Run Run Shaw menjemputnya untuk hadir ke satu uji bakat di Studio Jalan Ampas, Singapura.

Menerusi bakat lakonan dan kebolehannya melawak, Ibrahim berjaya dalam uji bakat itu sekali gus melayakkan dirinya menjadi seorang pelakon.

Sejak itu, nama beliau mula menyerlah dan menjadi popular dalam dunia perfileman tanah air ketika waktu itu.

Filem Panggilan Pulau Melonjakkan Namanya Ke Seluruh Tanah Melayu

Beliau pandai berjenaka. (Foto: Orang Perak)

Kemunculan Ibrahim dalam filem Panggilan Pulau pada tahun 1954 pasti sukar dilupakan oleh para peminat cerita klasik.

Beliau digandingkan bersama barisan pelakon hebat seperti P. Ramlee, Latifah Omar dan Normadiah.

Berkat lakonannya yang menghiburkan, nama Ibrahim sering disebut dalam kalangan orang Melayu pada waktu itu.

Menariknya, beliau pernah mengakui bahawa dirinya sebenarnya tidak begitu mahir berlakon. Tetapi, berkat bakatnya yang pandai melawak secara semula jadi membuatkan setiap watak dipegang oleh Ibrahim membuatkan ramai ketawa.

Ibrahim Pendek Mencipta Sejarah Sebagai Pelakon Melayu Pertama Ke Hollywood

Ibrahim Pendek (tengah) dalam filem The Spiral Road. (Foto: NST)

Selepas namanya semakin dikenali, Ibrahim menerima pelbagai tawaran lakonan sebelum akhirnya diperhatikan oleh pihak Universal International.

Ketika sedang menjalankan penggambaran filem Ali Baba Bujang Lapok, pihak Universal International dari Hollywood sedang membuat lawatan di Studio Jalan Ampas.

Mereka terpikat dengan babak-babak lakonannya sehingga pihak Hollywood menawarkan Ibrahim watak sebagai pembantu doktor dalam filem The Spiral Road pada tahun 1962.

Dalam filem tersebut, beliau dilihat berlakon bersama bintang antarabangsa seperti Rock Hudson dan Burl Ives.

Itu membuatkan Ibrahim Pendek berjaya mencipta sejarah sebagai pelakon Melayu pertama yang menjejakkan kaki ke dunia perfileman Hollywood.

Malangnya, tanpa sebarang sebab yang jelas, pihak produksi di sana kemudiannya enggan memperbaharui visa kerjanya, lalu memaksa beliau pulang ke tanah air.

Namun begitu, Ibrahim tetap memandang ke hadapan dan menyambung kariernya di negara sendiri tanpa mengimbau perkara lama.

Kariernya Terus Bersinar Menerusi Filem Tempatan

Selepas kariernya di Hollywood, Ibrahim Pendek telah ditawarkan pelbagai lakonan dalam filem tempatan.

Antaranya termasuklah Pendekar Bujang Lapok (1959), Lela Manja (1960), Nasib Si Labu Labi (1963), Penyamun Tarbus (1981) dan Melanchong Ka Tokyo (1964).

Semua filem tersebut membuktikan Ibrahim merupakan seorang seniman yang berjaya kerana telah membintangi lebih 20 buah filem tempatan.

Pada tahun 1967, Malay Film Production terpaksa ditutup berikutan kemasukan banyak filem asing yang mengubah citarasa penonton.

Berikutan itu, Ibrahim tidak lagi menerima tawaran lakonan mengambil keputusan untuk berniaga dengan membuka sebuah kedai baju di Geylang Serai, Singapura.

Namun, apabila perniagaan itu tidak berkembang, beliau terpaksa menutupnya lalu berhijrah ke Kuala Lumpur untuk meneruskan karier sebagai pelakon bebas.

Nasib baik terus menyebelahinya apabila beliau berjaya kekal berlakon dalam pelbagai filem tempatan sehingga tahun 1992.

Beliau menghembuskan nafas terakhir pada 25 November 2003 dan sebelum pemergiannya, Ibrahim sempat berlakon dalam telemovie berjudul, Selamat Hari Jadi Abah.

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