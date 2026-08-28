Dato’ Johan Ariff: Perintis Seni Reka Grafik Moden Yang Hasilkan Pelbagai Logo Ikonik Di Malaysia

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Setiap hari, kita dikelilingi pelbagai logo dan jenama tempatan tanpa pernah terfikir siapakah yang berjaya menghasilkan reka bentuknya.

Di sebalik beberapa logo-logo ikonik negara, tersembunyi satu nama yang jarang disebut.

Beliau ialah Dato’ Johan Ariff, perintis seni reka grafik moden di Malaysia yang legasinya kekal hidup dan dapat dilihat sehingga hari ini.

Dato’ Johan Ariff Menubuhkan Johan Design Associates (JDA) Pada Tahun 1974

Perjalanan seni Dato’ Johan Ariff bermula apabila beliau menubuhkan Johan Design Associates (JDA) di Kuala Lumpur pada tahun 1974.

Darah seni mengalir dalam dirinya bukanlah perkara asing kerana beliau merupakan anak kepada pelukis cat air terkemuka, Abdullah Ariff, yang digelar ‘Bapa Seni Moden Malaysia’.

Menerusi JDA, beliau bertanggungjawab membentuk identiti korporat bagi sebahagian institusi paling dikenali di negara ini selama 40 tahun.

Bagi Johan, masa depan industri reka bentuk tanah air amat cerah selagi ia diberi perhatian yang sewajarnya.

“Masa depan reka bentuk dalam industri ini amat cerah, dan ia hanya mampu dicapai jika laluan pertumbuhannya diberi perhatian yang sewajarnya, bagi membantu memacu perindustrian di Malaysia.”

‘Wau Bulan’ Malaysia Airlines Menjadi Antara Karya Paling Ikonik Ciptaan Beliau

Logo Malaysia Airlines. (Foto: FTN News)

Antara hasil kerjanya yang paling diingati ialah reka bentuk semula wau bulan untuk Malaysia Airlines (MAS) pada tahun 1987.

Menerusi sentuhan beliau, lambang wau bulan berakar umbi dalam warisan Melayu itu diperkemaskan menjadi siluet merah dan biru yang lebih aerodinamik memberi ilusi sentiasa dalam pergerakan bukannya kaku.

Dilancarkan pada 15 Oktober 1987, lambang itu menghiasi ekor pesawat MAS selama kira-kira 25 tahun.

Malah, ia turut menjadi antara logo syarikat penerbangan paling dikenali di Asia Tenggara, sebelum akhirnya bersara menerusi penjenamaan semula MAS pada tahun 2012.

Setiap elemen dalam reka bentuk itu mempunyai maksud tersendiri.

“Reka bentuk ini menzahirkan simetri dan keseimbangan bagi memberi sifat teratur yang penting dalam mencerminkan kestabilan sebuah entiti. Warna biru dan merah pula sebahagian daripada warna komponen bendera kebangsaan kita,” ujar JDA.

Dato’ Johan Ariff Juga Menghasilkan Beberapa Logo Ikonik Ini

Antara logo dicipta oleh Beliau. (Foto: @thnklb / Instagram)

Selain wau bulan, Johan turut membentuk identiti korporat bagi beberapa buah jenama gergasi tanah air menerusi JDA.

Antaranya termasuklah logo Petronas, KLCC Property, Putrajaya Holdings, Tun Razak Exchange (TRX) serta SapuraKencana, serta majoriti bank di negara kita.

Ini merupakan satu portfolio yang hebat dan wajar dibanggakan oleh mana-mana studio reka bentuk di dunia.

Beliau juga telah menghasilkan bahasa visual yang ditemui oleh setiap rakyat Malaysia pada slip gaji, menara pejabat dan infrastruktur negara. Namun hampir semuanya tidak diketahui oleh orang ramai.

Antara Karya Awalnya Dihasilkan Untuk Membentuk Kepercayaan Rakyat Terhadap Bank Tempatan

Jauh sebelum lahirnya logo Petronas mahupun Malaysia Airlines, beliau sebenarnya sudah membentuk logo yang dipercayai rakyat untuk menyimpan wang mereka.

Pada tahun 1973, JDA menghasilkan identiti untuk Bank Kerjasama Rakyat, iaitu antara bank koperasi terawal yang berkhidmat terus kepada rakyat.

Penggunaan bentuk geometri serta reka bentuk kemas memberi penampilan yang kekal relevan selama-lamanya pada setiap cawangan dan papan tanda.

Tambahan pula, pada April 1989, beliau turut mencipta logo baharu bagi Persatuan Ekonomi Malaysia (PEM) bagi menggantikan logo lama dari tahun 1960-an.

Logo baharu yang dihasilkan oleh beliau bergantung sepenuhnya pada seni typography. Kombinasi perkataan PEM dan MEA digabungkan secara kemas dengan berkongsi huruf e menjadikannya lebih unik.

Malah, beliau turut memperbaharui logo KLCC Property Holdings selepas bandar Kuala Lumpur pesat berkembang selepas kemunculan Menara Berkembar Petronas pada waktu itu.

Lambang Anugerah Merdeka Turut Dihasilkan Oleh Beliau

Lambang Anugerah Merdeka (kiri) dan Bank Rakyat (kanan). (Foto: @thnkln / Instagram)

Pada tahun 2007, sempena ulang tahun ke-50 kemerdekaan Malaysia, Anugerah Merdeka memerlukan sebuah logo yang bersesuaian.

Menerusi kepakarannya, beliau mencipta sebuah logo menggunakan tiga tona warna iaitu kelabu, emas dan hitam.

Ia membawa maksud kepada pertemuan, peningkatan, ketelusan dan etika, iaitu nilai-nilai yang diterapkan menjadi satu simbol bagi meraikan semangat kemerdekaan ke-50.

Beliau Juga Aktif Dalam Pelbagai Bidang Di Luar Industri Reka Bentuk

Di sebalik kesibukannya dalam dunia reka bentuk, Johan turut aktif dalam pelbagai bidang lain yang mengharumkan nama negara.

Antaranya, beliau merupakan pengasas bersama Raja Muda Selangor International Regatta yang membantu meletakkan Malaysia pada peta pelayaran antarabangsa, di samping berkhidmat sebagai Komodor Kelab Yacht Diraja Selangor.

Malah, beliau turut rapat dengan Keluarga Diraja Selangor, sekali gus mencipta bentuk Jata Diraja untuk Tengku Ampuan Selangor.

Selain itu, beliau turut bekerjasama dalam penerbitan diraja termasuk buku Dapur Istana Alam Shah: Royal Recipes from Tengku Ampuan Rahimah Selangor.

Sebagai tanda menghargai jasanya, beliau dianugerahkan Setia Mahkota Selangor (S.M.S.) pada tahun 1989 dan Darjah Kebesaran Dato’ Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (D.S.S.A.) pada tahun 1996.

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, X, Threads dan Instagram.