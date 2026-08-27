Honda City 2026 Tampil Lebih Sporty & Bergaya, Kini Dibuka Untuk Tempahan

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Honda Malaysia hari ini (27 Ogos) mengumumkan model Honda City baharu kini rasmi dibuka untuk tempahan.

Sedan segmen-B popular itu kini tampil dengan rekaan bumper hadapan lebih segar, bergaya urban serta sporty bagi menyerlahkan perwatakannya di jalan raya.

Pada masa sama, ia mengekalkan prestasinya seperti penggunaan minyak secara efisien dan kepraktisan kegunaan harian yang sekian lama menjadi pilihan utama pemandu di Malaysia.

Model Baharu Tampil Dengan Reka Bentuk Sporty Dan Urban

Honda City baharu hadir dengan gaya yang diperbaharui serta penampilan di jalan raya yang lebih sporty dan menyerlah. (Foto: Honda Malaysia)

Bahagian luar Honda City dilihat lebih agresif menerusi reka bentuk lampu bersepadu (Integrated Headlight Design) lengkap dengan batang cahaya penuh (Full-width light bar) menghasilkan visual menarik bagi semua varian.

Selain itu, bahagian hadapannya direka semula bagi menyerlahkan perwatakan urban, malah buat pertama kalinya model ini dilengkapi dengan air curtains untuk penampilan lebih luas dan dinamik.

Di bahagian belakang pula, sentuhan reka bentuk sporty melengkapkan wajah hadapan tanpa menyebabkan siluet Honda City yang dikenali itu hilang begitu sahaja.

Bagi varian RS pula, penampilannya dikemaskan dengan roda aloi bersaiz 16 inci baharu yang hadir dalam kombinasi dua warna, iaitu Berlina Black dan Dark Clear.

Pelbagai Ciri Baharu Untuk Tingkatkan Keselesaan Dan Keyakinan Ketika Memandu

Honda City baharu. (Foto: Honda Malaysia)

Honda City baharu turut memperkenalkan pelbagai ciri yang direka untuk tingkatkan keselesaan serta keyakinan ketika memandu.

Antaranya seperti berikut:

Skrin Paparan Audio 10-inci & Ambient Light: Menawarkan paparan skrin yang lebih besar, jelas, serta mesra pengguna.

Menawarkan paparan skrin yang lebih besar, jelas, serta mesra pengguna. Kamera 360 Darjah (Multi-View Camera System): Memberikan pandangan menyeluruh di sekeliling kenderaan bagi memudahkan pergerakan dan urusan meletak kereta di laluan bandar sempit.

Memberikan pandangan menyeluruh di sekeliling kenderaan bagi memudahkan pergerakan dan urusan meletak kereta di laluan bandar sempit. Sistem Pemantauan Titik Buta & Lalu Lintas Bersilang: Didatangkan secara standard bagi semua varian. Ciri keselamatan ini (BSI & CTM) akan memberikan amaran awal jika terdapat kenderaan lain di kawasan titik buta (blindspot), menjadikan proses menukar lorong jauh lebih selamat.

Pelanggan Boleh Pilih Enjin Petrol Atau Hibrid

Muka hadapan Honda City baharu spesifikasi Thailand. (Foto: Honda Thailand)

Terdapat dua jenis enjin yang boleh dipilih oleh pelanggan mengikut citarasa masing-masing iaitu 1.5L e:HEV (Hibrid) dan 1.5L DOHC i-VTEC (Petrol). Perbezaan antara dua adalah seperti berikut:

1.5L e:HEV (Hibrid)

Bagi pelanggan yang mahukan kecekapan tenaga elektrik tanpa mengorbankan prestasi, enjin e:HEV yang dipadankan dengan transmisi e-CVT ini mampu mengeluarkan kuasa sebanyak 109 PS dan 253 Nm tork menerusi motor elektriknya.

Sistem ini boleh bertukar mod memandu seperti EV, Hibrid, dan Enjin, menjadikan pengalaman memandu lebih santai serta menjimatkan dalam apa jua situasi sama ada ketika berada dalam kesesakan lalu lintas ataupun sedang meluncur laju di lebuh raya.

1.5L DOHC i-VTEC (Petrol)

Sebagai alternatif, enjin petrol 1.5L DOHC i-VTEC dengan padanan transmisi CVT ini akan menghasilkan kuasa sebanyak 121 PS dan 145 Nm tork memberikan pecutan lancar dan tindak balas responsif sesuai untuk kegunaan harian.

Honda SENSING Ditawarkan Sebagai Spesifikasi Standard Pada Semua Varian Honda City

Bahagian belakang Honda City. (Foto: Honda Thailand)

Bagi aspek keselamatan, Honda menawarkan teknologi SENSING sebagai kelengkapan standard pada semua varian Honda City.

Ia merangkumi pelbagai teknologi yang akan membantu pemandu serta tingkatkan keselamatan, seperti:

Lane Departure Warning (LDW)

Road Departure Mitigation (RDM)

Lane Keep Assist System (LKAS)

Forward Collision Warning (FCW)

Collision Mitigation Braking System (CMBS)

Auto High Beam (AHB)

Adaptive Cruise Control (ACC)

Low Speed Follow (LSF)

Lead Car Departure Notification (LCDN)

Ganjaran RM3,000 Menanti Pembeli Early Bird Yang Menempah Honda City Dengan Awal

Sempena kempen pra-tempahan City baharu, Honda Malaysia turut menawarkan Ganjaran Pembeli Awal (Early Bird Reward) berjumlah RM3,000.

Menurut Honda Malaysia, ganjaran itu disediakan buat pelanggan yang membuat tempahan dari 27 Ogos hingga 30 September 2026, sekali gus menekankan usaha syarikat itu untuk menyampaikan nilai yang lebih baik kepada pelanggan.

Dalam masa yang sama, sempena sambutan Hari Merdeka menerusi kempen ‘One Nation, Shared Rewards’, orang ramai turut boleh mengunjungi New City Pop-up Store di beberapa lokasi terpilih.

Untuk maklumat lanjut atau melakukan pra-tempah di SINI.

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