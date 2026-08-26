Ini 7 Jenama ‘Made In Malaysia’ Yang Dikenali Di Peringkat Antarabangsa

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Kualiti yang ditunjukkan oleh produk buatan Malaysia bukanlah calang-calang dan setanding dengan jenama terkenal yang dihasilkan oleh negara lain.

Malah beberapa jenama tempatan turut mendapat nama di peringkat global dan mempunyai cawangan tersendiri di luar negara.

Berikut kami kongsikan tujuh jenama buatan Malaysia yang semakin dikenali di mata dunia. Pasti ada yang mengejutkan anda semua!

#1. Royal Selangor

Salah satu contoh terbaik ialah jenama Royal Selangor yang berakar di ibu negara, Kuala Lumpur, sejak 1885.

Diasaskan oleh seorang tukang besi dari China, Yong Koon, Royal Selangor kini menjadi antara jenama terkemuka dalam industri piuter dengan produk berkualiti tinggi.

Dengan ibu pejabat yang terletak di Kuala Lumpur, Royal Selangor menunjukkan kehadiran antarabangsanya menerusi kedai-kedai yang dibuka di seluruh dunia termasuk London, Hong Kong dan Singapura.

Malah produknya turut ditawarkan di kedai terkemuka seperti Harrods di London, Wako di Jepun dan Hudson Bay di Toronto.

Dengan kehadirannya di seluruh dunia, Royal Selangor boleh dianggap sebagai sebuah jenama premium antarabangsa yang diasaskan di Malaysia.

Royal Selangor turut berkolaborasi dengan jenama lain termasuk MING baru-baru ini. (Foto: Royal Selangor)

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#2. Christy Ng

Christy Ng merupakan jenama ‘Buatan Malaysia’ yang semakin mendapat perhatian di luar negara.

Diasaskan oleh Christy sendiri pada tahun 2010, dia memulakan perniagaan hanya dari rumah sahaja.

Perniagaan Christy Ng kemudiannya berkembang dengan cawangan kedai pertamanya dibuka di pusat beli-belah One Utama, Selangor pada 2016, sebelum kedai lain beroperasi di seluruh negara termasuk di Pulau Pinang dan Johor.

Di peringkat rantau, Christy Ng kini mempunyai tujuh cawangan di Indonesia dan dua di Manila, Filipina. Malah cawangan terbaharunya bakal dibuka di Cambodia pada 29 Ogos ini.

Bukan itu sahaja, jenama ini turut mendapat perhatian di pasaran China sehingga terhasilnya beg tiruan Christy Ng di republik itu.

Foto: Christy Ng

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#3. Padini

Mungkin ramai tidak tahu, tetapi Padini merupakan satu lagi jenama yang turut diasaskan di Malaysia.

Ditubuhkan oleh Yong Pang Chaun pada 1971, terdapat juga beberapa jenama lain di bawah naungan Padini seperti Vincci, Seed, PDI Brand Outlets dan Miki.

Kini setelah lebih lima dekad kemudian, Padini mempunyai kedai tersendiri di beberapa negara, khususnya menerusi jenama Vincci termasuk di Brunei, Thailand, Qatar, Bahrain dan Arab Saudi.

Padini merupakan contoh jenama yang berjaya membina retail footprint yang besar di peringkat global.

Malah Padini Holdings Berhad turut disenaraikan dalam Bursa Malaysia, membuktikan keuntungan yang berjaya dikaut selama ini.

Foto: Padini

#4. Machino

Jenama kasut tempatan, Machino, mula mendapat perhatian dalam kalangan para wanita, lebih-lebih lagi dengan logo bunganya yang ikonik.

Diasaskan oleh adik-beradik Amy dan Esther Tai dari Melaka pada 2020, Machino bukan sekadar jenama buatan Malaysia.

Sebaliknya, jenama ini mengangkat elemen budaya tempatan yang unik dalam rekaannya seperti batik, songket dan brocade Cina.

Menerusi falsafah 3C (Comfort, Confidence& Community), Machino turut mendapat perhatian dalam kalangan komuniti di Singapura.

Lebih menarik lagi, kedua-dua pengasas bersama jenama ini telah disenaraikan di dalam Forbes 30 Under 30 Asia.

Foto: Machino

#5. Siti Khadijah

Tidak dapat dinafikan bahawa jenama Siti Khadijah sememangnya menghasilkan produk telekung yang berkualiti tinggi setanding dengan harganya.

Pengasasnya, Padzilah Enda Sulaiman, menubuhkan jenama ini pada tahun 2009 bagi menghasilkan telekung yang selesa buat para wanita.

Produk Siti Khadijah dikilangkan di Nilai, Negeri Sembilan oleh para wanita sendiri, termasuk ibu tunggal.

Mungkin kerana keselesaan yang ditawarkan, Siti Khadijah menjadi pilihan ramai sehingga mempunyai lebih 50 butik di seluruh negara serta beberapa cawangan lagi di Singapura dan Indonesia.

Siti Khadijah turut menghasilkan produk solat bagi kanak-kanak. (Foto: Siti Khadijah)

#6. Beryl’s Chocolate

Siapa sangka, coklat juga antara produk yang dihasilkan di tanah air kita sendiri.

Ini termasuk jenama Beryl’s yang ditubuhkan pada 1995 dengan fokus untuk menghasilkan coklat terbaik bagi pasaran domestik dan global.

Menjelang 2007, produk Beryl’s boleh didapatkan di beberapa negara termasuk Jepun, China, Korea Selatan, Vietnam, Indonesia, Filipina dan Singapura.

Bukan sekadar mengeksport produknya, Beryl’s turut membuka kedai tersendiri di Singapura.

Bermula dengan kilang pengeluaran pertama yang terletak di Seri Kembangan, Selangor, Beryl’s kini mempunya dua kilang coklat, satu kilang biskut dan lebih 20 cawangan.

#7. Marrybrown

Jika Amerika Syarikat terkenal dengan pelbagai pilihan fast food seperti McDonald’s dan KFC, Malaysia pula mempunyai jenama makanan segera tersendiri, Marrybrown.

Dengan sejarah selama 45 tahun sejak diasaskan pada 1981 di Johor Bahru, Marrybrown kini menjadi antara rantaian makanan segera Halal terbesar di dunia.

Pada tahun 1985, Marrybrown menerima pengiktirafan Francais F&B Pertama menerusi inisiatif oleh Perdana Menteri ke-4, Tun Dr Mahathir Mohamed.

Cawangan antarabangsa pertama Marrybrown dibuka di China pada 1992, dan kini terus berkembang kepada lebih 500 cawangan di 16 negara seluruh dunia termasuk Australia, Arab Saudi, Qatar, Thailand, Maldives dan Sweden.

Kejayaan Marrybrown dalam menembusi pasaran global menunjukkan bagaimana makanan dengan cita rasa Malaysia boleh mendapat perhatian di mata dunia.

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