[EKSKLUSIF] Yakiniku vs Korean BBQ: Kenapa Gaya Makan Jepun Ini Makin Diminati Rakyat Malaysia?

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Kalau sebut tentang makan sambil grill sendiri di meja, ramai rakyat Malaysia mungkin terus terbayangkan Korean BBQ.

Namun, satu lagi gaya makan yang semakin mendapat perhatian ialah yakiniku, iaitu konsep BBQ Jepun yang membolehkan pelanggan memanggang sendiri hirisan daging dan makanan laut di atas pemanggang di meja.

Walaupun nampak hampir sama, yakiniku sebenarnya mempunyai identiti tersendiri iaitu daripada cara daging disediakan sehinggalah kepada penggunaan sos.

Malah, trend ini dilihat semakin relevan dengan tabiat makan rakyat Malaysia yang kini bukan sahaja mencari makanan sedap, tetapi juga pengalaman yang boleh dinikmati bersama keluarga dan rakan-rakan.

Apa Beza Yakiniku Dengan Korean BBQ?

Perbezaan paling ketara terletak pada cara daging disediakan dan dinikmati.

Dalam Korean BBQ, daging lazimnya diperap dengan sos dan perasa yang lebih kuat sebelum dipanggang. Ia juga sering dinikmati bersama pelbagai jenis sayur, daun salad dan hidangan sampingan.

Yakiniku pula lebih menekankan rasa semula jadi daging.

Potongan daging biasanya dibiarkan kosong atau hanya diperisakan secara ringan sebelum dipanggang sendiri di meja.

Selepas dimasak, daging kemudian dicicah ke dalam sos.

Pendekatan ini membuatkan kualiti dan rasa semula jadi setiap potongan daging lebih menyerlah, kerana tidak banyak perapan yang menutup rasa asalnya.

Sebab itu, pemilihan daging menjadi antara perkara penting dalam yakiniku.

Kenapa Yakiniku Sesuai Dengan Selera Rakyat Malaysia?

Salah satu sebabnya mungkin kerana budaya makan rakyat Malaysia sendiri memang sangat berkait rapat dengan aktiviti berkongsi makanan.

Daripada steamboat ketika makan bersama keluarga hinggalah kepada Korean BBQ bersama rakan-rakan, konsep makan secara berkumpulan dan menyediakan makanan bersama-sama sudah tidak asing lagi.

Yakiniku menawarkan pengalaman yang sama tetapi melalui perspektif Jepun.

Daripada sekadar menunggu makanan dihidangkan, pelanggan boleh memanggang sendiri makanan mengikut tahap kematangan yang disukai, sambil berbual dan menikmati hidangan bersama.

Menurut Sushi King, perkara ini turut disokong oleh maklum balas pengguna.

Dalam tinjauan pengguna yang dijalankan pada 2025 melibatkan hampir 5,000 responden, yakiniku menduduki tempat pertama sebagai kategori menu paling dikehendaki daripada 12 gaya hidangan Jepun yang diuji.

Ini menunjukkan minat terhadap yakiniku bukan sekadar mengikut trend, sebaliknya ada permintaan daripada pengguna sendiri.

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Sushi King Kini Bawa Yakiniku Ke Meja Pelanggan

Selepas lebih tiga dekad dikenali dengan konsep kaiten sushi, Sushi King melihat yakiniku sebagai langkah seterusnya untuk memperluaskan pengalaman makanan Jepun yang ditawarkan kepada rakyat Malaysia.

Sushi King Malaysia menerusi satu temu bual eksklusif bersama The Rakyat Post menjelaskan bahawa konsep ini bukan sekadar menu bermusim atau promosi terhad, tetapi menjadi sebahagian daripada pengalaman restoran mereka secara kekal.

Pendekatan itu juga membolehkan pelanggan menikmati sushi, yakiniku dan hidangan Jepun lain dalam satu restoran, sesuatu yang mungkin lebih praktikal untuk kumpulan yang mempunyai pilihan makanan berbeza.

Menariknya, konsep yakiniku Sushi King turut menampilkan pilihan seperti Wagyu dan Angus beef, selain ayam, kambing serta makanan laut seperti salmon, unagi dan tiger prawns.

Elaine Chew, Pengurus Besar Pemasaran Sushi King Malaysia.

Set yakiniku juga didatangkan bersama nasi yang boleh diisi semula, hidangan sampingan serta sos pencicah.

Tak Pernah Cuba Yakiniku? Ini Yang Boleh Dicuba Dulu

Bagi yang baru pertama kali mencuba yakiniku, Sushi King mencadangkan Wagyu dan Angus Beef Striploin Combo Set sebagai antara pilihan untuk memulakan pengalaman tersebut.

Bagi mereka yang lebih gemarkan makanan laut, pilihan seperti Unagi dan Tiger Prawns juga boleh dicuba.

Satu lagi perkara yang menarik tentang yakiniku ialah pelanggan sendiri boleh menentukan tahap kematangan makanan masing-masing.

Dengan pemanggang di atas meja, setiap potongan boleh dimasak mengikut masa dan tahap kematangan yang diingini.

Sushi King turut menyediakan tiga jenis sos pencicah untuk dipadankan dengan pilihan daging dan makanan laut, termasuk sos berasaskan soya atau tare yang memberikan rasa lebih dalam dan sedikit karamel apabila dipadankan dengan daging panggang.

Bukan Sekadar Tambah Menu, Konsep Restoran Turut Berubah

Untuk menjadikan pengalaman yakiniku lebih selesa, Sushi King turut memperkenalkan konsep restoran yang diperbaharui.

Antara perkara yang diberi perhatian ialah sistem pengurusan asap dan bau, susun atur meja serta jarak antara tempat duduk bagi memastikan pelanggan masih selesa walaupun pemanggang digunakan di setiap meja.

Susun atur restoran juga mengambil kira kumpulan yang lebih besar, termasuk keluarga dan rakan-rakan.

Ini kerana yakiniku bukan sekadar mengenai makanan yang dipanggang, tetapi pengalaman makan yang lebih santai dan interaktif.

Malah, memperkenalkan pemanggang di meja memerlukan perubahan operasi yang agak besar iaitu daripada sistem pengudaraan dan peralatan sehinggalah kepada SOP pengendalian daging dan makanan laut mentah.

Pasukan dapur dan khidmat pelanggan juga perlu melalui latihan tambahan bagi memastikan makanan dikendalikan dengan selamat, selain membantu pelanggan yang pertama kali menggunakan pemanggang.

Yakiniku mahal? Eh, tak semestinya!

Antara persepsi terhadap yakiniku ialah ia mungkin lebih sinonim dengan restoran BBQ Jepun yang premium.

Namun, konsep yang dibawa Sushi King cuba menjadikan pengalaman tersebut lebih mudah diakses oleh pelanggan biasa.

Dengan pilihan daging dan makanan laut pada beberapa tahap harga, pelanggan boleh memilih set mengikut bajet dan jumlah orang yang makan bersama.

Bagi Sushi King, idea itu selari dengan pendekatan mereka sejak awal, membawa pengalaman makanan Jepun lebih dekat kepada rakyat Malaysia pada harga yang lebih mudah dicapai tanpa mengabaikan aspek kualiti dan standard Halal.

Selepas 31 tahun berada di Malaysia, langkah membawa yakiniku ke dalam ekosistem Sushi King menunjukkan bagaimana jenama itu cuba bergerak melangkaui sushi dan menyesuaikan pengalaman restoran dengan cara rakyat Malaysia menikmati makanan hari ini.

Dan jika trend makan secara interaktif terus mendapat tempat, mungkin selepas hotpot dan Korean BBQ, sudah tiba masa untuk lebih ramai rakyat Malaysia mengenali satu lagi cara menikmati BBQ, gaya Jepun melalui yakiniku.

[YAKINIKU SUSHI KING]

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