BYD Malaysia Tanam 380 Pokok Bakau Di Kampung Budaya Mah Meri, Sokong Pemuliharaan Ekosistem Pesisir

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Selepas memulakan usaha penanaman pokok di kawasan bandar menerusi Fasa 1, BYD Malaysia kini membawa program tanggungjawab sosial korporat (CSR) Light the Change ke kawasan pesisir pantai menerusi inisiatif pemuliharaan bakau di Pulau Carey.

Menerusi Fasa 2, BYD dan DENZA Malaysia bekerjasama dengan Kampung Budaya Mah Meri untuk menanam sebanyak 380 pokok daripada spesies tempatan seperti Bakau Kurap, Nyireh dan Nipah.

Usaha tersebut bukan sahaja bertujuan membantu memulihkan ekosistem pesisir pantai, tetapi turut menyokong kelestarian jangka panjang komuniti Orang Asli Mah Meri yang mempunyai hubungan rapat dengan alam semula jadi di sekeliling mereka.

Daripada Ikrar Digital Kepada Usaha Pemuliharaan

Inisiatif ini bermula dengan lebih 1,200 ikrar penanaman pokok secara digital yang dikumpulkan daripada orang ramai ketika Festival BYD Light the Change pada penghujung tahun lalu.

Pada awal tahun ini, BYD Malaysia merealisasikan Fasa 1 dengan menanam 120 pokok daripada 10 spesies asli di The Waterfront @ ParkCity dengan kerjasama Desa ParkCity dan Sekolah Antarabangsa ParkCity (ISPKL).

Menerusi Fasa 2 pula, usaha tersebut diperluaskan daripada penanaman pokok di kawasan bandar kepada pemuliharaan ekosistem bakau.

Langkah ini turut memberi tumpuan kepada kepentingan hutan bakau dalam menyokong biodiversiti, menyediakan habitat kepada hidupan marin serta membantu meningkatkan ketahanan semula jadi kawasan pesisir pantai.

Secara keseluruhan, 500 pokok kini telah ditanam menerusi dua fasa program Light the Change.

Alam Semula Jadi Dan Identiti Mah Meri Saling Berkait

Bagi komuniti Mah Meri, usaha memelihara alam sekitar bukan sekadar mengenai pemuliharaan ekosistem.

Hutan, sungai dan kawasan bakau telah menjadi sebahagian daripada kehidupan serta warisan masyarakat tersebut selama beberapa generasi.

Justeru, pemeliharaan alam semula jadi turut memainkan peranan dalam mengekalkan cara hidup, budaya dan identiti komuniti Mah Meri.

Aktiviti penanaman itu menghimpunkan Pengarah Urusan BYD Malaysia, Jacob Ma, Pengarah Urusan BYD Sime Motors, Adeline Lew, pekerja BYD Malaysia, rakan kongsi pengedar BYD dan DENZA serta sukarelawan pelajar dari SMK Telok Panglima Garang.

Para peserta turut bekerjasama dengan pasukan Kampung Budaya Mah Meri yang diketuai Pengarah Kampung Budaya Mah Meri, Rashid Esa.

Menurut Jacob, usaha tersebut bukan sekadar mengenai penanaman pokok, tetapi turut membuka ruang untuk masyarakat dan komuniti bekerjasama sambil memahami kepentingan menjaga alam sekitar.

“Bekerjasama dengan komuniti Kampung Budaya Mah Meri memberi kami peluang untuk menyumbang kepada pemuliharaan alam sekitar, di samping belajar daripada komuniti yang telah hidup bersama alam semula jadi dan menjaganya selama beberapa generasi,” katanya.

Peserta Turut Kenali Budaya Mah Meri

Selain aktiviti menanam pokok, para peserta turut berpeluang mengenali budaya dan warisan masyarakat Mah Meri menerusi beberapa aktiviti tradisional.

Antaranya termasuk Tarian Topeng, kemahiran memburu tradisional, ukiran kayu, pembuatan atap, pakaian tradisional serta upacara perkahwinan Mah Meri.

Pengalaman tersebut memberi peluang kepada peserta untuk memahami dengan lebih dekat hubungan antara budaya, kehidupan harian dan alam semula jadi dalam komuniti Mah Meri.

Rashid berkata, usaha seperti ini penting bukan sahaja kerana pokok yang ditanam, tetapi juga kerana ia memberi peluang kepada orang luar untuk mengenali komuniti Mah Meri dan memahami kepentingan melindungi alam sekitar di kawasan tersebut.

“Kami berharap usaha ini menjadi permulaan kepada komitmen berterusan untuk menjaga pokok-pokok ini serta ekosistem di sekelilingnya,” katanya.

Bakau Akan Terus Dipantau

Menurut BYD Malaysia, pokok bakau yang ditanam akan terus dipantau dan diselenggara sebagai sebahagian daripada usaha pemuliharaan jangka panjang.

Ini bermakna inisiatif tersebut tidak berakhir pada hari penanaman, sebaliknya turut memberi perhatian kepada kelangsungan pokok dan ekosistem di sekitarnya.

Pengarah Urusan BYD Sime Motors, Adeline Lew, berkata inisiatif seperti ini merupakan salah satu cara BYD dan DENZA menyumbang kembali kepada komuniti, selain membina hubungan yang lebih bermakna dengan masyarakat setempat.

“Kami berharap usaha seperti ini dapat terus menyatukan masyarakat dan membina hubungan yang bermakna, kerana apa yang kami lakukan bersama boleh memberi impak yang jauh lebih besar,” katanya.

Dengan 500 pokok telah ditanam menerusi dua fasa, program BYD Light the Change kini bergerak daripada ikrar digital kepada usaha pemuliharaan yang lebih nyata di lapangan.

BYD Malaysia turut menyatakan komitmen untuk meneruskan usaha yang menyokong biodiversiti, pemulihan ekosistem dan komuniti setempat, selaras dengan matlamat program tersebut untuk membantu Menyejukkan Bumi sebanyak 1°C.

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