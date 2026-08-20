1,000 Kisah Ibu Malaysia Selepas Czer Bakal Diabadikan Menerusi Kempen See Her Heal

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Bila bercakap tentang bersalin secara pembedahan Caesarean atau C-section (czer), perhatian selalunya tertumpu kepada proses melahirkan bayi.

Tapi bagaimana pula dengan apa yang berlaku selepas itu?

Bagi sesetengah ibu, proses pemulihan bukan sekadar menunggu luka pembedahan sembuh.

Mereka juga perlu menyesuaikan diri dengan perubahan fizikal, emosi, rutin harian dan cara melihat diri sendiri selepas bergelar ibu.

Malah, ada pengalaman yang mungkin sukar untuk diceritakan atau jarang dibincangkan secara terbuka.

Atas sebab itu, Dermatix Malaysia memperkenalkan “See Her Heal – 1,000 Untold Stories“, sebuah kempen yang membuka ruang kepada para ibu di Malaysia untuk berkongsi kisah dan pengalaman mereka sepanjang proses pemulihan selepas pembedahan czer.

Dilancarkan sempena ulang tahun ke-15 Dermatix di Malaysia, kempen ini bukan sekadar mahu mengumpulkan cerita, tetapi juga memberi peluang kepada para ibu untuk meluahkan pengalaman mereka dengan cara tersendiri.

Setiap Ibu Ada Cerita Pemulihan Berbeza

Menerusi sebuah laman mikro interaktif menggunakan teknologi AI generatif, para ibu boleh berkongsi kisah yang diinspirasikan daripada pengalaman pembedahan czer mereka.

Apa yang menarik, kisah tersebut kemudiannya akan diterjemahkan menjadi sebuah karya visual dijana oleh AI berdasarkan cerita yang dikongsikan.

Platform ini juga direka untuk memberikan ruang kepada para ibu berkongsi pengalaman secara lebih selesa, termasuk perkara yang mungkin sukar diluahkan dengan kata-kata.

Menurut Pengurus Besar Menarini Malaysia, Josie Ong, proses pemulihan selepas bersalin merupakan pengalaman yang sangat peribadi dan tidak semua ibu merasakan pengalaman mereka difahami sepenuhnya.

“Melalui See Her Heal – 1,000 Untold Stories, kami berharap dapat menyediakan ruang bagi para ibu berkongsi kisah dan mendapatkan sokongan, supaya mereka berasa didengari serta mengetahui bahawa mereka tidak keseorangan,” katanya.

Buka Ruang Untuk Perbualan Lebih Terbuka

Kempen ini turut diperkenalkan menerusi sebuah acara pelancaran yang menghimpunkan pakar dan suara dalam bidang kesihatan ibu, pencipta kandungan keibubapaan serta rakan komuniti.

Perbincangan memberi tumpuan kepada realiti pemulihan selepas pembedahan czer dan bagaimana pengalaman setiap ibu boleh berbeza.

Selain aspek fizikal, sokongan emosi dan komuniti yang memahami juga memainkan peranan penting dalam membantu ibu melalui fasa selepas bersalin.

Tetamu pada acara tersebut turut diberi peluang melihat sendiri bagaimana catatan kisah boleh diterjemahkan menjadi karya visual menggunakan AI.

Kini, laman mikro “See Her Heal – 1,000 Untold Stories” telah dibuka kepada ibu di seluruh Malaysia yang ingin berkongsi pengalaman mereka.

Melalui kempen ini, Dermatix berharap dapat mengetengahkan kisah-kisah yang selama ini mungkin tidak didengari, selain menggalakkan lebih banyak perbualan mengenai realiti kehidupan ibu selepas bersalin.

Sokong Keluarga Yang Melalui Perjalanan Pemulihan

Dalam meraikan ulang tahun ke-15 Dermatix di Malaysia, A. Menarini Malaysia turut bekerjasama dengan Cleft Lip and Palate Association of Malaysia (CLAPAM) untuk menyokong kanak-kanak yang dilahirkan dengan bibir dan lelangit sumbing.

Menerusi kerjasama tersebut, Menarini menaja kos rawatan bagi pembedahan bibir sumbing serta menyediakan produk penjagaan parut bagi membantu proses pemulihan selepas pembedahan.

Ibu, keluarga dan komuniti yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kempen “See Her Heal – 1,000 Untold Stories” boleh berkongsi kisah mereka menerusi laman kempen tersebut.

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