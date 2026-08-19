Ini Kecantikan Seni Bina Brutalisme Di Hospital Kuala Lumpur Yang Mungkin Ramai Tak Sedar

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Ditubuhkan pada tahun 1870, pada mulanya Hospital Daerah Kuala Lumpur hanya mempunyai tiga wad yang diasingkan mengikut kaum.

Pembangunan Hospital Kuala Lumpur (HKL) kemudiannya bermula pada tahun 1962 menerusi empat fasa.

Kini, hospital terbesar di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) itu menjadi salah satu institusi kesihatan awam utama yang dikunjungi oleh orang ramai dari dalam mahupun luar ibu negara itu.

Lebih 150 tahun sejak penubuhannya, HKL masih mengekalkan beberapa ciri seni bina asalnya yang sekali gus menjadi peringatan buat pengunjung tentang kisahnya yang penuh bersejarah.

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Individu Kongsi Kecantikan Bangunan HKL

Mungkin ramai yang hanya melihat HKL sebagai sebuah bangunan yang sudah agak usang ditelan zaman.

Namun di sebalik semua itu, terdapat ‘rahsia’ yang tersembunyi dan dihargai oleh pencinta seni bina.

Pengamatan itu pada mulanya dikongsikan oleh seorang pengguna Threads (@hadinor23), yang berkata dia gemar setiap kali dimasukkan ke hospital itu kerana dapat menikmati keindahan seni bina bangunan lamanya.

Melihat pada gambar yang dirakamkan, beberapa komponen bangunan itu mempunyai ‘karakter’ tersendiri dengan reka bentuk yang tidak simetri.

Dalam masa sama, seorang wanita turut berkongsi jubin berwarna kuning yang digunakan di bahagian Onkologi HKL, yang dikatakan menampilkan seni retro atau vintaj.

Bangunan Di HKL Kekalkan Seni Bina Brutalisme Sejak 1960-an

Secara umumnya, bangunan lama di HKL dibina berdasarkan gaya seni bina Brutalisme yang menonjolkan proses binaan menggunakan bahan asas seperti konkrit bertekstur kasar sebagai bahan kemasan.

Gaya Brutalis yang berkembang sekitar tahun 1950-an sehingga pertengahan 1970-an, pada umumnya dibina dengan corak geometri serta menggunakan bentuk yang berulang tanpa sebarang hiasan.

Dalam satu tulisan oleh jurugambar Azrul K Abdullah yang memberi tumpuan terhadap seni bina, dia menjelaskan bahawa Brutalisme mementingkan fungsi dan kekuatan sesebuah bangunan.

Katanya, rekaan seni bina di HKL merupakan antara percubaan awal dalam memperkenalkan seni Brutalisme kepada bangunan perkhidmatan kerajaan, dengan menggunakan pendekatan Eropah.

“HKL mengingatkan kita kepada bangunan Mahkamah Tinggi dan pejabat Sekretariat di Chandigarh, India yang direka oleh pereka seni bina Perancis-Swiss, Le Corbusier,” jelasnya.

Mahkamah Tinggi di Chandigarh, India oleh Le Corbusier. (Foto: Roberto Conte)

Pentingkan Fungsi Berbanding Hiasan, Namun Bangunan HKL Masih Penuh Estetika

Seni bina yang mengutamakan fungsi itu, khususnya di bahagian kompleks utama, adalah hasil rekaan Wells & Joyce Architects yang mengambil pengaruh Le Corbusier dalam seni bina awam.

Menurut Azrul, kebanyakan bangunan di hospital itu dihasilkan dengan binaan konkrit berbentuk segi empat dengan bilah dikenali sebagai louver, memberikan pengudaraan yang bagus sementara mengelakkan cahaya terik matahari dan hujan.

Dia menyifatkan penggunaan louver itu berjaya dalam mengangkat seni estetik HKL, berbeza dengan seni bina di Hotel Malaya, Kuala Lumpur atau bangunan KWSP di Petaling Jaya yang kelihatan seperti ‘dikurung’.

“Selain isu estetika, peneduh matahari konkrit yang besar memberikan keselamatan kebakaran yang lebih bagus berbanding penggunaan jeriji,” ujarnya.

Kini, sekitar enam dekad sejak pembangunannya, HKL masih mengekalkan ciri-ciri seni bina Brutalisme walaupun sesetengah kawasan sudah diubahsuai.

Banyak Bangunan Awam Lain Di Malaysia Guna Seni Bina Brutalisme

Sekadar info, terdapat banyak lagi bangunan awam lain yang dibina berasaskan gaya seni bina Brutalisme, antaranya:

Ibu Pejabat Bank Negara Malaysia

Bangunan Canseleri Universiti Malaya

Dewan Tunku Canselor (DTC) Universiti Malaya

Pusat Perubatan Universiti Malaya

Universiti Kebangsaan Malaysia

Kesemua bangunan ini menampilkan penggunaan konkrit yang tidak dicat (béton brut), sekali gus membuatkannya kelihatan estetik walaupun setelah bertahun lamanya.

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