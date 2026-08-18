Ferrari Luce Dilelong Pada Harga RM162 Juta Di Jualan Amal Sotheby’s, Pecah 3 Rekod Jualan

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Rumah lelong bertaraf dunia, Sotheby’s, yang terletak di New York, Amerika Syarikat (AS) cukup terkenal dengan jualan lelong bagi tujuan amal.

Baru-baru ini, Sotheby’s telah menjalankan jualan lelong kereta klasik RM Sotheby’s Monterey 2026 di California, AS.

Jualan lelong itu menyaksikan kereta elektrik Ferrari pertama, Luce, berjaya dilelong pada harga USD40 juta (RM162.22 juta), iaitu lebih 35 kali ganda daripada harga asalnya.

Ferrari Luce Dilelong Datang Dengan ‘Chassis 0’

Harga lelong Ferrari Luce itu sekaligus memecahkan tiga rekod di jualan lelong tersebut iaitu:

Kereta paling mahal dijual untuk jualan amal di jualan lelong awam

Kereta baharu paling mahal dijual di jualan lelong awam

Kereta elektrik paling mahal dijual di jualan lelong awam.

Kereta Ferrari Luce ‘Tailor Made’ 2026 itu telah diubah suai dan memaparkan kemasan unik serta bahagian komponen ‘bespoke‘ yang dihasilkan khas.

Sotherby’s berkata jualan lelong itu memberi peluang kepada pembeli untuk memiliki ‘Chassis 0’, iaitu casis pengeluaran pertama program Ferrari Luce.

Ferrari Luce tersebut turut memaparkan livery luaran dengan kemasan Madreperla Semi-Gloss berwarna putih khas.

Bahagian dalamannya pula dihiasi kulit metalik Perla Le Mans dan elemen tambahan Grigio Corvara.

Manakala perincian kemasan eksklusif kereta itu termasuk tayar khas, brek yang direka khas dan logo Ferrari dengan latar belakang putih terang.

Hasil Lelong Ferrari Luce Disumbangkan Kepada Ferrari Foundation

Memetik BBC, Sotheby’s berkata hasil jualan itu akan disumbangkan kepada program pendidikan Ferrari Foundation. Pembeli Ferrari Luce itu bagaimanapun tidak didedahkan.

Selain kereta elektrik Luce itu, jualan amal itu turut menyaksikan kereta klasik yang dilelong pada harga tinggi termasuk:

1996 McLaren F1 GTR pada $34.6 juta (RM140.2 juta)

1963 Chevrolet Corvette Grand Sport pada $18.7 juta (RM75.8 juta)

2023 Ferrari Daytona SP3 pada $17.8 juta (RM72.2 juta)

Kereta-kereta Ferrari lain yang berjaya dilelong termasuk F50, 288 GTO, Enzo, LaFerrari dan F40.

Jenama Ferrari sering kali mendapat lelongan antara yang tertinggi di jualan lelong kereta.

Pada 2025, supercar Ferrari Daytona SP3 telah dilelong pada harga USD26 juta (RM105.25 juta) bagi inisiatif pendidikan jenama itu.

Ferrari Luce Capai Sasaran Jualan Tahun Ini

Luce yang merupakan kereta elektrik pertama Ferrari dilancarkan pada Mei 2026.

Direka menerusi kolektif LoveFrom yang diasaskan oleh bekas pereka Apple Sir Jony Ive dan pereka industri Marc Newson, Ferrari Luce menjadi salah satu pelancaran kereta baharu terbesar dalam tahun kebelakangan ini.

Ia bagaimanapun berdepan tindak balas negatif sehingga harga saham jenama itu jatuh sehari selepas pelancaran tersebut.

Sesetengah individu berkata kereta itu tidak mengekalkan reka bentuk tradisional dan kehilangan identiti asal kerana menggunakan kuasa elektrik dan mempunyai lima tempat duduk.

Ketua Pegawai Reka Bentuk Ferrari, Flavio Manzoni, bagaimanapun mempercayai bahawa kritikan yang diterima merupakan sebahagian daripada proses inovasi dan kereta itu akan menerima penghargaan yang sepatutnya.

Ferrari tidak mendedahkan sasarannya bagi jualan Luce, namun dipercayai telah mencapai sasaran tahun ini menerusi permintaan tinggi dari China, lapor Financial Times.

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